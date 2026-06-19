"Phú bà" Ngọc Loan khoe mâm lễ Tết Đoan ngọ khiến dân tình nức nở thốt lên hai chữ "trác tuyệt": Người đâu mà vừa đẹp, vừa khéo thế này!

Gác lại những đồn đoán chuyện tình cảm cá nhân, mới đây "phú bà" Ngọc Loan đã khiến cư dân mạng phải "đứng hình" trước một mâm lễ vừa ấm áp vừa sang trọng đón ngày Tết Đoan ngọ mùng 5 tháng 5 Âm lịch. Với netizen Việt, Ngọc Loan từ lâu đã là cái tên quen thuộc mỗi khi nhắc đến hai chữ "khéo tay hay làm", nên lần xuất hiện này gần như chẳng làm ai bất ngờ, mà chỉ khiến người ta thêm phần ngưỡng mộ.

Một "phú bà" mà cứ đến lễ Tết là dân tình lại ngóng

Mỹ nhân sinh năm 1993 vốn nổi tiếng với gu sống tinh tế và thói quen chăm chút cho tổ ấm. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những thú vui rất đời thường nhưng được nâng lên thành nghệ thuật: Nấu ăn, cắm hoa, bài trí không gian sống. Không chỉ sở hữu căn biệt thự đắt đỏ với nội thất sang trọng, điều khiến Ngọc Loan được yêu mến chính là sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần cô đăng công thức nấu nướng hay chuẩn bị một dịp lễ Tết nào đó, không ít người lại háo hức chờ xem lần này "phú bà" sẽ trổ tài ra sao.

Và Tết Đoan ngọ năm nay, Ngọc Loan tiếp tục không để ai phải thất vọng. Video chia sẻ mâm lễ được cô gắn dòng caption rất mộc mạc nhưng đầy tự tin: "Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 ❤️ Năm nay làm 1 tone màu thật bùng cháy nha". Chỉ một câu ngắn gọn thôi mà cũng đủ khiến người xem tò mò, rồi vỡ òa khi thấy thành phẩm.

Nói về con mắt thẩm mỹ của Ngọc Loan, có lẽ từ "ổn" là quá khiêm tốn, phải dùng đến hai chữ "xuất sắc" mới đủ. Điều khiến các tác phẩm của cô luôn nổi bật nằm ở cách phối màu rất có chiều sâu: Tỷ lệ cân đối, hài hòa, vừa mang dấu ấn cá nhân lại vừa toát lên nét sang trọng khó lẫn. Đó không phải kiểu đẹp ngẫu nhiên, mà là cái đẹp của người hiểu rõ mình đang làm gì.

Lần này, Ngọc Loan chọn ba bình hoa gốm mộc làm điểm nhấn. Điều thú vị là cô không tìm đến những loài hoa cầu kỳ, mà sử dụng những nguyên liệu rất đỗi quen thuộc lại được nâng tầm thành phong thái "premium": Hoa chuối đuốc, chuối én, cúc mẫu đơn khổng lồ, xen kẽ cùng lá chuối cảnh... Bảng màu cam vàng rực rỡ hòa quyện với sắc tím đỏ của cúc mẫu đơn và những chùm vải căng mọng tạo nên tổng thể vừa ấm áp, vừa có chút "bùng cháy" đúng như lời cô nói. Mọi thứ ăn nhập với nhau đến mức người xem khó tìm ra một chi tiết nào lạc điệu.

Linh hồn của ngày Đoan ngọ nằm trọn trên mâm lễ

Dĩ nhiên, một mâm lễ Tết Đoan ngọ đúng nghĩa thì không thể thiếu những thức quà mang đậm hồn dân gian. Trên mâm của Ngọc Loan, người ta thấy đủ đầy mận, măng cụt, bánh xu xuê, bánh tro, bánh bá trạng, cùng cơm rượu nếp cái hoa vàng và nếp cẩm. Đây đều là những món gắn liền với phong tục "giết sâu bọ" của ông cha, được người Việt gìn giữ qua bao thế hệ.

Điều đáng nói là cách cô bài trí. Mỗi phần lễ được đặt gọn gàng, vừa đủ, không tham lam nhồi nhét nên tổng thể trông cực kỳ thanh thoát, không hề rối mắt. Sự tương phản màu sắc giữa những bình hoa rực rỡ và mâm lễ truyền thống lại càng tôn nhau lên, tạo cảm giác cân xứng đến mức nhìn vào là thấy dễ chịu. Có thể nói, Ngọc Loan đã khéo léo kết hợp giữa nét hiện đại trong cách phối cảnh và sự truyền thống trong từng món lễ, để rồi cho ra một bức tranh ngày Tết Đoan ngọ vừa quen vừa lạ.

Dân tình "nức nở": Người đâu vừa đẹp vừa khéo

Không bất ngờ khi đoạn video nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen. Bên dưới phần bình luận, netizen thi nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Nhìn mâm lễ mê quá!", "Người đâu vừa đẹp vừa khéo, nhìn chị càng ngày càng phúc hậu", "Năm ngoái chị Loan còn làm bánh bá trạng, video vẫn còn ghim ở đầu trang đó"...

Giữa nhịp sống hối hả, nhiều người trẻ ngày nay không còn quá nặng nề chuyện bày biện mâm cao cỗ đầy mỗi dịp lễ. Thế nên hình ảnh một người phụ nữ vẫn dành thời gian, tâm sức để chăm chút cho từng bình hoa, từng phần bánh lại càng khiến cộng đồng mạng trân trọng. Mâm lễ của Ngọc Loan không chỉ đẹp về hình thức, mà còn gợi nhắc người ta nhớ về những giá trị truyền thống ấm áp đang dần bị lãng quên. Và có lẽ, đó mới chính là lý do khiến "phú bà" sinh năm 1993 luôn giữ được tình cảm bền lâu trong lòng cư dân mạng.