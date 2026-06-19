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Hoà Minzy về Nghệ An ngay trong đêm để kịp đưa tiễn Thượng úy Lê Văn Thắng: "Chị gần tới rồi, đợi chị nhé"

| | Lifestyle

Hòa Minzy di chuyển trong đêm về quê nhà của Thượng úy Lê Văn Thắng vừa đột ngột qua đời để viếng thăm.

Thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời ở tuổi 28 đang khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Mới nhất, ca sĩ Hòa Minzy đã có hành động khiến nhiều người xúc động khi tức tốc di chuyển xuyên đêm về Nghệ An để tiễn biệt người đồng chí từng gắn bó với mình trong chương trình Sao Nhập Ngũ.

Rạng sáng 19/6, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh ghi lại hành trình trên xe cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Chị gần tới nơi rồi, đợi chị nhé...". Dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho Thượng úy Lê Văn Thắng.

Hoà Minzy di chuyển trong đêm để kịp dự tang lễ Thượng úy Lê Văn Thắng.

Hòa Minzy và Thượng úy Lê Văn Thắng có cơ hội đồng hành cùng nhau trong chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ 2022. Trong suốt thời gian ghi hình, nam quân nhân để lại nhiều thiện cảm với khán giả nhờ tính cách hiền lành, thân thiện cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Những khoảnh khắc tương tác giữa anh và dàn nghệ sĩ tham gia chương trình từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong chương trình, thượng úy Lê Văn Thắng thân thiết với Hòa Minzy, Puka và dàn sao Việt. Trong tập 3, Hòa Minzy được giao trọng trách đội trưởng của ban nhạc Tê Tay và cần tuyển thành viên. Cô phũ phàng từ chối Puka nhưng nhanh chóng quyết định khi nhìn thấy Lê Văn Thắng. Nữ ca sĩ hô vang: “Tôi chọn đồng chí Lê Văn Thắng ạ”. Chàng quân nhân cũng nhiệt tình, năng nổ khi tham gia đội văn nghệ của giọng ca Bắc Ninh, anh khoe giọng hát hay và kiêm cả phần múa minh họa. Nụ cười răng khểnh duyên dáng của Lê Văn Thắng được khán giả chia sẻ khắp mạng xã hội.

Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê Nghệ An, mang quân hàm Thượng úy và công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ với vai trò cán bộ khung huấn luyện. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng phong thái gần gũi, anh từng được nhiều khán giả ưu ái gọi là "hot boy quân đội".

Thông tin nam quân nhân qua đời ở tuổi 28 được người thân xác nhận vào ngày 18/6. Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều đồng đội, bạn bè và khán giả theo dõi chương trình không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ từng tham gia Sao Nhập Ngũ như Ninh Dương Lan Ngọc, Puka, S.T Sơn Thạch, Hậu Hoàng... cũng đã đăng tải bài viết bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời tiễn biệt tới anh.

Hoà Minzy và Thượng úy Lê Văn Thắng từng cùng nhau tham gia Sao Nhập Ngũ.

Đặc biệt, câu chuyện riêng của Thượng úy Lê Văn Thắng càng khiến nhiều người nghẹn lòng hơn khi người thân tiết lộ anh từng chia sẻ dự định đưa bạn gái về ra mắt gia đình và chuẩn bị tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. Thế nhưng dự định ấy nay đã dang dở vì sự ra đi quá đột ngột của chàng quân nhân trẻ.

Sự xuất hiện của Hòa Minzy tại quê nhà Nghệ An để tiễn biệt Lê Văn Thắng khiến nhiều khán giả xúc động. Dòng nhắn gửi "Chị gần tới nơi rồi, đợi chị nhé..." không chỉ thể hiện sự tiếc thương mà còn cho thấy tình cảm chân thành giữa những người từng đồng hành cùng nhau trong một chặng đường đặc biệt của Sao Nhập Ngũ.

Theo May Chi

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