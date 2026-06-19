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Nón lá Việt Nam bất ngờ xuất hiện ở World Cup

| | Lifestyle

Nhiều người hâm mộ trong nước tỏ ra thích thú khi chiếc nón lá của Việt Nam bất ngờ xuất hiện giữa bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rạng sáng 18/6, streamer nổi tiếng IShowSpeed trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên khán đài sân NRG (Mỹ) với một chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha.

Trong buổi phát trực tiếp, IShowSpeed liên tục thể hiện sự hồi hộp khi theo dõi diễn biến trên sân. Khi Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số, nam streamer bật dậy khỏi ghế, hét lớn và ăn mừng cuồng nhiệt.

IShowSpeed khoe nón lá in hình Ronaldo.

Các đoạn video ghi lại phản ứng của IShowSpeed lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ trong nước tỏ ra thích thú khi chiếc nón lá của Việt Nam bất ngờ xuất hiện giữa bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với chiếc nón lá, IShowSpeed biết cách làm mình nổi bật giữa một rừng cổ động viên.

Những người mến mộ IShowSpeed cũng không bất ngờ với hình ảnh cổ vũ cuồng nhiệt của nam streamer. Anh luôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha cũng như Cristiano Ronaldo, từ các trận giao hữu, Euro cho đến World Cup.

IShowSpeed thường xuyên mặc áo số đấu của thần tượng khi livestream.

Đầu tháng 6, streamer IShowSpeed phát hành một ca khúc bóng đá mới có tên World Cup (Champions), ngay trước thềm FIFA World Cup 2026. Ca khúc lập tức thu hút đông đảo khán giả với MV trên YouTube đạt hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 2 giờ và hiện đã đạt cả trăm triệu lượt xem.

IShowSpeed nổi tiếng với những video về bóng đá, trò chơi điện tử.

IShowSpeed (21 tuổi), tên thật là Darren Jason Watkins Jr. Anh là hiện tượng internet với hơn 54,4 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng hơn 52 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước. Năm 2022, IShowSpeed cũng ra mắt ca khúc World Cup , đạt hơn 210 triệu lượt xem.

Bên cạnh các nội dung về trò chơi điện tử và vlog, bóng đá là chủ đề giúp IShowSpeed xây dựng lượng khán giả đông đảo.

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Theo Ngọc Ánh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
World Cup

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