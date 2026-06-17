Nếu nghĩ rằng quả bóng dùng ở World Cup 2026 chỉ có lớp vỏ thì bạn đã nhầm: Bên trong là cả một kỳ quan

Theo trang Wonderful Engineering, quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026 sẽ không chỉ đơn thuần là một dụng cụ thể thao. Ẩn bên dưới bề mặt là một hệ thống cảm biến tinh vi có khả năng truyền dữ liệu chuyển động 500 lần mỗi giây, biến quả bóng thành một trong những thiết bị kết nối tiên tiến nhất trên sân cỏ.

Được phát triển bởi Adidas hợp tác với công ty công nghệ thể thao KINEXON của Đức, quả bóng có tên gọi “Trionda” tích hợp một bộ đo lường quán tính (IMU) được treo bên trong lõi. Cảm biến này theo dõi gia tốc, chuyển động quay và chuyển động trong không gian ba chiều, liên tục gửi dữ liệu thời gian thực đến hệ thống sân vận động trong suốt trận đấu. Công nghệ này được tạo ra dựa trên nền tảng bóng kết nối được giới thiệu lần đầu tiên tại World Cup 2022 ở Qatar. Vai trò chính của quả bóng là hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động của FIFA.

Mặc dù các hệ thống camera đã giám sát vị trí của cầu thủ trên toàn sân, việc xác định chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng vẫn là một thách thức. Cảm biến tích hợp giúp các trọng tài xác định chính xác "điểm chạm bóng" bằng cách truyền dữ liệu ở tần số 500Hz, tạo ra bản ghi kỹ thuật số chi tiết về mọi pha tiếp xúc.

Được đặt tên theo cụm từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "ba làn sóng", Trionda được thiết kế để sử dụng ở mọi cấp độ của trò chơi, từ các giải đấu nghiệp dư đến các giải đấu bóng đá lớn nhất. Adidas cho biết quả bóng này kết hợp hiệu suất và công nghệ trong khi vẫn duy trì trọng lượng, độ cân bằng và tính khí động học cần thiết ở cấp độ thi đấu cao nhất.

Việc thiết kế hệ thống này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đơn giản là gắn các thiết bị điện tử vào quả bóng đá. KINEXON đã phát triển một cơ chế treo chuyên dụng giúp ổn định cụm cảm biến mà không ảnh hưởng đến chuyển động của quả bóng trong khi thi đấu. Công ty cho biết công nghệ này đã hỗ trợ phân tích hiệu suất, các bài tập huấn luyện và các quyết định của trọng tài bằng cách cung cấp dữ liệu mà trước đây trọng tài và huấn luyện viên không thể có được.

Hệ thống điện tử trên xe có thể hoạt động liên tục đến sáu giờ chỉ với một lần sạc, đủ để sử dụng trong suốt một trận đấu, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu.

Quả bóng kết nối cũng làm nổi bật xu hướng rộng hơn hướng tới thể thao dựa trên dữ liệu. Các sân vận động hiện đại ngày càng dựa vào mạng lưới camera tiên tiến, điện toán biên, trí tuệ nhân tạo và phân tích thời gian thực. Kết quả là, quả bóng World Cup đã phát triển thành một nền tảng cảm biến mạnh mẽ, không chỉ hỗ trợ các trọng tài mà còn có thể giúp tạo ra các chương trình phát sóng phong phú hơn, phân tích trận đấu tự động và những trải nghiệm mới cho người hâm mộ.