Câu chuyện phi thường của người hùng World Cup 2026 sinh ra từ trại tị nạn, trong gia đình nghèo khổ với 8 người con

Nếu ai đó nói với gia đình Nestory Irankunda cách đây 20 năm rằng cậu bé sinh ra trong một trại tị nạn ở Tanzania sẽ trở thành người hùng của Australia tại World Cup, có lẽ chẳng ai dám tin. Thế nhưng tại World Cup 2026, tiền đạo 20 tuổi đã viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu.

Bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ giúp Australia tiến gần hơn đến vòng knock-out, mà còn biến Irankunda thành biểu tượng mới của bóng đá xứ chuột túi. Sau trận đấu tại Vancouver, cầu thủ trẻ không giấu nổi cảm xúc: "Điều này thật điên rồ và là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi phải cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn cả đất nước này. Tất cả mọi người đều tin tưởng tôi và giúp tôi đạt được điều hôm nay".

Phút 27 của trận đấu, Irankunda kết thúc hoàn hảo một pha phản công tốc độ, đưa Australia vượt lên dẫn trước và khiến các CĐV trên khán đài bùng nổ. Ngay sau đó, ngôi sao của Watford lao về phía góc sân, thực hiện cú trượt gối đầy phấn khích rồi tung cú đấm vào cột cờ góc.

Nestory Irankunda, từng là người tị nạn, nay trở thành anh hùng dân tộc Úc ở World Cup 2026 (Ảnh: The Canadian Press)

Đó là màn ăn mừng được anh dành riêng cho thần tượng lớn nhất đời mình - huyền thoại Tim Cahill: "Tim Cahill là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi trong bóng đá. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Australia. Tôi đã nghĩ rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ ăn mừng giống anh ấy".

Không chỉ thần tượng Cahill, Irankunda còn nổi tiếng với những màn bắt chước Michael Jackson. Hồi tháng 3, khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Curaçao, anh từng đeo chiếc găng tay trắng đặc trưng và thực hiện điệu moonwalk nổi tiếng của "Ông hoàng nhạc Pop".

Nhìn vào những khoảnh khắc huy hoàng hiện tại, ít ai biết rằng hành trình của Irankunda bắt đầu ở một nơi hoàn toàn khác. Anh sinh năm 2006 tại Kigoma, Tanzania, là con thứ tư trong gia đình có tám người con. Cha mẹ anh, Gideon và Dafroza, là người Burundi phải rời bỏ quê hương vì nội chiến.

Nestory ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, anh bắt chước màn ăn mừng của Tim Cahill (Ảnh: AP)

Kigoma là nơi đặt trại tị nạn Nyarugusu - một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới với khoảng 150.000 người sinh sống. Cái tên "Nestory" là biến thể của "Nestor", mang ý nghĩa "người trở về quê hương". Thế nhưng gia đình anh cuối cùng lại tìm được mái nhà mới ở Australia.

Khi còn rất nhỏ, Irankunda cùng gia đình chuyển tới Perth trước khi định cư tại vùng ngoại ô phía bắc Adelaide khi anh lên 7 tuổi. Chính tại đây, tình yêu với trái bóng bắt đầu nhen nhóm. Sở hữu tốc độ bùng nổ và kỹ thuật đặc biệt, Irankunda nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo Adelaide United. Từ học viện trẻ, anh vươn lên đội một rồi lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich - đội bóng mà cha anh luôn yêu mến.

Năm 2024, Irankunda chuyển sang Đức trong sự kỳ vọng rất lớn. Dù không thể chen chân vào đội một Bayern Munich, anh vẫn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá khi thi đấu cho đội dự bị và tập luyện cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse, Irankunda thường xuyên đối đầu Eric Dier trong các bài tập và thực hiện những quả tạt cho Harry Kane dứt điểm. Sau quãng thời gian được cho mượn tại Grasshopper (Thụy Sĩ), anh quyết định chuyển tới Watford vào mùa hè năm ngoái.

Nhiều người bất ngờ khi một tài năng trẻ chấp nhận rời Bayern Munich để gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship. Tuy nhiên, Irankunda có lý do rất rõ ràng. Quyết định ấy nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn. Mùa giải vừa qua, Irankunda ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo cho Watford, qua đó giành một suất trong danh sách tuyển Australia dự World Cup.

Hiện tại, anh sở hữu khoảng 139.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, con số đó được dự báo sẽ tăng mạnh sau màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Người hiểu Irankunda nhất có lẽ là Mohamed Toure - đồng đội đã quen anh từ những ngày còn là những cậu bé ở Adelaide.

Toure gọi người bạn thân bằng biệt danh "Houdini", theo tên nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới. Và anh tin rằng Irankunda hoàn toàn có thể trở thành phiên bản Jude Bellingham của Australia. "Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng đôi khi bạn gặp một tài năng đặc biệt, và cậu ấy chính là người như vậy. Nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc và giữ đôi chân trên mặt đất, tôi tin cậu ấy sẽ còn vượt xa những gì mọi người đang kỳ vọng".

Từ một cậu bé sinh ra trong trại tị nạn ở châu Phi đến người hùng World Cup của Australia, Irankunda đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Và nếu tiếp tục phát triển như hiện tại, biệt danh "Jude Bellingham của Australia" có lẽ sẽ chỉ còn là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp còn rực rỡ hơn rất nhiều.