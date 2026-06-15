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Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA

| | Lifestyle

Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA

Khoảnh khắc tưởng như đi vào lịch sử của đội trưởng Qatar Boualem Khoukhi bất ngờ đảo chiều, khiến anh đứng trước nguy cơ mất khoản thưởng hàng triệu USD cùng siêu xe Rolls-Royce nếu không được công nhận là người ghi bàn.

Sự việc xảy ra trong trận hòa kịch tính giữa Qatar và Thụy Sĩ tại World Cup 2026, khi Khoukhi ban đầu được ghi nhận là người ghi bàn gỡ hòa quan trọng, mang về điểm số đầu tiên cho đội tuyển Tây Á tại giải đấu.

Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống, FIFA xác định bóng đã chạm hậu vệ Miro Muheim của Thụy Sĩ trước khi đi vào lưới, và quyết định tính bàn thắng là pha phản lưới nhà.

Quyết định này không chỉ xóa tên Khoukhi khỏi bảng tỷ số, mà còn khiến anh đứng trước nguy cơ mất khoản thưởng đặc biệt được cho là dành cho cầu thủ ghi bàn lịch sử của Qatar tại World Cup 2026. Theo truyền thông Trung Đông, mức thưởng có thể lên tới 3 triệu USD, tương đương hơn 78 tỷ đồng, kèm theo một chiếc Rolls-Royce trị giá khoảng 500.000 USD, tương đương hơn 13 tỷ đồng.

Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA- Ảnh 1.

Khoản thưởng này được xem như phần thưởng khích lệ dành cho những dấu ấn cá nhân quan trọng của các tuyển thủ Qatar tại giải đấu. Vì vậy, việc bị thay đổi chủ nhân bàn thắng khiến giá trị phần thưởng bị ảnh hưởng trực tiếp, biến khoảnh khắc ăn mừng thành một cú “lệch pha” đầy tiếc nuối.

Dù vậy, trong mắt người hâm mộ, Khoukhi vẫn là nhân vật tạo ra tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa quan trọng. Nhưng về mặt thống kê chính thức, sự thay đổi của FIFA đã khiến anh mất đi cơ hội ghi dấu lịch sử cá nhân và đi kèm là những quyền lợi tài chính cực lớn.

Boualem Khoukhi, sinh ra tại Algeria và nhập tịch Qatar từ năm 2013, đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy không còn cơ hội nhận khoản thưởng đặc biệt kể trên, anh vẫn được xem là một trong những thủ lĩnh quan trọng của đội tuyển Qatar trong hành trình tại World Cup 2026.

Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA- Ảnh 2.

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Hữu Bách

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