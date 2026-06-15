1 sự kiện khiến Đà Nẵng trở thành tâm điểm mới của giới ẩm thực quốc tế: quy tụ đầu bếp 3 sao Michelin, “ông hoàng resort” và nghệ nhân hàng đầu

Từ ngày 6 đến 11/6/2026, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã tổ chức Lễ hội Ẩm thực và Nghệ thuật “Câu chuyện từ những nghệ nhân”, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện nghệ thuật - ẩm thực quy mô quốc tế được tổ chức tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Trong suốt sáu ngày diễn ra lễ hội, khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà trở thành điểm hẹn của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực, nghệ thuật và sáng tạo đến từ nhiều quốc gia. Chương trình quy tụ đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer, kiến trúc sư - họa sĩ Bill Bensley, đầu bếp Michelin Nhật Bản Junichi Yoshida cùng nhiều đầu bếp, nghệ nhân nổi tiếng của Việt Nam và khu vực.

Lễ hội không chỉ mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp mà còn mở ra hành trình khám phá nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa trong không gian đặc biệt của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Hành trình đa giác quan từ bãi biển đến những bàn tiệc Michelin

Chương trình khai mạc diễn ra ngày 6/6 tại bãi biển riêng Rặng Dừa với không gian tiệc ngoài trời kết hợp âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cùng đông đảo chuyên gia, nghệ sĩ, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết địa phương sẽ đồng hành, quảng bá và hỗ trợ để lễ hội từng bước trở thành sự kiện thường niên, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến ẩm thực đặc sắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm với 18 gian hàng ẩm thực cao cấp, quy tụ các nguyên liệu và món ăn đặc sắc từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tại đây, thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn đậm bản sắc Việt Nam do Nghệ nhân Ánh Tuyết thực hiện. Được mệnh danh là “bách khoa toàn thư sống” về ẩm thực Hà Nội và từng tham gia phục vụ 21 nhà lãnh đạo thế giới tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bà mang đến các món ăn nổi tiếng như bún chả Hà Nội, nem cua bể cùng nhiều hương vị truyền thống đặc sắc.

Song song đó là những trải nghiệm ẩm thực quốc tế với các sản phẩm cao cấp như trứng cá muối Keluga Queen, góp phần tạo nên hành trình vị giác phong phú cho du khách.

Từ ngày 7 đến 11/6, chuỗi tiệc tối “Những tinh tú ẩm thực” tại nhà hàng Tingara tiếp tục đưa thực khách bước vào thế giới của những sáng tạo đỉnh cao.

Các đầu bếp khách mời gồm Loïc Portalier - Bếp trưởng Điều hành nhà hàng một sao Michelin Louise (Hồng Kông), đầu bếp Cường Nguyễn của An’s Saigon, đầu bếp Hoàng Tùng của T.U.N.G Dining cùng Junichi Yoshida - đầu bếp Nhật Bản đầu tiên đạt sao Michelin với phong cách teppanyaki.

Mỗi buổi tối là một thực đơn tám món được thiết kế riêng, kết hợp kỹ thuật ẩm thực Pháp, tinh hoa nguyên liệu Việt Nam và nghệ thuật chế biến teppanyaki Nhật Bản. Những màn trình diễn trực tiếp tại khu bếp mở giúp thực khách có cơ hội quan sát cận cảnh sự tỉ mỉ, sáng tạo và kỹ năng của các đầu bếp hàng đầu.

Khi hội họa gặp gỡ ẩm thực trong không gian nghệ thuật độc bản

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ hội diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6 tại nhà hàng La Maison 1888 - nhà hàng đạt sao Michelin đầu tiên và duy nhất tại miền Trung Việt Nam.

Sự kiện mang tên “Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống” là màn kết hợp giữa đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer và kiến trúc sư, họa sĩ Bill Bensley - người được mệnh danh là “ông hoàng resort”.

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập tranh mới của Bill Bensley về loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại Sơn Trà, Christian Le Squer đã sáng tạo nên thực đơn đặc biệt, trong đó mỗi món ăn được xem như một tác phẩm nghệ thuật với màu sắc, hình khối và cảm xúc riêng.

“Mỗi món ăn được dọn ra trên bàn tiệc đều cần mang lại cảm xúc cho thực khách. Sự tinh tế trong cách trình bày là vô cùng quan trọng bởi mỗi chiếc đĩa cũng giống như một bức tranh hoàn chỉnh”, đầu bếp Christian Le Squer chia sẻ.

Không gian lễ hội được bố trí trải dài trên bốn tầng địa hình của bán đảo Sơn Trà, kết nối bằng tuyến tàu điện leo núi xuyên qua rừng nguyên sinh. Ba địa điểm chính gồm La Maison 1888, Tingara và L_o_n_g Bar cùng bãi biển riêng dài 700 mét đã tạo nên bối cảnh ấn tượng cho toàn bộ chuỗi hoạt động.

Theo ban tổ chức, “Câu chuyện từ những nghệ nhân” không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà còn là bước khởi đầu cho tham vọng đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của nghệ thuật, sáng tạo và trải nghiệm cao cấp tại châu Á.

Sự kết hợp giữa Bếp trưởng 3 sao Michelin Christian Le Squer và “ông hoàng resort” BillBensley đưa không khí Lễ hội đến cao trào với các sáng tạo nghệ thuật đầy đẳng cấp.

Với sự tham gia của các nghệ nhân, đầu bếp và chuyên gia đến từ Pháp, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam, lễ hội cho thấy tiềm năng của Đà Nẵng trong việc tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch của thành phố trên bản đồ thế giới.

Ban tổ chức kỳ vọng “Câu chuyện từ những nghệ nhân” sẽ trở thành sự kiện thường niên, tiếp tục mở rộng quy mô và thu hút thêm nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật và ẩm thực quốc tế trong những mùa tiếp theo.