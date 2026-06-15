Lisa (BLACKPINK) sống không yên vì World Cup 2026

Lisa vừa làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop solo thứ 2 có vinh dự biểu diễn tại sân khấu khai mạc World Cup. Tại sự kiện khai màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Mỹ vào ngày 13/6 vừa qua, em út nhóm BLACKPINK đã kết hợp cùng siêu sao nhạc Pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema, trình diễn ca khúc chủ đề World Cup 2026 mang tên Goals. Dù đã tiết chế vũ đạo và trang phục, màn trình diễn của Lisa tại lễ khai mạc vẫn gây ý kiến trái chiều.

Tại Hàn Quốc, 1 bộ phận cư dân mạng đã chê bai Lisa có phần trình diễn phản cảm, không phù hợp với tính trang trọng của lễ khai mạc sự kiện lớn. Cô bị chỉ trích vì hát ca khúc có nội dung phô trương sự giàu có, cuộc sống tiệc tùng xa hoa và ngoại hình cá nhân không phù hợp với tinh thần cốt lõi của World Cup vốn đề cao nỗ lực, tinh thần thi đấu và sự đoàn kết. Tiết mục cũng bị đánh giá mang phong cách biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc hoặc hộp đêm hơn là để biểu diễn tại một sự kiện thể thao mang tính biểu tượng toàn cầu.

Sau Hàn Quốc, đến lượt cư dân mạng Trung Quốc soi ra việc Lisa mắc lỗi biểu diễn trên sóng trực tiếp lễ khai mạc. Trong một phân đoạn vũ đạo tập thể, nữ idol được cho là đã mắc 1 lỗi di chuyển nhỏ, khiến đội hình bị lệch. Tuy nhiên, nữ thần tượng đã ngay lập tức phát hiện ra vấn đề và điều chỉnh bằng cách nhanh chóng lùi về đúng vị trí đội hình chuẩn để tiếp tục màn trình diễn mà không làm gián đoạn nhịp điệu.

Lisa kết hợp cùng siêu sao nhạc Pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema trình diễn ca khúc chủ đề World Cup mang tên Goals

Cư dân mạng Trung Quốc soi ra việc Lisa mắc lỗi biểu diễn trên sóng trực tiếp lễ khai mạc. Trong một phân đoạn vũ đạo tập thể, nữ idol được cho là đã mắc 1 lỗi di chuyển nhỏ, khiến đội hình bị lệch. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, mạng xã hội đã dậy sóng với những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều tài khoản không ngần ngại chế giễu Lisa tập luyện lâu như vậy vẫn mắc lỗi sơ đẳng trên sóng trực tiếp 1 sự kiện lớn. Tuy nhiên, không ít khán giả đã lên tiếng bênh vực Lisa và cho rằng lỗi di chuyển của nữ idol chỉ là một chi tiết rất nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của tiết mục. Hơn nữa, trong tình huống đó cô đã xử lý nhanh đến mức nếu không coi kỹ chẳng ai biết được đó là lỗi biểu diễn. Điều này cho thấy khả năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp, bình tĩnh và tự tin của Lisa.

Người hâm mộ Lisa lại bày tỏ thần tượng của mình sống không yên ổn nổi vì cứ liên tục bị 1 bộ phận netizen cực đoan "bới lông tìm vết" tiết mục ở World Cup để công kích ác ý. "Cứ hễ là Lisa chắc chắn sẽ bị mắng chửi", 1 fan bức xúc bày tỏ.

Không ít netizen xứ Trung chê cười việc Lisa mắc lỗi biểu diễn trong 1 sự kiện lớn. Số khác lại bênh vực cho rằng lỗi di chuyển của Lisa chỉ là một chi tiết rất nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của tiết mục. Ảnh: X.

Khi phát hành ca khúc cổ động Goals trước thềm World Cup, Lisa cũng đã trải qua một trong những tranh cãi lớn nhất sự nghiệp. Sản phẩn của cô hứng "bão dislike" trên YouTube. Con số 290 người lượt "không thích" biến Goals trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi nhất World Cup 2026 và là ca khúc cổ động nhận phản ứng tiêu cực lớn nhất trong mùa giải năm nay.

Những năm qua, đi kèm với độ hot ngày càng tăng trên toàn cầu, Lisa cũng hứng chịu vô số sự chỉ trích, gièm pha và ghét bỏ của dư luận. Từ màn trình diễn Victoria's Secret Fashion Show 2024, Met Gala, Coachella, Oscar đến World Cup, nữ ca sĩ sinh năm 1997 luôn là mục tiêu của những bình luận tiêu cực như ăn mặc, biểu diễn khiêu khích hay nghi dựa hơi bạn trai tài phiệt để thăng tiến.

Lisa làm gì cũng bị mắng chửi, công kích khiến người hâm mộ bức xúc. Ảnh: Getty Images.

Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK – một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất thế giới. Ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016, Lisa nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn và sức hút cá nhân nổi bật. Cô sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng cao nhất trong số các nghệ sĩ Kpop trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Lisa cũng phát triển sự nghiệp solo thành công với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang quốc tế. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ và được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng có ảnh hưởng nhất châu Á hiện nay.

Nguồn: Sina, Sohu