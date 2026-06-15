Tin vui cho những người sắp đi Đà Lạt

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ngày 15/6, căn cứ vào tiến độ và tình hình thi công thực tế, cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến được khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8/2026. Theo như công bố mới nhất này, sân bay Liên Khương sẽ mở cửa sớm hơn so với kế hoạch ban đầu khoảng hơn 1 tuần.

Theo đó Cảng hàng không quốc tế Liên Khương thực hiện đóng cửa từ ngày 4/3/2026 để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Các hạng mục chính bao gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu đã xuống cấp; Nâng cấp hệ thống đường lăn; Cải tạo hệ thống thoát nước; Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; Xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng

Đồng thời, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác. Mục tiêu nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030.

Trước đó, đại diện của ACV cho biết, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã trở nên cấp thiết khi đường băng, đường lăn và hệ thống thoát nước, đèn hiệu có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian khai thác liên tục.﻿

Việc sân bay Liên Khương chuẩn bị mở cửa trở lại vào trung tuần tháng 8 là tin vui lớn đối với chủ đầu tư và du lịch tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là Đà Lạt. Điều này không chỉ giúp phục hồi các đường bay nội địa và quốc tế, mà còn kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương tăng cao của người dân cùng du khách đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.