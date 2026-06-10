Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng Chủ tịch tại sự kiện đặc biệt, một chi tiết gây chú ý

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc mới trên trang cá nhân trong dịp CLB bóng đá Hà Nội tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập. Cùng loạt ảnh bên chồng doanh nhân tại sự kiện, nàng hậu chia sẻ: “Một dấu mốc đáng nhớ. Chúc mừng kỉ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội".

Đi kèm dòng trạng thái là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang tại buổi lễ được tổ chức trang trọng. Trong ảnh, cả hai diện trang phục thanh lịch, đứng giữa không gian sự kiện có sân khấu lớn, khu vực vinh danh cùng nhiều chi tiết cho thấy đây là một cột mốc quan trọng đối với đội bóng Thủ đô.

Sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng, bởi thời gian qua cô vốn duy trì hình ảnh kín tiếng, ít chia sẻ đời sống cá nhân nhưng vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong những dịp đặc biệt.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hiện được biết đến là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động vinh danh, phát triển hình ảnh và xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng, trong đó có sự kiện vinh danh U15 Hà Nội sau chức vô địch quốc gia hồi tháng 4 năm nay.

Điểm đáng chú ý là bài đăng lần này của Đỗ Mỹ Linh không đơn thuần là chia sẻ hình ảnh tham dự sự kiện, mà còn xuất hiện đúng vào dịp rất đặc biệt với CLB. Theo các thông tin được, tối 8/6 tại Hà Nội, CLB bóng đá Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng ghi nhận những đóng góp của đội bóng đối với bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Sau hai thập kỷ phát triển kể từ năm 2006, CLB Hà Nội đã xây dựng được vị thế đáng chú ý trong làng bóng đá Việt Nam. Ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết, những thành công hôm nay được xây dựng từ định hướng phát triển kiên trì theo đuổi nhiều năm, lấy đào tạo trẻ làm gốc, lấy bản sắc làm sức mạnh và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển.

Hình ảnh trong sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của CLB bóng đá Hà Nội do Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Hai mươi năm là một hành trình đáng tự hào của CLB bóng đá Hà Nội với những thành tích nổi bật trên sân cỏ và những đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Trước đó, hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh trong mắt công chúng thường gắn với phong cách nhẹ nhàng, nền nã và đời tư tương đối kín đáo.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022, Hoa hậu Việt Nam 2016 lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hạn chế xuất hiện dày đặc ở showbiz và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Chính vì thế, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng Đỗ Vinh Quang tại các hoạt động gắn với bóng đá hay những sự kiện mang ý nghĩa dấu mốc đều dễ nhận được sự chú ý. Không chỉ bởi sức hút của một hoa hậu nổi tiếng, sự quan tâm còn đến từ vị trí của chồng cô trong hệ sinh thái bóng đá Hà Nội cũng như hình ảnh cặp đôi thường xuất hiện với phong thái chỉn chu, kín tiếng.