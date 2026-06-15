Chỉ có 12 giờ nhưng trót "luỵ" Thượng Hải: Ăn lẩu thực tế ảo, xuyên không về vườn nhà Minh và săn hoàng hôn ở Hoàng Phố

Thay vì ngụp lặn giữa ma trận tàu điện ngầm hay chật vật vì rào cản ngôn ngữ, mình kéo vali thẳng đến quầy dịch vụ "one-stop" của Trip.com Group ngay sảnh sân bay. Đội ngũ ở đây hỗ trợ giải quyết gọn gàng từ internet, đổi ngoại tệ cho đến kết nối di chuyển chỉ trong một lần dừng chân. Chỉ chớp mắt, gói tour Shanghai Express tinh gọn thiết kế riêng cho khách quốc tế đã sẵn sàng.

Hành trình nửa ngày của mình được sắp xếp vô cùng rành mạch: Mở đầu bằng một không gian ẩm thực đậm tính nghệ thuật, thả dáng giữa lòng di sản rêu phong, ngắm nhìn lăng kính thời gian bên bờ Hoàng Phố, và kết thúc bằng một bữa ăn đậm chất "local".

Tự thưởng cho bản thân với bàn tiệc "Taste of China" - màn trình diễn của thị giác và hương vị

Ngồi trên chiếc xe mui kính rộng rãi lướt qua những tuyến đường rợp bóng cây xanh và rực rỡ sắc cờ đỏ, điểm đến đầu tiên dẫn chúng tôi bước thẳng vào một trải nghiệm ẩm thực đa giác quan mang tên Taste of China.

Nằm gọn trong khuôn viên Bund City Hall Plaza, đây không đơn thuần là một bữa trưa. Đó là một buổi biểu diễn nghệ thuật kéo dài 90 phút, nơi ánh sáng và kỹ thuật số hòa quyện vào từng món ăn. Ngay trên mặt bàn, nhân vật gấu trúc Cheng BaoBao hiện lên qua màn trình diễn ánh sáng sống động, duyên dáng dẫn dắt thực khách đi qua 7 vùng ẩm thực tinh hoa của Trung Hoa.

Sự tinh tế của nhà hàng thể hiện trọn vẹn qua nghệ thuật bày trí. Món khai vị được sắp xếp khéo léo trong chiếc khay mang biểu tượng Thái Cực, phân tách hai mảng màu sáng – tối rành mạch, tôn lên nét mềm mại của gốm sứ. Ở một nhịp khác, chiếc kệ gỗ sẫm màu với những đường nét tối giản lại làm nền hoàn hảo cho các món tráng miệng tạo hình cầu kỳ, ánh lên sắc xanh ngọc bích của một khóm thạch hình cây thông rực rỡ. Mỗi món ăn dọn lên đều mượt mà, vô cùng chỉn chu và cũng thật ngon miệng.

Tuy nhiên, phần hình ảnh lộng lẫy nhưng đồ ăn không ngon thì cũng mất đi một nửa trải nghiệm tốt, và may mắn là nhiều món ăn ở đây đã "thuyết phục" vị giác của mình. Tiêu biểu là vịt quay Bắc Kinh và nồi lẩu nghi ngút khói. Lớp da vịt mỏng tang, giòn rụm và tươm mỡ bóng bẩy được cuốn gọn trong chiếc bánh tráng mềm mại, quệt đẫm thứ nước sốt đậm đà khiến người ta cứ muốn chầm chậm tận hưởng mãi.

Ấn tượng nhất, đưa đẩy cảm xúc đến đỉnh điểm phải kể đến món lẩu. Trải nghiệm đắt giá nhất của món ăn này không chỉ nằm ở nước dùng thanh ngọt hay đồ nhúng tươi rói, mà lại đến từ bát nước chấm được chính tay bạn nhân viên phục vụ tỉ mỉ pha chế ngay tại bàn. Bằng một sự am hiểu nguyên liệu điêu luyện, tỷ lệ pha trộn hoàn hảo giữa sự đậm đà, bùi béo và chút cay nồng đã đẩy hương vị của món lẩu lên một tầm cao mới, biến một món ăn quen thuộc trở thành dấu ấn khó phai nhất trong toàn bộ bữa tiệc.

Sau khi ăn uống no nên thì chuyến hành trình nửa ngày của mình cùng Trip.com đã bắt đầu.

Dự Viên (Yu Garden): Nét giao thoa giữa kiến trúc Minh xen lẫn hơi thở đương đại

Đến 14:30, đoàn di chuyển đến Dự Viên (Yuyuan Garden), một viên ngọc tĩnh lặng rộng khoảng 2ha nằm ngay giữa lòng Thượng Hải nhộn nhịp. Được gia tộc họ Phan xây dựng từ triều đại nhà Minh (năm 1559) với ý nghĩa cầu mong sự bình an, nơi đây đến nay vẫn giữ trọn vẹn lớp lang kiến trúc rêu phong sau hơn 400 năm lịch sử.

Cảnh quan ở đây là một phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh để đời với 6 khu vườn chính mang nhiều chủ đề khác nhau. Nắng xế chiều lách qua những rặng thủy tùng, rải vệt sáng xuống mái ngói sơn đỏ của vọng lâu lớn nhất vườn là Tam Tuệ Đường hay hòn non bộ Đại Thạch cao tới 14m với nhiều ghềnh đá cheo leo. Bức tranh kiến trúc còn được điểm xuyết bởi bức tường rồng uốn lượn sống động, đặc biệt với chi tiết rồng 4 móng tinh tế để tránh phạm thượng vua chúa thời xưa.

Lầu các với mái ngói cong vút sơn đỏ đô nằm tĩnh lặng giữa những khối đá non bộ nguyên sơ. Nắng chiều lách qua rặng thủy tùng cao vút, rải những vệt sáng lấp lánh xuống mặt hồ trong vắt, tạo nên một độ tương phản vô cùng hút mắt. Nhưng cái "gu" thực sự khi dạo bước ở Thượng Hải không nằm ở việc cố hòa mình vào bối cảnh cổ xưa, mà là mang cá tính hiện đại của bạn đặt vào giữa lòng di sản.

Sải bước dọc con phố, bạn sẽ thấy bức tranh nơi đây có một nhịp điệu rất riêng. Đằng sau những lầu gỗ chạm trổ hàng trăm năm tuổi là quầy bánh Tart thơm lừng, là ánh đèn neon xanh lá chói mắt rực rỡ từ cửa hàng pop-up hay tiệm trà sữa tấp nập người ra vào.

Bến Thượng Hải (The Bund): Lăng kính thời gian của siêu đô thị

Khoảng thời gian từ 16:00 đến 16:45 dành trọn cho Bến Thượng Hải lộng gió. Bờ sông Hoàng Phố chưa bao giờ thôi làm người ta choáng ngợp bởi sức hút từ 52 tòa nhà mang phong cách Gothic và Baroque uy nghi, lộng lẫy như một bảo tàng kiến trúc ngoài trời.

Ngay khi bạn tựa lưng vào lan can đá và phóng tầm mắt sang bờ Đông, toàn bộ khu Lục Gia Thủy (Lujiazui) vươn lên sừng sững dưới bầu trời trong vắt. Chiều Thượng Hải mê hoặc ánh nhìn bởi bức tranh đối lập giữa một thời kỳ vương giả của những năm 1920 và sự trỗi dậy của công nghệ kính, thép ở thế kỷ 21. Lịch trình khép lại thật êm ái vào lúc 17:30 khi xe đưa đoàn trở về nơi xuất phát.

Kết thúc một ngày bằng buổi dạo phố, rồi thưởng thức bát mì cua ngon lành

Tour ban ngày là một bức tranh được lên kế hoạch rất chỉn chu, nhưng để thực sự chạm vào nhịp đập tự nhiên của Thượng Hải, bạn hãy tự mình bước xuống phố khi màn đêm buông xuống. Tạm cất máy ảnh đi, lách vào một quán ăn địa phương và gọi cho mình một bát Mì Cua.

Nếu Taste of China là sự cầu kỳ, thì ẩm thực đường phố Thượng Hải là sự thăng hoa của những chất liệu nguyên bản. Bát mì cua cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên với phần gạch và thịt cua tươi rói, óng ánh phủ ngập lên lớp sợi mì tươi dai nảy bên dưới.

Để tận hưởng trọn vẹn, bạn nhất định phải rưới thêm một thìa giấm đen chua thanh đặc trưng và chút gừng non thái chỉ. Vị ngọt lịm của hải sản xào đậm đà, quyện với cái dẻo thơm của sợi mì, ngay lập tức được cân bằng lại bởi chút the cay và axit dịu nhẹ của giấm. Ngồi xì xụp thưởng thức giữa tiếng trò chuyện rôm rả của thực khách bàn bên, đó là khoảnh khắc Thượng Hải hiện lên gần gũi, chân thực và say đắm nhất.

Tour ban ngày đã vẽ nên một Thượng Hải lộng lẫy, nhưng màn đêm mới là lúc thành phố này sống thật nhất. Mình có một thói quen khó bỏ khi đi du lịch đó chính la dạo bước dọc những con phố ngắn lúc vừa lên đèn. Không cần một lộ trình cụ thể, chỉ đơn giản là thả lỏng người, ngắm nhìn những bảng hiệu neon chói lóa đan xen lớp kiến trúc cổ điển sáng rực một góc trời. Nhịp thở của phố đêm mờ ảo, hối hả nhưng lại mang đến một cảm giác tự do đến lạ kỳ.