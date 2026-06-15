Đẳng cấp "chê" đồ ăn của Khoai Lang Thang

Những ngày gần đây, cư dân mạng bất ngờ bàn luận sôi nổi về một chủ đề tưởng chừng rất đơn giản: làm thế nào để “chê” một món ăn mà vẫn giữ được sự tinh tế và tôn trọng người khác. Câu chuyện bắt nguồn từ một bài đăng trên Threads với tiêu đề: “Tui coi Khoai Lang Thang để học cách ‘chê’ thẳng thắn nhưng tinh tế!”. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên Facebook và TikTok.

Theo người đăng tải, trong khi nhiều travel blogger, TikToker hay YouTuber thường có phản ứng khá gay gắt khi gặp món ăn không hợp khẩu vị trong lúc du lịch, thì Khoai Lang Thang lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Nam vlogger hiếm khi dùng những từ ngữ mang tính phủ định như “dở”, “khó ăn” hay “không đáng tiền”. Thay vào đó, anh thường giải thích món ăn dưới góc nhìn trải nghiệm cá nhân, nhấn mạnh rằng món đó đơn giản là “chưa hợp gu” hoặc gợi ý cách ăn khác để người xem có thể cảm nhận hương vị trọn vẹn hơn.

Video: Thay vì chê bai đồ ăn một cách trực diện, Khoai Lang Thang lại có cách tiếp cận tinh tế. Nguồn: thuonggiang3011

Sự khéo léo ấy khiến nhiều khán giả nhận xét rằng đôi khi xem hết video, họ còn không nhận ra món ăn đó thực chất không hợp khẩu vị của Khoai.

Một trong những ví dụ được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều là khi anh thưởng thức bánh xèo. Thay vì nhận xét món ăn bị ngấy vì nhiều dầu mỡ, Khoai nhẹ nhàng chia sẻ: “Bánh xèo ở đây họ sẽ chiên hơi ngập dầu nên sẽ hơi bị ám dầu. Bạn nào muốn đỡ ngán thì nhớ cuốn nhiều rau nha, vì ở đây chủ quán cho khay rau rất lớn cho một cái bánh”.

Thay vì nhận xét món ăn bị ngấy vì nhiều dầu mỡ, Khoai khuyên khán giả hãy ăn kèm nhiều rau xanh

Hay khi thử món chè bột lọc heo quay nổi tiếng của Huế - món ăn vốn gây nhiều tranh cãi bởi sự kết hợp giữa vị ngọt và nhân thịt mặn, anh cũng không đưa ra đánh giá tiêu cực. Nam vlogger chỉ nói: “Đây là một trong những món chè mà mình nghĩ ai đến Huế cũng nên thử. Có thể nó sẽ hơi kén khẩu vị của mọi người, nhưng khi ăn mình có cảm giác rất khó diễn tả. Nó lạ lạ mà thú vị. Thật ra sở thích của mình vẫn là những món chè ngọt nên món này không hợp với mình lắm”.

Với chè bột lọc heo quay, dù không hợp nhưng anh vẫn khuyên khán giả nên thử khi tới Huế

Trong một video khác, khi thưởng thức pizza với phần đế bánh chưa thực sự đạt kỳ vọng, Khoai cũng chỉ nhận xét một cách khách quan: “Đế bánh này là đế làm sẵn. Khoai sẽ ăn với dầu ớt này, vừa cay vừa thơm. Đế bánh là loại mỏng nhưng để tủ lạnh nên không nở lắm, có vị pizza cơ bản”.

Ngay cả khi gặp món ăn có quá nhiều thịt và tinh bột, thiếu rau xanh, anh vẫn chọn cách góp ý nhẹ nhàng thay vì phê bình trực diện. Sau khi mô tả chi tiết kết cấu của phần sườn và bánh bao, Khoai chia sẻ: “Khoai nghĩ nếu người ta cho thêm một ít đồ chua hoặc xà lách, dưa leo hay cải chua thì sẽ đỡ ngán hơn. Mấy miếng đầu ăn rất ngon nhưng đến gần hết bánh thì mình có cảm giác ăn khá nhiều thịt và tinh bột mà thiếu vitamin từ rau”.

Nam YouTuber không tỏ ra khó chịu khi món ăn nhiều tinh bột và thiếu rau

Hay đơn giản như khi liên tục gặp các món ăn có vị mặn trong một ngày, anh cười nói: “Sáng giờ Khoai ăn món nào cũng bị mặn, không cân được vị mặn nên hai anh em đã gọi thêm hai chai nước uống chung”.

Khi ăn món mặn, nam vlogger đã gọi thêm hai chai nước để uống kèm

Không chỉ được yêu mến bởi cách nhận xét đồ ăn, Khoai Lang Thang còn được đánh giá cao nhờ sự tôn trọng dành cho văn hóa ẩm thực ở mỗi vùng đất anh đặt chân tới. Trong một tập khám phá chợ hải sản ở Tây Ban Nha, thay vì so sánh hơn thua giữa ẩm thực Việt Nam và nước ngoài, anh chia sẻ bằng thái độ cởi mở: “Ở đây hầu như hải sản nào họ cũng rắc một ít chanh lên trên, khi nướng chỉ cho thêm chút muối nên vị mặn khá vừa phải. Nhưng thật sự mình vẫn thích muối ớt xanh ở Việt Nam hơn. Thôi không sao, nhập gia tùy tục, ở đây người ta ăn gì thì mình ăn đó”.

Khoai Lang Thang ăn bánh nhân thịt cừu ở video khám phá Tế Nam - Sơn Đông

Trong video khám phá Tế Nam - Sơn Đông (Trung Quốc), Khoai Lang Thang tiếp tục khiến khán giả chú ý bởi cách nhận xét đầy khéo léo khi thưởng thức món bánh nhân thịt cừu - loại thực phẩm vốn có mùi đặc trưng và khá kén người ăn. Thay vì tỏ ra khó chịu, nam vlogger chỉ cười và chia sẻ:

"Khi mình cắn vào thì mùi cừu nồng nàn luôn. Khu vực này có khá nhiều người theo đạo Hồi nên thịt cừu cũng được ưa chuộng hơn. Càng nhai mình càng cảm nhận rõ mùi cừu lan trong khoang miệng."

Dù không nói thẳng món ăn có hợp khẩu vị hay không, cách mô tả của Khoai vẫn đủ để người xem hiểu đây là một trải nghiệm khá thử thách với anh. Tuy vậy, nam YouTuber vẫn lựa chọn giới thiệu thêm về thói quen ăn uống và văn hóa địa phương thay vì đưa ra những nhận xét mang tính phán xét về món ăn.

Đặc biệt, loạt video về Ấn Độ được nhiều khán giả xem là minh chứng rõ nhất cho cách làm nội dung tích cực của nam YouTuber. Trong khi không ít video về quốc gia Nam Á này thường tập trung vào những hình ảnh gây tranh cãi hoặc sử dụng ngôn từ nặng nề để thu hút sự chú ý, Khoai lại lựa chọn cách tiếp cận khách quan hơn. Anh giới thiệu tên gọi món ăn, nguyên liệu, cách chế biến, giá thành, ý nghĩa văn hóa và trải nghiệm thực tế của bản thân. Nếu món ăn không hợp khẩu vị, anh vẫn giải thích lý do một cách nhẹ nhàng thay vì phủ nhận giá trị của nó.

Nhiều khán giả thừa nhận chính loạt vlog này đã khiến họ có cái nhìn khác về Ấn Độ. “Mình thích Khoai vì series đầu tiên mình xem là vlog Ấn Độ. Hầu hết vlog về Ấn Độ đều dùng ngôn từ rất nặng để chê bai. Khoai thì khác. Anh không chê, chỉ nói có lẽ chưa hợp khẩu vị nên sẽ ăn kèm với món khác. Từ đó nhắc đến Khoai mình luôn nghĩ tới hai chữ tử tế”, một người dùng bình luận.

Một khán giả khác chia sẻ: “Trước series Ấn Độ mình chỉ xem Khoai kiểu lướt qua. Nhưng sau đó thì gần như bị cuốn luôn. Anh ấy mang đến một góc nhìn rất khác, tích cực hơn, gần gũi hơn nhưng vẫn phản ánh được những thực tế của đất nước đó”.

Nhiều người cũng cho rằng điều khiến Khoai Lang Thang khác biệt nằm ở sự chân thành. Anh vẫn nói thật cảm nhận của mình, vẫn thừa nhận món ăn chưa hợp khẩu vị, nhưng không biến điều đó thành sự phán xét đối với món ăn hay những người làm ra nó.

“Có những món xem qua màn hình thôi mình đã nhăn mặt rồi nhưng ảnh vẫn thử. Kiểu như ảnh thử để mọi người biết món đó như thế nào, chứ không phải thử để mang ra chê”, một cư dân mạng nhận xét.

Một người khác hài hước chia sẻ: “Ba mẹ mình mỗi lần ăn phải món không hợp đều nhắc tới Khoai Lang Thang. Cách ảnh ‘chê’ món ăn làm ba mẹ mình ấn tượng lắm, khen hoài”.

Chính sự chừng mực này đã giúp Khoai Lang Thang duy trì được sức hút và uy tín qua nhiều năm làm nghề. Khán giả hiện nay ngày càng khắt khe trong việc tiếp nhận thông tin; họ thường đánh giá cao những góc nhìn mang tính xây dựng hơn là những nhận xét nặng nề nhằm mục đích thu hút tương tác. Nhờ cách truyền tải nhẹ nhàng, nội dung của anh mang đến một kênh tham khảo khách quan, giúp người xem tự đưa ra đánh giá dựa trên sở thích cá nhân mà không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi tiêu cực.

Trong bối cảnh mạng xã hội ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành F&B, một đánh giá tiêu cực thiếu khách quan đôi khi có thể tác động trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các hàng quán. Cách tiếp cận của Khoai Lang Thang cho thấy sự cẩn trọng và thấu hiểu nhất định. Việc khéo léo phân định rõ ràng giữa chất lượng món ăn và khẩu vị cá nhân giúp người xem có cái nhìn đa chiều, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với công sức của những người làm nghề kinh doanh ẩm thực.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao giữa vô số nội dung review ẩm thực trên mạng xã hội hiện nay, Khoai Lang Thang vẫn nhận được nhiều thiện cảm. Từ những video du lịch của anh, không ít người nhận ra rằng việc góp ý hay bày tỏ quan điểm không nhất thiết phải đi kèm với những lời chê bai gay gắt. Bởi suy cho cùng, khẩu vị là câu chuyện rất cá nhân, còn phía sau mỗi món ăn luôn là công sức, văn hóa và niềm tự hào của những người tạo ra nó.