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Danh ca Ngọc Sơn công khai khoe con trai, con gái kháu khỉnh ở tuổi U60

| | Lifestyle

Hình ảnh ấm áp của Ngọc Sơn và các con nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh chụp cùng hai em nhỏ đáng yêu trên trang cá nhân. Kèm theo đó, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Con trai Phạm Ngọc Phúc và con gái Phạm Ngọc Khánh Linh của Ba Ngọc Sơn có đáng yêu không nè cả nhà mình ơi" .

Trong bức ảnh, giọng ca Tình cha diện trang phục giản dị, bế bé gái Khánh Linh trên tay, trong khi cậu bé Ngọc Phúc đứng bên cạnh với vẻ ngoài khôi ngô, lễ phép. Hình ảnh ấm áp nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người dành lời khen cho hai em bé vì vẻ ngoài kháu khỉnh, dễ thương, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Ngọc Sơn dành cho các con.

Danh ca Ngọc Sơn khoe ảnh tình cảm bên các con, hai bé được nhận xét là rất kháu khỉnh, dễ thương

Thực tế, Phạm Ngọc Phúc và Phạm Ngọc Khánh Linh không phải con ruột của Ngọc Sơn mà là hai người con của ca sĩ Ngọc Hải - em trai ruột của nam danh ca. Ngay từ khi các bé chào đời, Ngọc Sơn đã nhận làm con nuôi và luôn dành sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ từng cho biết chính anh là người đầu tiên bế bồng hai bé sau khi sinh và xem các con như máu mủ ruột thịt của mình.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, Ngọc Sơn từng gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh bé Khánh Linh mới chào đời và vui mừng thông báo: "Ba Ngọc Sơn mừng con gái yêu Phạm Ngọc Khánh Linh chào đời". Nhiều khán giả khi ấy ngỡ ngàng vì tưởng nam ca sĩ đã có con ruột ở tuổi U60. Tuy nhiên sau đó, gia đình xác nhận bé Khánh Linh là con gái của em trai Ngọc Sơn và được anh nhận làm con nuôi.

Ngọc Sơn hiện vẫn độc thân và không có ý định kết hôn

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, bolero. Với hàng loạt ca khúc như Tình cha , Lòng mẹ , Vầng trăng cô đơn , anh được khán giả yêu mến suốt nhiều thập kỷ.

Ở tuổi gần 60, Ngọc Sơn vẫn giữ cuộc sống độc thân. Dù nhiều lần vướng tin đồn tình cảm, nam ca sĩ khẳng định bản thân chưa lập gia đình và chưa tìm được người phù hợp để gắn bó lâu dài. Tuy vậy, anh luôn có cuộc sống tinh thần viên mãn bên người thân, học trò và các con nuôi.

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Theo Tuệ Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
danh ca Ngọc Sơn

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