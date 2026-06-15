Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ sống lay lắt, được NSƯT Vũ Linh cưu mang: 20 năm quay lại mua luôn căn nhà

| | Lifestyle

"Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết" – Lâm Hùng nói.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Lâm Hùng đã chia sẻ về quá khứ của mình.

Nam ca sĩ sống lay lắt, được NSƯT Vũ Linh cưu mang: 20 năm quay lại mua luôn căn nhà- Ảnh 1.

Khương Dừa và Lâm Hùng

Anh nói: "Tôi từng phải lăn lộn dữ lắm. Hồi xưa ở quê miền Tây, tôi làm thuyền trưởng lái tàu, lái ghe chở gạo, chở dứa, chở đủ loại trái cây từ miền Tây lên cảng 2, cảng 6 ở Sài Gòn để bán cho bà con.

Nói chung, tôi sống lay lắt, cơ cực lắm nên cuộc đời tôi được làm ca sĩ như ngày hôm nay là vô cùng trân quý. Tôi trân quý tình cảm của tất cả bà con cô bác, anh chị em đồng nghiệp.

Mỗi lần được mời đi hát là tôi trân trọng lắm, phải lựa từng bộ đồ, tự tay ủi từng bộ đồ để đi diễn. Lúc đi diễn ít khi nào ngồi lắm vì sợ đồ nhăn, chỉ đứng thôi. Tôi trân trọng vì tất cả những gì tôi có được đều từ khán giả hết. Tôi phải tạ ơn khán giả.

Nếu không làm ca sĩ, có khi bây giờ tôi vẫn đang làm nghề lái tàu lái ghe. Đó đúng là chuyến tàu định mệnh. Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết, mưa phùn, tôi thích lắm nên tới xem nhưng tới nơi thì anh Vũ Linh đã về rồi.

Nam ca sĩ sống lay lắt, được NSƯT Vũ Linh cưu mang: 20 năm quay lại mua luôn căn nhà- Ảnh 2.

Tôi buồn lắm, định đi về nhưng nghĩ đây là cơ hội của mình nên quay lại xin một người trong ban tổ chức cho tôi hát với anh Vũ Linh. Tôi liều và quyết tâm đến cùng nên cuối cùng cũng được gặp anh Vũ Linh, được anh cưu mang.

Bởi vậy tôi mới nói, mấy bạn trẻ bây giờ chưa có đủ quyết tâm, cứ bảo rằng đợi tới lúc nọ lúc kia mới làm. Không được như vậy, phải làm luôn rồi tới đâu thì tới.

Cách đây gần 30 năm, nguyên con đường Võ Văn Kiệt này nhiều kho gạo lắm. Tôi thường chở gạo, chở dứa từ miền Tây lên khu này bán cho người ta. Gia đình tôi làm nghề lái ghe tàu. Tôi hay chở hàng lên Sài Gòn. Tôi còn lặn dưới sông luôn.

Sau 20 năm, tôi quay lại nơi này và mua được một căn nhà ở đây luôn".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 2 đại diện lọt Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới: Điểm đến nào đang được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích?

Việt Nam có 2 đại diện lọt Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới: Điểm đến nào đang được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích? Nổi bật

Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA

Ngôi sao Qatar “mất trắng” hơn 78 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce vì quyết định của FIFA Nổi bật

Danh ca Ngọc Sơn công khai khoe con trai, con gái kháu khỉnh ở tuổi U60

Danh ca Ngọc Sơn công khai khoe con trai, con gái kháu khỉnh ở tuổi U60

21:05 , 15/06/2026
Cầu thủ từng bán độ vừa vô địch Cúp QG: Làm đủ nghề từ bảo vệ, shipper nuôi giấc mơ trở lại ĐT Việt Nam

Cầu thủ từng bán độ vừa vô địch Cúp QG: Làm đủ nghề từ bảo vệ, shipper nuôi giấc mơ trở lại ĐT Việt Nam

20:10 , 15/06/2026
Cô dâu ôm bó hoa cưới nặng 5kg viral MXH: Tiểu thư Hà Tĩnh, đời thường cực xinh, style lại siêu cuốn

Cô dâu ôm bó hoa cưới nặng 5kg viral MXH: Tiểu thư Hà Tĩnh, đời thường cực xinh, style lại siêu cuốn

18:34 , 15/06/2026
1 sự kiện khiến Đà Nẵng trở thành tâm điểm mới của giới ẩm thực quốc tế: quy tụ đầu bếp 3 sao Michelin, “ông hoàng resort” và nghệ nhân hàng đầu

1 sự kiện khiến Đà Nẵng trở thành tâm điểm mới của giới ẩm thực quốc tế: quy tụ đầu bếp 3 sao Michelin, “ông hoàng resort” và nghệ nhân hàng đầu

17:27 , 15/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên