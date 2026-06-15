Nam ca sĩ sống lay lắt, được NSƯT Vũ Linh cưu mang: 20 năm quay lại mua luôn căn nhà

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Lâm Hùng đã chia sẻ về quá khứ của mình.

Khương Dừa và Lâm Hùng

Anh nói: "Tôi từng phải lăn lộn dữ lắm. Hồi xưa ở quê miền Tây, tôi làm thuyền trưởng lái tàu, lái ghe chở gạo, chở dứa, chở đủ loại trái cây từ miền Tây lên cảng 2, cảng 6 ở Sài Gòn để bán cho bà con.

Nói chung, tôi sống lay lắt, cơ cực lắm nên cuộc đời tôi được làm ca sĩ như ngày hôm nay là vô cùng trân quý. Tôi trân quý tình cảm của tất cả bà con cô bác, anh chị em đồng nghiệp.

Mỗi lần được mời đi hát là tôi trân trọng lắm, phải lựa từng bộ đồ, tự tay ủi từng bộ đồ để đi diễn. Lúc đi diễn ít khi nào ngồi lắm vì sợ đồ nhăn, chỉ đứng thôi. Tôi trân trọng vì tất cả những gì tôi có được đều từ khán giả hết. Tôi phải tạ ơn khán giả.

Nếu không làm ca sĩ, có khi bây giờ tôi vẫn đang làm nghề lái tàu lái ghe. Đó đúng là chuyến tàu định mệnh. Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết, mưa phùn, tôi thích lắm nên tới xem nhưng tới nơi thì anh Vũ Linh đã về rồi.

Tôi buồn lắm, định đi về nhưng nghĩ đây là cơ hội của mình nên quay lại xin một người trong ban tổ chức cho tôi hát với anh Vũ Linh. Tôi liều và quyết tâm đến cùng nên cuối cùng cũng được gặp anh Vũ Linh, được anh cưu mang.

Bởi vậy tôi mới nói, mấy bạn trẻ bây giờ chưa có đủ quyết tâm, cứ bảo rằng đợi tới lúc nọ lúc kia mới làm. Không được như vậy, phải làm luôn rồi tới đâu thì tới.

Cách đây gần 30 năm, nguyên con đường Võ Văn Kiệt này nhiều kho gạo lắm. Tôi thường chở gạo, chở dứa từ miền Tây lên khu này bán cho người ta. Gia đình tôi làm nghề lái ghe tàu. Tôi hay chở hàng lên Sài Gòn. Tôi còn lặn dưới sông luôn.

Sau 20 năm, tôi quay lại nơi này và mua được một căn nhà ở đây luôn".