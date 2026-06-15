Sắc vóc MC 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam
Theo Ngọc Thanh/VTC News |
15-06-2026 - 22:00 PM |
Lifestyle
Nguyễn Hoàng Bảo Châu đang là cái tên nhận được chú ý khi xuất hiện với vai trò MC trong chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trên VTV.
- 28-05-2026
- 10-06-2026
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Theo Ngọc Thanh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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