Từ nay, hàng triệu người Việt đủ điều kiện xin visa Hàn Quốc 10 năm, lưu trú tối đa 90 ngày

Theo thông tin được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam công bố tại sự kiện 2026 Korea Travel Roadshow diễn ra ở TP HCM vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc mở rộng danh mục các nhóm người được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên đến 10 năm, cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Theo đó, có 5 thay đổi tập trung vào nhóm công dân có độ uy tín cao về hồ sơ cá nhân và kinh nghiệm du lịch như sau:

- Du khách là công dân có hộ khẩu thường trú tại ba đại đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

- Cá nhân từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại.

- Nhân viên chính thức công tác từ ba năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô vốn từ một triệu USD trở lên.

- Người giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên trong Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (thời gian làm việc từ một năm trở lên).

- Vợ, chồng và con cái vị thành niên của người đang sở hữu visa Hàn Quốc loại nhiều lần thời hạn 10 năm.

Người dân có hộ khẩu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đủ điều kiện xin visa Hàn Quốc 10 năm

Để chinh phục loại visa dài hạn này, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng bộ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội và TP.HCM hoặc thông qua các công ty dịch vụ lữ hành. Về giấy tờ tùy thân cơ bản, bạn cần cung cấp hộ chiếu bản gốc còn hạn trên sáu tháng kèm bản sao, bản sao căn cước công dân và tờ khai xin visa có dán ảnh đúng quy cách. Một giấy tờ mang tính chất quyết định là bản gốc và bản dịch công chứng (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) giấy xác nhận thông tin cư trú trên một năm do cơ quan công an cấp phường, xã cấp. Ngoài ra, du khách cũng được khuyến khích nộp thêm bản sao sổ hộ khẩu nếu có mà không yêu cầu dịch thuật công chứng.

Khâu chứng minh công việc và tài chính cũng đòi hỏi sự minh bạch cao thông qua các giấy tờ chứng thực. Đối với người lao động, hồ sơ yêu cầu hợp đồng lao động, bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng trong ba tháng gần nhất. Nếu là cá nhân kinh doanh, bạn cần xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh và chứng nhận nộp thuế đầy đủ. Nhóm người cao tuổi đã nghỉ hưu có thể thay thế bằng giấy xác nhận lĩnh lương hưu hoặc sổ bảo hiểm xã hội. Riêng đối với trẻ em dưới 18 tuổi, phụ huynh cần chuẩn bị thêm giấy đồng ý du lịch, hồ sơ tài chính của bố mẹ kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình như giấy khai sinh và đăng ký kết hôn đã được dịch thuật công chứng.

Du lịch Hàn Quốc cực kỳ dễ dàng với chính sách cấp thị thực mới

Động thái nới lỏng thị thực này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy dòng khách giao lưu giữa hai quốc gia. Thực tế cho thấy, lượng du khách Việt Nam đến xứ sở kim chi trong tháng 4 đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt bùng nổ ở phân khúc du lịch MICE (hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) và du lịch khen thưởng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang là thỏi nam châm thu hút khách Hàn Quốc. Chỉ trong tháng 4, nước ta đã đón hơn 320.000 lượt khách từ quốc gia này. Tính chung bốn tháng đầu năm, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường gửi khách lớn thứ hai của du lịch Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chỉ xếp sau Trung Quốc), khẳng định vị thế trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đối với thị trường Hàn Quốc.

Hiện tại, Việt Nam đang duy trì chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời gian tạm trú lên đến 45 ngày, tạo điều kiện tối đa cho phân khúc khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách đi công tác. Trong khi đó, Hàn Quốc không chỉ nới lỏng quy trình cấp visa 10 năm cho cư dân đại đô thị mà còn đơn giản hóa thủ tục, miễn lệ phí visa điện tử cho khách du lịch theo đoàn. Đại diện KTO tin tưởng rằng việc gỡ bỏ các rào cản hành chính này sẽ giúp du khách Việt Nam dễ dàng quay trở lại Hàn Quốc nhiều lần, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác du lịch song phương ngày càng phát triển rực rỡ.