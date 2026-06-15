Cặp đôi biến khu chợ ở TP.HCM thành đám cưới chèn nhạc Girl Phố chất đến mức Quỳnh Anh Shyn cũng phải khen

Mới đây trên Threads một chủ tài khoản có tên Tùng Dương đăng tải teaser phóng sự cưới nhanh chóng viral.

Không đi theo hướng quá cầu kỳ hay dàn dựng, đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường, tự nhiên trong ngày vui của cô dâu chú rể nhưng vẫn mang màu sắc nghệ thuật rất riêng.

Phóng sự cưới thu hút lượng tương tác cao trên Threads. Ảnh chụp màn hình.

Teaser phóng sự cưới.

Điểm khiến nhiều người thích thú chính là phần âm nhạc. Khi intro của Girl Phố:

“Ca dao xưa Hà Nội có câu

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An…” xuất hiện đúng lúc. Kết hợp cùng hình ảnh khiến nhiều người nhận xét “khớp không tưởng”, “đúng kiểu peak”.

Hiện bài đăng này đã thu về gần 800N lượt xem trên Threads, và hàng nghìn bình luận khen ngợi. Đáng chú ý, chính Quỳnh Anh Shyn cũng để lại lời khen: “Úi đáng yêu quá. Chúc mừng hạnh phúc nhé ạ”. Bên dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho cách kể chuyện của video: “Phóng sự cưới phải như này mới đúng chứ”, “1000 điểm vì quá có gu”, “Đơn giản mà hay”, “Đợi tôi cưới nhớ quay cho tôi nhé”.

Quỳnh Anh Shyn cũng phải khen vì quá đẹp, quá peak.

Chia sẻ với chúng tôi, người thực hiện phóng sự cưới nêu trên - bạn Tùng Dương (SN 1998, ở Hải Phòng) cho biết bản thân bất ngờ và rất vui khi nhận được đông đảo sự chú ý, nhiều lời khen ngợi cho cho sản phẩm lần này. Khi được hỏi về khoảnh khắc Quỳnh Anh Shyn trực tiếp phản hồi, nam videographer cho biết đó là điều anh hoàn toàn không dự đoán trước. Cả cô dâu - chú rể khi biết được cũng rất vui.

“Lúc đầu mình chỉ tag chị ấy (Quỳnh Anh Shyn-pv) cho vui, vì chị ấy là chủ nhân bài hát thôi, không nghĩ chị ấy sẽ phản hồi thật. Chị ấy còn đăng lại bài nữa mình vui và bất ngờ lắm. Sau đó mình chụp màn hình gửi cho cô dâu chú rể, mọi người cũng rất wao vì điều đó”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương.

Nói về ý tưởng ghép lời ca khúc Girl Phố của Quỳnh Anh Shyn vào video được nhiều người nhận xét là “quá peak”, Tùng Dương cho biết tất cả đều đến một cách rất tình cờ. Trong lúc ghi hình đám cưới, không khí buổi lễ và cảnh quay khiến anh liên tưởng ngay tới giai điệu ca khúc này, thấy phù hợp quá nên quyết định đưa vào video.

“Có lẽ cũng chính sự tự nhiên trong quá trình sáng tạo khiến sản phẩm cuối cùng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ngay khi hoàn thiện teaser, cô dâu chú rể đã rất thích và nhanh chóng đăng tải lại luôn, dù bản đầu tiên mình gửi còn hơi phô một chút (cười)”, Tùng Dương nhớ lại.

Nhân vật chính trong đoạn phóng sự cưới đang được chia sẻ là cô dâu Hoàng Quyên (TP.HCM) và chú rể Thăng Long (Hà Nội). Cặp đôi tổ chức lễ gia tiên vào ngày 6/6 vừa qua tại nhà cô dâu ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Đây là lễ vu quy được tổ chức tại nhà gái ở TP.HCM. Khu vực quay nằm ở phường Bình Lợi Trung, trên đường Võ Duy Ninh - nơi gắn với không gian sống quen thuộc của cô dâu. Theo Dương, vì nhà cô dâu nằm sát mặt đường và gần khu chợ nên không khí xung quanh khá đông đúc, đời thường.

Chính bối cảnh này cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho phóng sự cưới. Không cần những phân cảnh được sắp đặt cầu kỳ, đám cưới vốn đã có sẵn năng lượng vui vẻ nhờ sự thoải mái của cô dâu chú rể và hội bạn thân. Việc của Tùng Dương chỉ là quan sát, bắt lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất trong ngày vui.

Cô dâu chú rể cùng có bộ hình cưới nghệ thuật, gần gũi với đời sống trước đó.

Toàn bộ quá trình quay diễn ra trong khoảng 4-5 tiếng của buổi lễ. Cậu bạn chỉ xin cô dâu chú rể dành thêm một khoảng thời gian ngắn để quay riêng một vài phân đoạn, còn lại anh theo sát toàn bộ diễn biến để ghi lại những khoảnh khắc phát sinh trong suốt buổi lễ.

Trước đó, khi trao đổi về ý tưởng, cô dâu chú rể cũng không đặt nặng việc phải có một sản phẩm quá hoàn hảo theo công thức, mà mong muốn video giữ được sự chân thật và gần gũi nhất.

Trước khi được biết đến với đoạn phóng sự cưới viral này, Tùng Dương đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quay phim thời trang, nghệ thuật cho các tạp chí, brand khoảng hơn 5 năm.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Tùng Dương về Hải Phòng lập gia đình. Việc thay đổi môi trường sống cũng khiến anh mở rộng hướng đi mới với mảng wedding. Đây không chỉ là một công việc phụ, mà gần như trở thành bước chuyển trong hành trình nghề nghiệp của anh chàng này.

Theo anh, điểm khác biệt lớn nhất giữa quay thời trang và quay phóng sự cưới nằm ở cách tiếp cận khoảnh khắc. Nếu với thời trang, phần lớn mọi thứ có thể được kiểm soát, thì wedding lại đòi hỏi người quay phải luôn quan sát để không bỏ lỡ những giây phút bất ngờ. Hiện tại, Tùng Dương tập trung thực hiện phóng sự cưới và nhận chụp pre-wedding. Riêng trong ngày cưới, anh ưu tiên quay bởi đây là thế mạnh chính.

Với Dương, đoạn video lần này không chỉ là một sản phẩm bất ngờ viral trên mạng xã hội, mà còn là dấu mốc cho hành trình chuyển hướng sang một lĩnh vực mới.