Chân dung "vệ sĩ cứng" của Messi: Trai đẹp Top 1 World Cup 2026 vừa tạo khoảnh khắc không tưởng giúp El Pulga ghi bàn

Đường kiến tạo gây sốt trong ngày Messi lập hat-trick

Trong trận thắng 4-1 của Argentina trước Algeria sáng 17/6, Lionel Messi tỏa sáng với cú hat-trick, nhưng một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất lại đến từ Rodrigo De Paul. Ở bàn mở tỷ số, tiền vệ thuộc biên chế Inter Miami thực hiện đường chuyền xuyên tuyến từ giữa sân, loại bỏ cùng lúc bốn cầu thủ Algeria trước khi đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Messi dứt điểm thành công.

Pha bóng được nhiều người hâm mộ đánh giá là một trong những đường kiến tạo đẹp nhất kể từ đầu World Cup 2026. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên cho rằng dấu ấn của De Paul trong bàn thắng này thậm chí nổi bật không kém pha lập công của Messi. Việc người kiến tạo cho El Pulga lại chính là người đồng đội thân thiết nhất của anh ở tuyển Argentina càng khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt.

Ngoài pha chuyền bóng gây sốt, De Paul còn chơi nổi bật ở khu vực giữa sân, góp phần giúp nhà đương kim vô địch thế giới kiểm soát thế trận. Một lần nữa, biệt danh "vệ sĩ cứng của Messi" lại được người hâm mộ nhắc đến.

Mối quan hệ thân thiết giữa Messi và De Paul đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều năm qua. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các đợt hội quân của tuyển Argentina, đồng thời hiện là đồng đội tại Inter Miami. Sự gắn bó ấy khiến nhiều cổ động viên gọi vui De Paul là "cận vệ" của siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng.

Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026

Giữa lúc đang gây ấn tượng trên sân cỏ, Rodrigo De Paul cũng nhận thêm một danh hiệu đặc biệt ngoài chuyên môn. Dream AI SRL mới đây công bố bảng xếp hạng "Gương mặt đẹp nhất World Cup 2026", được xây dựng dựa trên công thức "tỷ lệ vàng" của Hy Lạp cổ đại kết hợp với hình mẫu người Vitruvius nổi tiếng của Leonardo da Vinci.

Các chuyên gia đã lựa chọn 150 cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại World Cup 2026 rồi sử dụng công nghệ phân tích tỷ lệ khuôn mặt để đánh giá mức độ cân đối. Kết quả, Rodrigo De Paul đạt 74,18%, đứng đầu toàn bộ danh sách.

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, đây không phải lần đầu tiên tiền vệ người Argentina xuất hiện trong các bảng xếp hạng về ngoại hình. Trong nhiều năm, anh luôn được xem là một trong những cầu thủ quyến rũ và có sức hút nhất thế giới bóng đá.

Gu thời trang bụi bặm của "vệ sĩ cứng" bên cạnh Messi

Sở hữu chiều cao hơn 1,8 m cùng vóc dáng săn chắc, De Paul được đánh giá phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, hình ảnh quen thuộc nhất của anh lại gắn với phong cách đường phố bụi bặm, phóng khoáng.

Tiền vệ 32 tuổi đặc biệt yêu thích áo ba lỗ, quần cargo, quần jeans ống rộng và các mẫu hoodie oversize. Anh thường kết hợp trang phục cùng sneaker, mũ lưỡi trai, kính râm và nhiều phụ kiện kim loại như dây chuyền hay khuyên tai để tạo điểm nhấn.

Phong cách blokecore - xu hướng kết hợp giữa thời trang đời thường và cảm hứng bóng đá - cũng được De Paul lăng xê trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, anh còn yêu thích những bộ trang phục mang hơi hướng biker với áo khoác da, quần hộp và boots da lộn.

Một chi tiết thú vị khác là De Paul thường gắn những món phụ kiện nhỏ như búp bê Labubu lên túi xách và lựa chọn màu sắc phù hợp với từng bộ trang phục. Thói quen này tạo nên sự tương phản thú vị với vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính của cầu thủ người Argentina.

Ngoài quần áo và phụ kiện, De Paul còn liên tục làm mới diện mạo bằng những kiểu tóc độc đáo. Anh từng nhiều lần nhuộm tóc với các màu xanh, trắng, đỏ, hồng hay tím, thậm chí tạo hình trái tim trên mái tóc.

Từ trụ cột của Argentina đến đồng đội thân thiết nhất của Messi

Trưởng thành từ lò đào tạo Racing Club, Rodrigo De Paul từng khoác áo Valencia, Udinese và Atletico Madrid trước khi gia nhập Inter Miami. Anh là một trong những nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công rực rỡ của tuyển Argentina với chức vô địch Copa América 2021, World Cup 2022 và Copa América 2024.

Từ "vệ sĩ cứng" của Messi, người tạo ra đường kiến tạo không tưởng ở World Cup 2026 đến danh hiệu cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu, Rodrigo De Paul đang cho thấy sức hút đặc biệt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina, tiền vệ cá tính này tiếp tục là một mắt xích không thể thay thế bên cạnh Lionel Messi.