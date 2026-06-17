50% dân văn phòng đang đồng loạt tắt app, kéo nhau xuống quán ăn trưa vì tiết kiệm 1 triệu đồng/tháng

Ai cũng biết KPI, deadline hay những cuộc họp kéo dài là “đặc sản” khiến dân văn phòng đau đầu mỗi ngày. Nhiều người đứng ngồi không yên chỉ vì công việc chưa xong, chỉ tiêu chưa đủ. Thế nhưng, ngoài áp lực công việc, dân công sở giờ đây còn có thêm một “cuộc chiến” diễn ra đều đặn mỗi trưa: hôm nay ăn gì và đặt đồ ăn thế nào cho hợp lý.

Khoảng 11h trưa, nhiều văn phòng bắt đầu rơi vào cảnh rôm rả nhưng cũng đầy phân vân. Người mở ứng dụng giao đồ ăn, người hỏi quanh xem nên ăn món gì, có nên gọi quán quen hay thử món mới. Nhưng lựa chọn nào cũng đi kèm những “bài toán” riêng. Quán gần thì ăn nhiều đến mức phát ngán, quán xa lại mất thời gian chờ đợi, ảnh hưởng giờ nghỉ trưa.

Không ít dân văn phòng cho biết việc đặt đồ ăn hiện nay cũng ngày càng bất tiện hơn. Một số ứng dụng áp dụng chế độ ghép đơn vào giờ cao điểm khiến thời gian giao hàng kéo dài, khó tìm tài xế, phí vận chuyển tăng cao. Có những hôm đợi gần nửa tiếng mới có shipper nhận đơn, nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục chờ vì tài xế giao nhiều đơn cùng lúc. Chưa kể, các quán ăn giờ trưa thường quá tải, dẫn tới tình trạng làm món chậm hoặc hủy đơn vào phút cuối. Nhiều người nhận được đồ ăn khi đã gần 1-2 giờ chiều, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.

“Tiền ship cộng linh tinh đủ để tôi ăn thêm một bữa tối”, một nhân viên văn phòng than thở. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng họ chấp nhận “tốn thêm vài chục nghìn để đổi lấy 30 phút nghỉ ngơi”.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng giao đồ ăn, nhiều dân văn phòng hiện bắt đầu quay lại thói quen tự đi ăn hoặc tự chuẩn bị đồ ăn mang theo để tiết kiệm thời gian lẫn chi phí.

Tại các khu văn phòng lớn ở Hà Nội hay TP.HCM, đa số tòa nhà đều có nhiều quán ăn bên dưới hoặc xung quanh. Việc tự xuống ăn được cho là nhanh hơn so với quá trình chọn món, chờ shipper nhận đơn, giao hàng rồi chia đồ ăn cho từng người trong văn phòng.

Với Nguyễn Mỹ (28 tuổi, làm việc tại một công ty bảo hiểm ở Hà Nội), cô gần như không còn phụ thuộc vào việc đặt đồ ăn vào giờ cao điểm. Làm việc trong một tòa nhà 65 tầng, đông nhân viên, Mỹ cho rằng chỉ riêng việc xuống lấy đồ cũng đã mất khá nhiều thời gian.

“Văn phòng mình đông chị em nên riêng khâu chọn món đã rất lâu vì ai cũng phân vân. Nếu cùng gọi đồ thì chắc mất gần một tiếng mới thống nhất xong. Vì thế cả nhóm thường chọn đi ăn ngoài cho nhanh gọn”, Mỹ nói.

Ảnh minh hoạ: Giang Huy

Theo cô, trong tòa nhà có khá nhiều hàng quán nên việc di chuyển thuận tiện. Cả nhóm thường thống nhất địa điểm trước, đến giờ nghỉ trưa chỉ cần xuống thang máy là có thể ăn ngay. Những hôm muốn đổi món, mọi người sẽ đi bộ sang các quán quanh chân tòa nhà với nhiều lựa chọn như bún đậu, bún mọc, bún ngan, sushi hay đồ Hàn Quốc.

Mỹ cho biết chi phí cũng là lý do khiến cô ưu tiên tự đi ăn thay vì gọi ship. “Mỗi lần gọi đồ ăn về thường tốn khoảng 60.000-70.000 đồng/người, trong khi ra quán ăn chỉ khoảng 35.000-40.000 đồng mà không mất thêm phí vận chuyển hay phí dịch vụ”, cô chia sẻ. Vì vậy, Mỹ chỉ đặt đồ ăn khi thực sự bận hoặc không thể ra ngoài.

Trong khi đó, Xuân Bách (38 tuổi, làm trong lĩnh vực media tại Hà Nội) cho biết anh từng nhiều lần thất vọng vì đồ ăn giao tới không giống hình quảng cáo trên ứng dụng. “Trên app nhìn rất đầy đặn nhưng lúc nhận thì ít hơn hẳn, ăn không đủ no trong khi giá lại cao hơn ngoài quán”, anh kể.

Không chỉ vậy, Bách còn gặp tình huống đồ ăn bị đổ do đóng gói sơ sài hoặc quá trình vận chuyển. “Có hôm mở hộp ra là nước canh tràn hết túi, lúc đó gần như mất luôn hứng ăn uống”, anh nói.

Sau nhiều lần như vậy, anh bắt đầu thay đổi thói quen bằng cách chuẩn bị đồ ăn từ nhà hoặc mua sẵn từ sáng trước khi đi làm. Những hôm không nấu ăn, anh sẽ rủ đồng nghiệp đi bộ ra quán gần công ty. Dù lựa chọn quanh văn phòng không quá đa dạng, việc kết hợp giữa mang cơm và tự đi ăn giúp anh cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảnh chờ ship hay gặp sự cố giao hàng.

Theo Bách, cách này giúp anh tiết kiệm hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, việc trực tiếp ra quán ăn cũng giúp anh yên tâm hơn về chất lượng món ăn vì đa phần đều là quán quen. “Đi bộ mua cơm giờ giống một cách healing sau buổi làm việc căng thẳng. Tự đi mua mới thấy quanh văn phòng có khá nhiều quán ngon mà trước đây mình chưa để ý”, Bách chia sẻ.

Không chỉ tại Hà Nội, với đặc thù nhịp sống nhanh và mật độ dân văn phòng dày đặc, câu chuyện gọi đồ ăn trưa tại TP.HCM từ lâu đã trở thành một bài toán nan giải đối với không ít người lao động. Khung giờ từ 11h đến 13h luôn là thời điểm cao điểm nhất trong ngày khi hàng nghìn đơn hàng cùng lúc đổ về các ứng dụng giao đồ ăn.

Chưa kể đến việc, thời tiết Sài Gòn mùa này thường nắng gắt như đổ lửa hoặc bất ngờ xuất hiện những cơn mưa rào, khiến giá giao đồ ăn trên các ứng dụng tăng vọt kèm hàng loạt phụ phí. Nhiều người cho biết họ thường xuyên gặp tình trạng đặt món từ rất sớm nhưng vẫn phải chờ hàng chục phút mới có tài xế nhận đơn.

Tú Anh (24 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông) tại khu vực Quận 1, cho biết việc đặt cơm trưa đôi khi còn căng thẳng hơn cả xử lý công việc. “Có những hôm trời mưa lớn, tôi đặt phần cơm giá khoảng 50.000 đồng nhưng phí giao hàng tăng lên gần 30.000 đồng. Chưa kể ứng dụng liên tục báo đang tìm tài xế. Đợi hơn 40 phút mới có người nhận đơn, đến lúc nhận được đồ ăn thì chỉ còn khoảng 15 phút nghỉ trưa”, chị Tú Anh cho biết.

Không chỉ đối mặt với tình trạng phí giao hàng tăng cao hay thời gian chờ kéo dài, dân văn phòng tại các tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố còn gặp thêm một đặc sản khác là cảnh chờ thang máy vào giờ cao điểm. Tại nhiều cao ốc văn phòng ở Quận 1, Quận 3 hay khu vực trung tâm mới của thành phố, việc di chuyển từ tầng làm việc xuống sảnh để nhận đồ ăn đôi khi mất nhiều thời gian hơn dự tính.

“Tài xế thường gọi điện báo đã đến nơi nhưng tôi phải đợi vài lượt thang máy mới xuống được. Có hôm chỉ riêng việc đi xuống lấy ly cà phê đã mất gần 15 phút. Lúc quay lại văn phòng thì giờ nghỉ cũng gần hết”, Hoàng Thái (làm việc trong lĩnh vực marketing) tại Quận 3, chia sẻ. Theo anh, đây là lý do nhiều đồng nghiệp chấp nhận gọi đồ sớm hoặc gom đơn theo nhóm để hạn chế số lần phải xuống sảnh.

Bên cạnh đó, tình trạng tài xế tập trung đông tại khu vực trước các tòa nhà văn phòng vào giờ trưa cũng khiến việc nhận hàng trở nên khó khăn hơn. Người đặt phải liên tục theo dõi điện thoại để nghe cuộc gọi từ tài xế, tranh thủ xuống nhận hàng đúng thời điểm nhằm tránh việc đơn bị giao nhầm hoặc phải chờ thêm. Với quỹ thời gian nghỉ trưa vốn chỉ kéo dài khoảng một tiếng, việc dành tới 30-45 phút cho quá trình đặt món, chờ tài xế và xuống nhận đồ ăn khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Chính vì vậy, với không ít dân công sở tại TP.HCM, bữa trưa không chỉ đơn giản là câu chuyện ăn gì mà còn là bài toán về thời gian, chi phí và sự thuận tiện. Những tình huống như giá giao hàng tăng đột biến, chờ mãi không có tài xế nhận đơn hay mất hàng chục phút chen chúc thang máy đã trở thành trải nghiệm quen thuộc, tạo nên sự đồng cảm của rất nhiều người mỗi khi nhắc đến chuyện gọi đồ ăn trưa ở thành phố đông đúc nhất cả nước.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều dân văn phòng cho rằng việc tự đi ăn hay chuẩn bị đồ ăn mang theo không chỉ giúp tiết kiệm mà còn là cách cân bằng lại thói quen chi tiêu hằng ngày. Với họ, “chi tiêu điệu nghệ” không phải cắt bỏ hoàn toàn những tiện ích như ứng dụng giao đồ ăn, mà là biết lúc nào nên bấm đặt món và lúc nào nên tự xách ví xuống quán ăn gần công ty.