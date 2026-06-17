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Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ

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Nơi đây từng được UNESCO liên tiếp công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015, năm 2025 trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên tại Đông Nam Á.

Trong khi Hạ Long hay Phú Quốc thường chiếm trọn spotlight mỗi mùa du lịch, một cái tên khác ở miền Trung Việt Nam vừa lặng lẽ làm nên chuyện trên bản đồ du lịch châu Á.

Phong Nha — "Điểm chữa lành" mà châu Á vừa tìm ra

Agoda đánh giá Phong Nha là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng. Xu hướng du lịch "chữa lành" và gắn với thiên nhiên đang bùng nổ trên toàn châu Á, và Phong Nha có đủ mọi thứ để đáp ứng nhu cầu đó.

Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ- Ảnh 1.

Khoảnh khắc tia nắng chiếu vào Vọng Khủng Long trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: oxalisadventure

Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển mạng lưới đối tác của Agoda, cho rằng những điểm đến giàu tài nguyên thiên nhiên đang mang đến các trải nghiệm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với du lịch sinh thái và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh Phong Nha, danh sách còn có các điểm đến tên tuổi như Labuan Bajo (Indonesia), Naoshima (Nhật Bản), Chiang Dao (Thái Lan), Udaipur (Ấn Độ) và cao nguyên Cameron (Malaysia). Góp mặt cùng những cái tên này, Phong Nha không còn là "viên ngọc thô" chỉ người trong nước biết đến.

Vì sao Phong Nha xứng đáng với danh hiệu này?

Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Con số biết nói: khu vực này đã ghi nhận hơn 1.400 loài động vật, gần 3.000 loài thực vật bậc cao, hàng trăm loài quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam và IUCN, cùng hàng chục loài mới cho khoa học trong những năm gần đây.

Đặc biệt, Phong Nha-Kẻ Bàng đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015, năm 2025 trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên tại Đông Nam Á cùng Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô (Lào). Và mới nhất, ngày 5/6/2026, UNESCO đã chính thức công nhận Phong Nha-Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới - lần thứ ba liên tiếp được tổ chức này vinh danh. ﻿

Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ- Ảnh 2.

Bánh cưới ở Vọng Khủng Long. Ảnh: oxalisadventure

41.400 lượt khách trong một kỳ nghỉ lễ

Con số 41.400 lượt khách đổ về Phong Nha chỉ trong dịp nghỉ lễ vừa qua không phải ngẫu nhiên. Nơi đây đang trải qua giai đoạn bùng nổ thực sự khi số lượng giải thưởng quốc tế nơi đây được vinh danh ngày càng dày thêm. Tháng 4/2025, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) đánh giá là điểm đến hàng đầu cho du lịch mạo hiểm tại Việt Nam.

Tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025 ở Hong Kong, Phong Nha-Kẻ Bàng giành chiến thắng kép với hai hạng mục: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á 2025.

Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ- Ảnh 3.

Du khách tới đây không thể thiếu trải nghiệm khám phá hang động qua tour truyền thống hay tour mạo hiểm, trekking xuyên rừng nguyên sinh, bơi trong sông ngầm huyền bí, hay đơn giản là đứng trước những vách đá vôi ngàn tuổi để cảm nhận mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, vẫn là "thánh địa" mà mỗi du khách một lần trong đời muốn chinh phục.

Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ- Ảnh 4.

Du lịch Phong Nha và thưởng ngoạn cảnh quan vủa một kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Với chuỗi danh hiệu dày đặc từ UNESCO, Agoda, Wanderlust đến WTA, Phong Nha đang ở thời kỳ được thế giới chú ý nhất từ trước đến nay. Nếu bạn đang tìm một chuyến đi mùa hè thực sự khác biệt: không phải biển đông người, không phải resort tiện nghi, yên bình thì một nơi mà bạn có thể đứng trong lòng một ngọn núi, nghe tiếng nước chảy từ ngàn năm trước, và thở không khí chưa từng bị ô nhiễm sẽ là điểm đến lý tưởng mà bạn đang tìm kiếm.

Không phải Hạ Long hay Phú Quốc, đây là nơi lọt top điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên nổi bật châu Á, vừa đón 41.400 lượt khách trong dịp nghỉ lễ- Ảnh 5.Không phải Phú Quốc, đây là nơi duy nhất ở Việt Nam lọt Top điểm đến tuyệt vời nhất mùa hè: Vừa có núi vừa có biển, mới thu ngân sách hơn 34.000 tỷ đồng

Địa phương này được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách 9 điểm đến lý tưởng cho mùa hè tại châu Á.

Minh Ánh

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