Sau khi mua lại trường 20 năm tuổi từ Tập đoàn Ecopark, Đại học của Shark Việt hiện tại ra sao?

Cuối năm 2025, Trường Đại học Chu Văn An chính thức đổi tên thành Trường Đại học Intracom theo Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Chu Văn An được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 8/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, Tập đoàn Ecopark đầu tư vào trường và phát triển thêm cơ sở tại Khu đô thị Ecopark với thương hiệu EcoUni. Đến tháng 7/2025, Intracom Group trở thành nhà đầu tư duy nhất của trường sau thương vụ M&A với Ecopark.

Sau khi tiếp quản, Intracom Group định hướng phát triển nhà trường theo mô hình đại học doanh nghiệp, tận dụng hệ sinh thái đa ngành của tập đoàn trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, y tế, xây dựng và đầu tư.

Hiện nay, TS. Trần Ái Cầm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom, trong khi ông Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Tập đoàn Intracom - đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng trường.

Ông Nguyễn Thanh Việt là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Intracom

Theo thông tin từ nhà trường, Đại học Intracom sở hữu hệ thống cơ sở vật chất với tổng diện tích hơn 30.000 m², gồm hơn 40 phòng học nhóm, 56 phòng thực hành chuyên môn, thư viện và khu tự học rộng trên 2.000 m², 112 giảng đường, 18 phòng chức năng cùng khu thể chất hơn 1.000 m².

Hiện trường đào tạo 9 ngành trình độ đại học và 2 ngành thạc sĩ thuộc các nhóm ngành Công nghệ, Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ.

Trong năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến mở thêm các ngành Y khoa, Điều dưỡng, Du lịch và Quản trị khách sạn. Quy mô tuyển sinh dự kiến hơn 1.600 sinh viên. Học phí hệ chính quy dao động từ khoảng 689.000 đồng đến 2,9 triệu đồng mỗi tín chỉ, tùy ngành đào tạo.

Sinh viên Khoa Y Dược Trường Đại học Intracom thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Bên cạnh các chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ học phí, sinh viên còn có cơ hội thực tập, làm việc trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Intracom sau khi tốt nghiệp.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập vào đầu tháng 6/2026, Trường Đại học Intracom đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời tổ chức lễ khởi công Phân hiệu Hà Nội tại Tổ hợp Y tế Phương Đông.

Theo quy hoạch được phê duyệt, phân hiệu này được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, với tổng diện tích sàn hơn 57.000 m², gồm 15 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Cơ sở mới sẽ được kết nối với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Viện dưỡng lão quốc tế Asahi cùng hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành chuyên sâu, phục vụ đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe như Y khoa, Điều dưỡng và Quản trị bệnh viện. Mô hình này được kỳ vọng tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường thực hành thực tế ngay trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Theo định hướng phát triển, Trường Đại học Intracom đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành hệ thống đô thị đại học đa khuôn viên tại Việt Nam và khu vực.

Theo ﻿IntracomUni.Edu