Không chờ tốt nghiệp, sinh viên trường này đã kiếm gần 1 tỷ đồng từ ý tưởng làm đồ án

Khi học môn khởi nghiệp tại Trường Đại học FPT, Nguyễn Anh Khoa và các cộng sự không nghĩ rằng ý tưởng ban đầu lại có thể phát triển thành một dự án kinh doanh thực sự.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2025 đến nay, nền tảng FTES (First Technology Education Solution) do nhóm sinh viên phát triển đã đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng, đồng thời thu hút hàng nghìn học viên tại nhiều cơ sở của Trường Đại học FPT trên cả nước.

Từ nỗi lo "lỗi code không biết hỏi ai"

Nhóm sáng lập FTES gồm các sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành như Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Digital Marketing.

Các thành viên nhóm sáng lập FTES. (Ảnh: Trường Đại học FPT)

Ý tưởng ra đời từ chính những khó khăn mà các thành viên từng trải qua trong quá trình học lập trình. Theo nhóm, nhiều sinh viên thường bị mất động lực khi gặp lỗi code hoặc vướng bài tập nhưng không có người hỗ trợ kịp thời.

Trong khi nhiều nền tảng học trực tuyến tập trung vào video bài giảng, nhóm nhận thấy người học vẫn thiếu sự tương tác theo thời gian thực và chưa được cá nhân hóa theo năng lực.

Từ đó, FTES được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa AI và mentor nhằm hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ thông tin trong quá trình học tập.

Nền tảng hiện tích hợp nhiều tính năng như hỗ trợ giải đáp lỗi code theo thời gian thực, phân tích thuật toán, chấm bài tự động, xây dựng lộ trình học cá nhân hóa hay tạo ghi chú và bài kiểm tra bằng AI.

"Nhiều sinh viên bỏ cuộc khi học lập trình không phải vì không đủ năng lực mà vì bị mất mạch học tập khi gặp lỗi và không biết hỏi ai", đại diện dự án chia sẻ.

Từ đồ án trên lớp đến startup có doanh thu thật

Khác với nhiều dự án sinh viên chỉ dừng ở ý tưởng hoặc phục vụ các cuộc thi, FTES được định hướng như một startup ngay từ những ngày đầu.

Nhóm sáng lập cho biết mục tiêu không phải là tạo ra một sản phẩm để trình bày trong lớp học mà là xây dựng một nền tảng có người dùng thật, doanh thu thật và giải quyết được nhu cầu thực tế.

Giao diện nền tảng FTES. (Ảnh: Trường Đại học FPT)

Hiện nền tảng vận hành theo mô hình Freemium, cho phép người dùng trải nghiệm miễn phí trước khi nâng cấp lên các gói trả phí. Các khóa học và dịch vụ trên hệ thống có mức giá từ 299.000 đồng đến 599.000 đồng, phù hợp với nhóm đối tượng sinh viên.

Bên cạnh các khóa học, FTES còn triển khai các gói hỗ trợ dài hạn, mentor 1-1 và chương trình luyện tập theo dự án thực tế.

Để nâng cao chất lượng phản hồi, hệ thống AI của FTES được huấn luyện trên nguồn dữ liệu nội bộ bao gồm giáo trình, tài liệu học tập, bài tập, source code và các tình huống thực tế trong quá trình học tập của sinh viên công nghệ thông tin.

Làm sản phẩm thật từ khi còn trên ghế nhà trường

Theo nhóm sáng lập, một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án phát triển là môi trường học tập cho phép sinh viên thử nghiệm và vận hành sản phẩm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

FTES từng nhận hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng từ Trường Đại học FPT trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm.

Dự án cũng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như lọt Top 100 Startup Công nghệ tại TechFest 2025, tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai và nhận tài trợ tại cuộc thi Innovation Quest 2025.

Ngoài hoạt động kinh doanh, nhóm còn tổ chức nhiều workshop về AI và công nghệ dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên tại nhiều địa phương.

FTES tổ chức workshop chia sẻ về AI cho giảng viên đến từ các trường THCS tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Trường Đại học FPT)

Trong thời gian tới, nhóm đặt mục tiêu phát triển FTES thành hệ sinh thái AI Learning dành cho lĩnh vực công nghệ, mở rộng sang đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp và kết nối tuyển dụng giữa sinh viên với các công ty công nghệ.

“Tụi em nhận ra điều giá trị nhất startup mang lại không chỉ là doanh thu. Khi có người dùng trả tiền cho sản phẩm, mỗi quyết định đều gắn với trách nhiệm và trải nghiệm của khách hàng”, Nguyễn Anh Khoa, Founder dự án, chia sẻ.

Theo Trường Đại học FPT



