Giải mã thành tích học thuật xuất sắc từ ngôi trường thứ 5 thế giới

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo đang định hình lại mọi ngành nghề, phụ huynh kỳ vọng giáo dục ngày nay vừa mang lại thành tích học thuật xuất sắc, vừa trang bị cho học sinh năng lực thích nghi và phát triển trong một thế giới không ngừng thay đổi. Suốt gần 200 năm qua, King’s College School, Wimbledon (King’ s), một trong những trường hàng đầu tại Vương Quốc Anh và thế giới, đã xây dựng truyền thống giáo dục xuất sắc của mình theo cách tiếp cận ấy. Và nay, sự xuất hiện ấy đang hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều gì tạo nên gần 200 năm truyền thống học thuật xuất sắc của King’s?

Một trong những điều tạo nên dang tiếng của King’s là thành tích học thuật xuất sắc, vượt trội so với mặt bằng chung tại Anh Quốc. Có khoản 98% học sinh đạt kết quả GCSE/IGCSE đạt mức A*/A (tương đương 9–7), trong khi đó trung bình toàn nước Anh chỉ đạt được khoản 20–25%. Ở bậc A level có khoản 1 phần 2 học sinh đạt A*. Ngoài ra, 25% học sinh mỗi năm trúng tuyển Oxbridge hoặc Ivy League, 97% vào các đại học hàng đầu thế giới.

Những thành tích này không phải là kết quả của một năm học, mà là thành quả được duy trì bền bỉ qua nhiều thế hệ học sinh. Điều đó đã giúp King’s liên tục được xếp trong nhóm những trường hàng đầu nước Anh và thế giới bởi các bảng xếp hạng uy tín như The Sunday Times Parent Power 2026 và HSBC Hurun Global High Schools Ranking. Bên cạnh thành tích học thuật, các bảng xếp hạng này còn xem xét chất lượng giảng dạy, môi trường học tập, công tác chăm sóc học sinh và chiều rộng của chương trình ngoại khóa.

Mind, Spirit và Heart: sự xuất sắc trong triết lý giáo dục

"Chúng tôi luôn tin rằng thành tích học thuật là một phần cốt lõi của giáo dục. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, chỉ thành công trong học thuật là chưa đủ. Người trẻ cần nhiều hơn thế để thực sự thành công trong tương lai" – Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School Wimbledon

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School Wimbledon, tin rằng sự xuất sắc trong giáo dục không thể chỉ được định nghĩa qua kết quả thi cử. Chính vì vậy, King’s xây dựng triết lý giáo dục của mình trên ba trụ cột: Mind, Spirit và Heart (Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách). Trong thời đại AI có thể tra cứu thông tin chỉ trong vài giây, giáo dục của King’s tập trung nuôi dưỡng những năng lực mà công nghệ khó có thể thay thế: tư duy phản biện, khả năng đặt câu hỏi và niềm yêu thích học hỏi (Mind); sự tử tế, trí tuệ cảm xúc và khả năng vượt qua thử thách (Spirit); cùng sự tự tin, bản lĩnh được bồi đắp thông qua thể thao, nghệ thuật và các hoạt động lãnh đạo học sinh (Heart).

Phía sau triết lý Mind, Spirit và Heart là một cách nhìn rộng hơn về thành công. King’s không chỉ chuẩn bị cho học sinh bước vào những trường đại học hàng đầu, mà còn giúp các em phát triển những phẩm chất và năng lực sẽ đồng hành cùng các em lâu dài, từ những năm đầu trưởng thành đến suốt cuộc đời

Sự xuất sắc trong cách King’s giảng dạy, pastoral care ( hệ thống chăm sóc và hỗ trợ học sinh) và ngoại khóa

Một trong những điểm khác biệt của King’s là niềm tin rằng mỗi học sinh cần được biết đến, được thấu hiểu và được quan tâm như một cá nhân riêng biệt. Chính vì vậy, hệ thống chăm sóc và hỗ trợ học sinh là một phần cốt lõi trong đời sống học đường tại King’s.

Ngay từ khi gia nhập trường, mỗi học sinh sẽ trở thành thành viên của một House ( nhà), một cộng đồng nhỏ nơi các em xây dựng tình bạn, học cách hỗ trợ lẫn nhau và hình thành sự gắn kết với nhà trường. Đồng hành cùng các em là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, trưởng House và các chuyên gia tư vấn, theo dõi sát sao sự phát triển về học tập, cảm xúc và đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, học sinh còn được tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý bảo mật, chương trình phát triển kỹ năng cá nhân và sức khỏe tinh thần, các hoạt động kết nối nhằm lan tỏa văn hóa quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng học sinh.

Tại King’s, hoạt động ngoại khóa được xem là một phần quan trọng của trải nghiệm giáo dục. Từ tranh biện, âm nhạc, kịch nghệ, thể thao đến các chương trình tìm hiểu về kinh doanh, khởi nghiệp, hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế, học sinh có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, tìm thấy sở thích của mình và học cách làm việc cùng người khác.

Sự xuất sắc gần 200 năm sẽ được chuyển giao đến TP.HCM như thế nào?

King’s College School Wimbledon phối hợp cùng đối tác là Millennia Education để thành lập King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh (King’s TP.HCM), dành cho học sinh từ 1-18 tuổi. Dự kiến trường sẽ sẽ khai giảng niên khoá đầu tiên vào tháng 8/2027 tại The Global City. Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng trường King’s College School Wimbledon khẳng định "King’s College Wimbledon TP.HCM được xây dựng với cùng hệ giá trị và cùng tiêu chuẩn xuất sắc như tại Anh Quốc."

King’s HCMC được xây dựng với cùng giá trị và cùng tiêu chuẩn xuất sắc như tại Anh Quốc.

Được quản lý trực tiếp từ Anh Quốc

King’s từ Anh Quốc sẽ tham gia trực tiếp vào quản trị trực tiếp vào chương trình học, giám sát, đánh giá chất lượng định kỳ và theo dõi kết quả học tập. Hội đồng quản lý và Giáo dục của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có có sự tham gia từ phía Anh Quốc.

Toàn bộ giáo viên tại King’s TP. Hồ Chí Minh được tuyển chọn và đào tạo theo đúng tiêu chuẩn áp dụng trên toàn cầu của King’s tại Anh Quốc. Mỗi bộ môn đều có giáo viên điều phối từ King’s đồng hành với đội ngũ tại TP.HCM.

King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh được xây dựng như một phần của mạng lưới giáo dục King’s đang phát triển tại châu Á, châu Âu và Trung Đông. Học sinh tại TP.HCM sẽ có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, dự án học thuật và hoạt động hợp tác với các trường trong hệ thống, qua đó trở thành một phần của cộng đồng học tập quốc tế rộng lớn hơn.

Thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập King’s TP. Hồ Chí Minh, cho biết: "Nhà trường mong muốn mang đến nền giáo dục xuất sắc nhất cho học sinh tại TP.HCM, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa King’s TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những ngôi trường hàng đầu trong khu vực

King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh

King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh dự kiến giảng dạy theo chương trình giáo dục Anh Quốc gồm IGCSE và A levels. Trường King’s TP. Hồ Chí Minh được thiết kế bởi công ty kiến trúc quốc tế Broadway Malyan trên diện tích gần 2 hecta, bao gồm nhà hát 500 chỗ, hồ bơi trong nhà, phòng thí nghiệm hiện đại và các không gian sáng tạo đa năng.

* King’s College Wimbledon là Top 5 trường tốt nhất thế giới (Theo Bảng xếp hạng HSBC Hurun Education Global High Schools 2025)

School Gallery: 179 Võ Nguyên Giáp, An Khánh.

Truy cập website để tìm hiểu thêm thông tin về trường King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh: https://kingshcmc.edu.vn/?utm_source=PR&utm_medium=Vietnamnet&utm_campaign=Launch&utm_content=Communication