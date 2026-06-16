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Vụ bánh mì khiến 124 người nhập viện ở Gia Lai: Lộ nguyên nhân

| | Sống

Sở Y tế Gia Lai xác định vi khuẩn Salmonella liên quan vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở L.H.

Ngày 16-6, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh L.H. (bánh mì L.H.) tại phường Quy Nhơn Đông.

Vụ bánh mì khiến 124 người nhập viện ở Gia Lai: Lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai làm việc với chủ cơ sở bánh mì L.H.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong các mẫu bệnh phẩm. Đây là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm đường ruột.

Trước đó, trưa 24-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này và phải nhập viện điều trị. Qua rà soát, trong ngày 22-5, cơ sở L.H. đã bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại.

Tổng hợp từ các cơ sở y tế cho thấy có 124 người nhập viện với triệu chứng tương tự như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn sau khi ăn bánh mì. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận 7 mẫu dương tính với Salmonella spp.. Kiểm tra đột xuất cũng cho thấy cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nhân viên chế biến chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; điều kiện chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh; nguyên liệu sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ bánh mì khiến 124 người nhập viện ở Gia Lai: Lộ nguyên nhân - Ảnh 3.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở L.H.

Đáng chú ý, trong 3 mẫu thực phẩm gồm chả da, patê và giò thủ được kiểm nghiệm, mẫu giò thủ có tổng số vi sinh vật hiếu khí vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn của Bộ Y tế, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từ kết quả điều tra và kiểm nghiệm, cơ quan chức năng nhận định vụ ngộ độc thực phẩm nhiều khả năng liên quan đến bánh mì kẹp thịt của cơ sở L.H. Hiện hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để xử lý theo quy định pháp luật.

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Theo Đức Anh

Người Lao động

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