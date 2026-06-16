Lời khuyên dành cho những ai đang ăn đậu phụ mỗi ngày

Vì sao đậu phụ được gọi là "vàng trắng" của bếp ăn?

Đậu phụ làm từ đậu nành, cung cấp protein thực vật chất lượng cao, canxi, phốt pho, sắt và nhiều loại vitamin thiết yếu. Điểm cộng lớn nhất: không chứa cholesterol, kết cấu mềm mịn, dễ tiêu hóa. Đây là lý do đậu phụ phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi, đặc biệt người trung niên, người cao tuổi và những ai có hệ tiêu hóa yếu.

Ăn đậu phụ đều đặn giúp bổ sung protein để duy trì khối lượng cơ, hỗ trợ phục hồi sau vận động. Hàm lượng canxi dồi dào trong đậu phụ còn có tác dụng củng cố xương khớp, phòng ngừa loãng xương, vấn đề rất phổ biến ở phụ nữ sau tuổi 40. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng isoflavone trong đậu nành có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tốt cho phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh.

Tuy nhiên, ngay cả thực phẩm tốt nhất cũng cần ăn đúng cách.

3 loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn cùng đậu phụ

1. Nhóm giàu axit oxalic: Rau bina, rau dền, măng

Đây là nhóm rau xuất hiện gần như hằng ngày trong bữa ăn người Việt, nhưng lại "đại kỵ" với đậu phụ. Axit oxalic trong các loại rau này khi gặp canxi trong đậu phụ sẽ tạo thành canxi oxalat — hợp chất cơ thể gần như không hấp thụ được. Hệ quả trực tiếp: toàn bộ canxi từ đậu phụ bị lãng phí, cơ thể thiếu hụt dần, xương yếu, chân mỏi, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Phần canxi oxalat không được đào thải hết còn tích tụ ở thận và đường tiết niệu, về lâu dài làm tăng đáng kể nguy cơ sỏi thận.

Mẹo xử lý: Muốn nấu chung, hãy trụng rau qua nước sôi khoảng 1 phút trước khi chế biến. Cách này loại bỏ phần lớn axit oxalic, giúp kết hợp an toàn hơn nhiều.

2. Thực phẩm chứa axit tanic: Trà đặc và quả hồng

Nhiều người có thói quen uống trà sau bữa ăn hoặc ăn hồng tráng miệng — không ngờ đây là sai lầm thầm lặng tích lũy theo năm tháng. Axit tanic trong trà đặc và quả hồng phản ứng với protein và canxi trong đậu phụ, tạo kết tủa khó tiêu. Dạ dày phải làm việc nhiều hơn để xử lý, hấp thụ dinh dưỡng giảm sút, người ăn dễ thấy nặng bụng, khó chịu sau bữa.

3. Nhóm tinh bột nặng: Khoai lang, khoai tây

Bản thân đậu phụ đã cần thời gian tiêu hóa nhất định. Khi ăn kèm khoai lang hay khoai tây — vốn giàu tinh bột, tiêu hóa chậm — gánh nặng cho dạ dày và ruột tăng gấp bội. Thức ăn tồn đọng lâu trong đường ruột, sinh hơi, gây đầy bụng, ứ đọng và táo bón. Người có tỳ vị yếu sẽ cảm thấy khó chịu rõ rệt hơn sau mỗi bữa ăn kiểu này.

Ăn bao nhiêu đậu phụ mỗi ngày là đủ?

Theo khuyến cáo dinh dưỡng, người lớn nên dùng khoảng 200–300g đậu phụ mỗi ngày, không cần bổ sung quá mức. Ưu tiên các cách chế biến nhẹ như hấp, luộc, hầm thay vì chiên rán nhiều dầu. Người có chức năng thận yếu hoặc mắc bệnh gút nên giảm lượng tiêu thụ và hỏi ý kiến bác sĩ. Người tỳ vị yếu nên tránh các món đậu phụ lạnh để không kích thích đường tiêu hóa.

Đậu phụ hoàn toàn xứng đáng là thực phẩm chủ lực trong mâm cơm hằng ngày. Chỉ cần tránh đúng 3 nhóm thực phẩm trên, giá trị dinh dưỡng của đậu phụ mới được phát huy trọn vẹn — và cơ thể bạn mới thật sự được hưởng lợi từ món ăn quen thuộc này.