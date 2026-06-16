Năm 2014, một của hàng bánh mì kẹp thịt Thiểm Tây rộng chưa đầy 10m² tại khu Ngũ Đạo Khẩu, Bắc Kinh, bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Mỗi ngày, cửa hàng này thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm. Dù phải chờ đợi, họ vẫn chấp nhận xếp hàng để mua bằng được món bánh có giá chỉ 7 NDT.

Đằng sau cơn sốt này là câu chuyện khởi nghiệp đặc biệt của những người sáng lập.

Bỏ việc lương cao để khởi nghiệp với món ăn quê hương

Câu chuyện bắt đầu từ một bài viết lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc mang tên “Vì sao tôi nghỉ việc để bán bánh mì kẹp thịt”. Tác giả bài đăng là Mạnh Binh, cựu sinh viên ngành Tự động hóa của Đại học Giao thông Tây An. Sau khi tốt nghiệp năm 2011, anh lần lượt làm việc tại Tencent và Baidu – những công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Dù có mức thu nhập đáng mơ ước, Mạnh Binh vẫn cảm thấy công việc này khá nhàm chán. Trong khi đó, giá bất động sản tại khu vực Ngũ Đạo Khẩu liên tục tăng cao khiến giấc mơ mua nhà của nhiều người trẻ như anh trở nên xa vời.

Chính trong giai đoạn đó, anh nhận ra một vấn đề tưởng chừng rất nhỏ: tại Bắc Kinh gần như không thể tìm được một chiếc bánh kẹp thịt Thiểm Tây đúng hương vị quê nhà.

“Đó vừa là nỗi nhớ quê hương, vừa là cơ hội kinh doanh”, Mạnh Binh kể lại.

Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của những người bạn của anh. Tất cả đều là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây An.

Không muốn mở một quán ăn theo cách thông thường, nhóm sáng lập quyết định trở về Tây An để học nghề từ những người làm bánh mì kẹp thịt lâu năm. Theo Mạnh Binh, khó khăn lớn nhất là làm sao làm ra được hương vị nguyên bản của bánh trong điều kiện kinh doanh hiện đại tại Bắc Kinh.

Nguyên nhân là vì phương pháp nướng bằng lò than truyền thống không được phép sử dụng ở nhiều địa điểm do quy định về phòng cháy và môi trường. Tuy nhiên, nếu thay thế hoàn toàn bằng lò điện thì chiếc bánh sẽ mất đi độ giòn đặc trưng.

Để giải quyết bài toán này, cả nhóm đã dành gần nửa năm nghiên cứu, thử nghiệm liên tục với hơn 5.000 cân bột mì và 2.000 cân thịt trước khi tìm ra công thức phù hợp. Kết quả là một quy trình chế biến mới có thể tái hiện hương vị truyền thống nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành của một chuỗi cửa hàng hiện đại.

Cửa hàng đầu tiên được mở ngay cạnh Công viên Khoa học Thanh Hoa tại Ngũ Đạo Khẩu. Chỉ sau vài ngày khai trương, nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách hàng. Nhiều người phải chờ từ 20 đến 30 phút để mua được một chiếc bánh giá chỉ 7 NDT, thấp hơn cả mức giá phổ biến của món ăn này tại Tây An.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, chỉ sau hơn một tuần hoạt động, doanh thu mỗi ngày của cửa hàng này đã vượt 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng). Nhiều ngày, cửa hàng bán hết nguyên liệu từ đầu giờ chiều và phải treo biển “hết hàng”.

Không ít khách hàng tìm đến vì tò mò trước câu chuyện “4 kỹ sư trẻ bỏ việc đi bán bánh”, nhưng sau đó quay lại vì chất lượng sản phẩm.

Mang tư duy Internet vào ngành ẩm thực

Một trong những yếu tố giúp tiệm bánh của những kỹ sư trẻ nhanh chóng nổi tiếng là chiến lược truyền thông mang đậm dấu ấn của giới công nghệ. Thay vì quảng cáo theo cách truyền thống, nhóm sáng lập kể câu chuyện khởi nghiệp của mình thông qua mạng xã hội WeChat, kết hợp bản đồ chỉ đường, hình ảnh sản phẩm và nhiều hoạt động tương tác với khách hàng.

Đặc biệt, họ còn tung khuyến mại đặc biệt dành cho những người làm việc tại Tencent, Alibaba, Baidu, Google, NetEase hay Sohu. Chỉ cần xuất trình thẻ nhân viên, họ sẽ được tặng miễn phí một chiếc bánh. Chương trình này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền trong cộng đồng công nghệ tại Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, nhóm sáng lập cũng chú trọng trải nghiệm khách hàng theo cách hiếm thấy ở một cửa hàng đồ ăn đường phố. Khách xếp hàng được cung cấp ô che nắng, nước uống miễn phí, sạc dự phòng và kẹo cao su sau bữa ăn.

Mạnh Binh cho biết tư duy cốt lõi của đội ngũ là đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu, tương tự cách các công ty Internet phát triển sản phẩm. Dù cửa hàng đầu tiên nhanh chóng đạt lợi nhuận, Mạnh Binh khẳng định mục tiêu của nhóm không đơn thuần là kiếm sống hay tích góp tiền mua nhà.

“Chúng tôi không muốn chỉ mở một cửa hàng nhỏ để bán bánh. Điều chúng tôi theo đuổi là xây dựng một thương hiệu có thể phát triển lâu dài. Khi khởi nghiệp, tương lai của chúng tôi có vô số khả năng”, anh nói.

Sau hơn 10 năm phát triển, tiệm bánh nhỏ của Mạnh Binh và những người bạn đã mở rộng thành một chuỗi thương hiệu có mặt tại nhiều đô thị lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Tây An, Thanh Đảo, Tế Nam, Thạch Gia Trang, Hải Khẩu, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, trong đó có Canada.

Dù từng đối mặt với không ít nghi ngờ và cả những biến động nội bộ trong quá trình phát triển, câu chuyện khởi nghiệp của nhóm kỹ sư trẻ Trung Quốc vẫn được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho việc tìm thấy cơ hội kinh doanh từ một nhu cầu rất đời thường. Đôi khi, thành công không đến từ việc theo đuổi những ngành nghề hào nhoáng nhất, mà từ khả năng nhìn ra giá trị trong những điều quen thuộc mà người khác bỏ qua.

(Theo Finance.people.com)