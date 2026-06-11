Phát hiện 1 chuyên viên phân tích tài chính bỏ việc kiếm hơn 77 triệu đồng/tháng nhờ thu mua phế liệu

Trong suy nghĩ của nhiều người, du học sinh tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh thường gắn với hình ảnh làm việc trong các tòa nhà văn phòng hiện đại, mặc vest chỉn chu và theo đuổi những công việc có thu nhập cao. Thế nhưng, Trương Tuyền, 31 tuổi, ở quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, Trung Quốc, lại chọn một con đường hoàn toàn khác: từ bỏ vị trí chuyên viên phân tích tài chính để trở thành nhân viên thu mua phế liệu.

Mỗi ngày, anh lái chiếc xe tải nhỏ len lỏi khắp các khu dân cư ở Thành Đô để thu gom giấy vụn, chai lọ, đồ tái chế. Công việc bắt đầu từ sáng sớm và thường kết thúc khi đêm đã khuya, nhưng đổi lại, anh tìm thấy niềm vui trong công việc và mức thu nhập đáng kể.

Làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày để đổi lấy thu nhập cao

Trương Tuyền sang Anh du học từ năm 2010. Anh tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Leicester rồi tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản trị quốc tế tại Đại học Loughborough. Sau khi trở về Trung Quốc, anh từng làm nhân viên kinh doanh ô tô trước khi chuyển sang vị trí chuyên viên phân tích tài chính tại một doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Khi còn làm trong lĩnh vực tài chính, công việc hằng ngày của Trương Tuyền gắn liền với những bộ vest lịch lãm, các tòa nhà văn phòng hiện đại và những bản phân tích đầu tư liên quan đến số tiền lên tới hàng triệu NDT. Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau khi nghỉ việc, anh lại xuất hiện trên đường phố với bộ đồng phục lao động, ngồi bên những chồng giấy carton cũ và mặc cả với khách hàng từng xu một.

Sự thay đổi quá lớn này từng khiến bản thân Trương Tuyền không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng qua đi khi anh nhận ra mình đang làm điều bản thân thực sự muốn.

"Tôi chỉ đơn giản là đang kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả", anh chia sẻ.

Điểm thu mua phế liệu của Trương Tuyền nằm gần một khu dân cư ở Thành Đô. Mỗi ngày, anh lái xe từ nhà đến điểm tập kết, thu gom phế liệu sinh hoạt rồi vận chuyển đến trung tâm phân loại ở quận Song Lưu. Công việc bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và thường kéo dài đến tận nửa đêm. Có những ngày, anh phải làm việc hơn 16 tiếng liên tục.

Mỗi xe giấy carton đầy có thể mang lại vài trăm NDT lợi nhuận. Trung bình mỗi ngày, anh thu gom từ 2 đến 5 xe hàng. Nhờ vậy, thu nhập hàng tháng dao động từ 20.000 đến 50.000 NDT (hơn 77-194 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với nhiều công việc văn phòng.

Tại điểm thu mua, Trương Tuyền nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với cư dân địa phương.

"Chúng tôi thích bán phế liệu cho cậu ấy vì cân đủ, giá hợp lý và rất nhiệt tình", một khách hàng lớn tuổi nhận xét.

Nhờ sự thân thiện và uy tín, anh dần xây dựng được lượng khách quen ổn định. Nhiều người còn chủ động giới thiệu thêm khách hàng mới.

Ngành nghề bị coi thường nhưng có tiềm năng lớn

Ngày đầu tiên bước chân vào nghề, Trương Tuyền gần như không biết gì. Anh không biết cách phân loại phế liệu, không nắm rõ giá thu mua từng mặt hàng, thậm chí còn không biết sử dụng cân điện tử. Đồng nghiệp phải hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất như đổi tiền lẻ, sắp xếp hàng hóa hay vận hành xe tải.

Một thử thách khác là mùi hôi từ rác thải sinh hoạt.

"Khi mới bắt đầu, tôi thực sự bị ám ảnh bởi mùi của rác. Nhưng làm lâu rồi cũng quen, giờ gần như không còn để ý nữa", anh kể.

Ngoài ra, anh còn phải học cách giao tiếp với nhóm khách hàng hoàn toàn khác trước đây. Nếu như khi còn làm tài chính, khách hàng chủ yếu là những người có hiểu biết về đầu tư và kinh doanh, thì hiện tại anh làm việc với các cô chú lớn tuổi bán giấy vụn, chai nhựa hay đồ tái chế.

"Có người sẵn sàng tranh luận chỉ vì chênh lệch vài xu. Nhưng đó không phải là khoảng cách, chỉ đơn giản là cách giao tiếp khác nhau", anh nói.

Để giải thích biến động giá phế liệu, anh thậm chí còn ví von với khách hàng rằng giá giấy carton cũng giống thị trường chứng khoán, có lúc tăng và có lúc giảm. Theo Trương Tuyền, điều khiến anh lựa chọn gắn bó với nghề thu mua phế liệu không chỉ là thu nhập.

Anh cho rằng đây là một ngành nghề có tiềm năng phát triển lâu dài trong bối cảnh các quốc gia ngày càng chú trọng kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

"Phế liệu là nguồn tài nguyên gần như vô tận. Mỗi ngày đều có rác thải phát sinh và cần được thu gom, phân loại. Đây là nhu cầu thiết yếu của xã hội hiện đại", anh nhận định.

Lãnh đạo công ty nơi Trương Tuyền làm việc cũng thừa nhận họ rất bất ngờ khi một người có trình độ học vấn cao như anh lại lựa chọn công việc ở vị trí cơ sở. Tuy nhiên, qua thời gian làm việc, anh được đánh giá là một trong những nhân viên có thành tích tốt nhờ thái độ nghiêm túc, khả năng giao tiếp và tinh thần cầu tiến.

"Tôi chưa bao giờ thấy nghề này thấp kém"

Ban đầu, Trương Tuyền giấu gia đình về công việc mới vì lo cha mẹ thất vọng sau những năm tháng bỏ nhiều tiền cho con đi du học. Thế nhưng phản ứng của gia đình lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh.

Cha mẹ không yêu cầu con trai phải theo đuổi một công việc hào nhoáng hay có danh tiếng. Điều họ quan tâm chỉ là công việc đó chân chính và giúp anh có cuộc sống ổn định. Sự ủng hộ ấy càng khiến Trương Tuyền thêm vững tin với lựa chọn của mình.

Anh kể rằng khi còn học tập ở nước ngoài, hình ảnh những công nhân xây dựng vừa làm việc vừa hát trên đường phố đã để lại ấn tượng sâu sắc. Họ không hề cảm thấy tự ti về công việc của mình mà luôn làm việc với sự vui vẻ và tự hào.

"Ngày nay, khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu xanh, tôi cũng cảm thấy mình là một người lao động đang góp phần giúp thành phố xử lý rác thải và bảo vệ môi trường", anh nói.

Với Trương Tuyền, nghề thu mua phế liệu không phải công việc thấp kém. Đó đơn giản là một nghề nghiệp chân chính, giúp anh tạo ra giá trị cho xã hội và kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.

"Được làm điều mình muốn và tự tay kiếm tiền nuôi sống bản thân, tôi không thấy có gì phải xấu hổ cả", anh khẳng định.

(Theo Sina)