Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản hơn 40.832 tỷ đồng nhờ kinh doanh băng vệ sinh

Tuổi thơ cơ cực nuôi chí lớn

Sinh năm 1953 tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Hứa Liên Tiệt từng có tuổi thơ nghèo khó đến mức phải bỏ học từ lớp 5 vì không đủ tiền đóng học phí. Điều này cũng khiến ông sớm ý thức được rằng chỉ có lao động mới giúp gia đình thoát nghèo.

Từ năm 13 tuổi, Hứa Liên Tiệt bắt đầu gánh trứng đi bán khắp các làng quê. Sau đó, ông tiếp tục buôn bán hạt dưa, khoai môn và đủ loại hàng hóa khác. Miễn là có thể kiếm tiền, ông đều sẵn sàng thử sức.

Mỗi ngày làm việc giúp ông kiếm được vài hào, số tiền tuy nhỏ nhưng đủ trang trải phần nào chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Tuy nhiên, việc kinh doanh thời đó không hề dễ dàng. Trong bối cảnh nền kinh tế kế hoạch còn chi phối mạnh mẽ, hoạt động buôn bán tư nhân thường bị xem là đầu cơ trục lợi. Hứa Liên Tiệt từng bị tố cáo và bị đưa đi tham gia các lớp "học tập cải tạo".

Dù vậy, khoảng thời gian này không làm ông từ bỏ khát vọng kinh doanh. Ngược lại, nó càng khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về con đường làm ăn trong tương lai.

Khi chính sách cải cách mở cửa được triển khai vào năm 1978, Hứa Liên Tiệt nhận thấy cơ hội lớn đang xuất hiện. Ông thành lập một đội xe vận tải, vừa chở hàng cho các doanh nghiệp vừa tìm hiểu tình hình sản xuất của nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong quá trình đó, ông phát hiện nhu cầu lớn về quần áo bảo hộ lao động. Bằng số vốn tích lũy được từ hoạt động vận tải, ông cùng một số người đồng hương mở xưởng may chuyên gia công quần áo bảo hộ cho các nhà máy trong khu vực. Hoạt động kinh doanh này phát triển nhanh chóng, mang lại cho ông nguồn lợi nhuận đáng kể.

Trong khi cha ông vẫn lo lắng vì những ký ức về thời kỳ buôn bán bị kiểm soát nghiêm ngặt, Hứa Liên Tiệt lại tin rằng thời thế đã thay đổi. Ông từng nói với cha mình 1 câu rất nổi tiếng: "Bây giờ trời không còn mưa nữa, mà đang đổ vàng xuống".

Nhờ sự táo bạo và khả năng nắm bắt cơ hội, chỉ trong vài năm, Hứa Liên Tiệt đã tích lũy được hơn 500.000 NDT - khoản vốn nền tảng cho những bước đi lớn hơn sau này.

Canh bạc với sản phẩm từng khiến nhiều người ngại nhắc tới

Năm 1985, bước ngoặt lớn xuất hiện khi Hứa Liên Tiệt xuống gặp một kỹ sư đến từ Hong Kong đang giới thiệu dây chuyền sản xuất băng vệ sinh. Ở Trung Quốc thời điểm đó, băng vệ sinh gần như là khái niệm xa lạ. Phần lớn phụ nữ vẫn sử dụng các loại đai vệ sinh truyền thống làm bằng vải, phải giặt và tái sử dụng nhiều lần.

Dù không hiểu nhiều về sản phẩm này, Hứa Liên Tiệt nhanh chóng nhận ra tiềm năng khổng lồ của thị trường. Để xác minh, ông gọi điện cho các đối tác kinh doanh quốc tế. Một người bạn cho biết vợ mình từng mang băng vệ sinh từ nước ngoài về sử dụng và nhận xét rằng một khi đã dùng thì không muốn quay lại phương pháp cũ. Câu trả lời đó khiến Hứa Liên Tiệt quyết định đặt cược vào lĩnh vực hoàn toàn mới.

Khi ông đề xuất chuyển sang sản xuất băng vệ sinh, gần như tất cả cộng sự đều phản đối. Theo họ, từ bỏ ngành may mặc đang phát triển để sản xuất sản phẩm "khó nói" là quyết định quá mạo hiểm. Tuy nhiên, Hứa Liên Tiệt có góc nhìn khác. Ông cho rằng ngành may mặc có rào cản thấp và sớm muộn sẽ trở nên cạnh tranh khốc liệt, trong khi băng vệ sinh là một thị trường mới với dư địa phát triển rất lớn.

Sau nhiều nỗ lực huy động vốn, Hứa Liên Tiệt cùng đối tác đầu tư 1,36 triệu NDT để mua dây chuyền sản xuất đầu tiên, đặt nền móng cho Hengan Group.

Sản phẩm đầu tiên của công ty mang thương hiệu "Anle", với ý nghĩa mang lại sự an toàn và thoải mái cho hàng trăm triệu phụ nữ.

Thực tế, chặng đường mới với Hứa Liên Tiệt không hề suôn sẻ. Băng vệ sinh sau đó đã được sản xuất nhưng tiêu thụ rất chậm. Nguyên nhân là do quan niệm xã hội Trung Quốc thời đó còn khá bảo thủ, nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Để thay đổi nhận thức thị trường, Hứa Liên Tiệt mạnh tay chi 30.000 NDT cho quảng cáo truyền hình - khoản tiền rất lớn vào thời điểm đó. Chiến dịch quảng bá nhanh chóng phát huy hiệu quả. Một doanh nghiệp tại Thượng Hải tìm đến đặt hàng, nhưng ép giá xuống còn 0,8 NDT mỗi gói, thấp hơn cả chi phí sản xuất 0,9 NDT.

Dù Ban lãnh đạo công ty phản đối kịch liệt, song Hứa Liên Tiệt vẫn quyết định bán 200 thùng hàng đầu tiên. Canh bạc này đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Chỉ vài ngày sau, khách hàng quay lại đặt thêm 2.000 thùng. Lúc này, ông nâng giá lên 0,97 NDT mỗi gói và vẫn được chấp nhận.

Từ Thượng Hải, sản phẩm của Hengan nhanh chóng mở rộng ra khắp Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng khiến nhiều người kinh ngạc. Chỉ trong vài năm, số lượng dây chuyền sản xuất tăng từ 1 lên 10. Đến cuối thập niên 1980, băng vệ sinh của Hengan Group đã trở thành sản phẩm phổ biến tại nhiều gia đình Trung Quốc.

Xây dựng đế chế với 4 thương hiệu quốc dân

Khi thị trường về băng vệ sinh phụ nữ bắt đầu bùng nổ, hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc bắt đầu tham gia cạnh tranh. Để duy trì vị thế dẫn đầu, Hứa Liên Tiệt liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Ông cho ra đời dòng băng vệ sinh có cánh chống tràn, trở thành tiêu chuẩn phổ biến của ngành cho đến tận ngày nay. Sau đó, Hengan tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như tã trẻ em, băng vệ sinh dành riêng cho phụ nữ trẻ và giấy tiêu dùng.

Đặc biệt, thương hiệu giấy ăn Tâm Tương Ấn của ông đã trở thành một trong những sản phẩm quen thuộc nhất tại Trung Quốc, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Tháng 12/1998, Hengan chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong, đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp và củng cố vị thế số một trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu.

Hiện Hengan là một trong những nhà sản xuất giấy tiêu dùng và sản phẩm chăm sóc phụ nữ, trẻ em lớn nhất Trung Quốc, sở hữu hơn 20.000 nhân viên, xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu thường niên vượt 23,7 tỷ NDT.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hurun, giá trị tài sản ròng của Hứa Liên Tiệt đạt 10,5 tỷ NDT (hơn 40.832 tỷ đồng) trong năm 2024.

Không chỉ được biết đến với thành công trong kinh doanh, Hứa Liên Tiệt còn là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn tới phong trào từ thiện tại Tấn Giang. Theo thống kê, tổng số tiền từ thiện cá nhân mà doanh nhân này đã đóng góp vượt 1 tỷ NDT.

Quan trọng hơn, sức ảnh hưởng của ông còn thúc đẩy cộng đồng doanh nhân Tấn Giang quyên góp hơn 17 tỷ NDT cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Hứa Liên Tiệt vẫn nổi tiếng với lối sống giản dị. Hình ảnh ông ăn mì gói tại sân bay, không sử dụng phòng chờ hạng sang đã nhiều lần được truyền thông Trung Quốc nhắc tới.

Từ một cậu bé nghèo phải bỏ học giữa chừng đến người xây dựng đế chế hàng chục tỷ NDT, câu chuyện của Hứa Liên Tiệt được xem là một trong những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trưởng thành cùng làn sóng cải cách mở cửa của Trung Quốc.

(Theo Sina)