Quen "quân nhân Mỹ" online, người phụ nữ tới ngân hàng chuyển 1,3 tỷ đồng để "mãi mãi bên nhau": Công an lập tức mời tới làm việc

Theo công an phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày 02/6/2026, Công an phường tiếp nhận thông tin về trường hợp một người phụ nữ trên địa bàn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho đối tượng quen biết qua mạng xã hội. Đồng chí Trưởng Công an phường đã phân công cán bộ cơ sở xác minh thông tin. Bước đầu, cán bộ cơ sở xác định vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định sự việc có nguy cơ cao dẫn đến mất tài sản của người dân, đồng chí Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường đã khẩn trương trực tiếp đến ngân hàng gặp người dân để nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn giao dịch chuyển tiền.

Qua tiếp xúc, trao đổi và xác minh, đồng chí Trưởng Công an phường nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là “Quân nhân cấp Tướng của mỹ” đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài, tình cờ có duyên quen biết người phụ nữ, muốn “mãi mãi bên nhau”….

Ảnh chụp màn hình (Công an Phường Trảng Bom, Đồng Nai)

Sau thời gian tạo dựng mối quan hệ “tình cảm” với nạn nhân, đối tượng đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân nhưng do nhiều ngoại tệ và quà tặng giá trị quá lớn do đó, muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng trên, nạn nhân phải chuyển tiền để được “Liên hợp quốc” đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam. Do bị tác động về mặt tình cảm và tâm lý, người phụ nữ đã tin tưởng đối tượng và đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Trước tình hình đó, đồng chí Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên trì vận động, phân tích, giải thích rõ các dấu hiệu nhận biết của hành vi lừa đảo, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh những thông tin mà các đối tượng đưa ra là lừa đảo không có thật. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí đã giúp người dân nhận thức rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của đồng chí Trưởng Công an phường đã góp phần bảo vệ tài sản cho người dân, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân vì Nhân dân phục vụ. Không chỉ là vụ việc được xử lý thành công, đây còn là minh chứng cho hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và hình ảnh người Công an “gần dân”, là điểm tựa tin cậy để Nhân dân tìm đến khi gặp khó khăn.

Qua vụ việc trên, Công an phường khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn và ngăn chặn kịp thời.