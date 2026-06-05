Nghiên cứu 8 năm hé lộ bí quyết bảo vệ tim, chống đột quỵ: Không phải thuốc, cũng chẳng phải chạy bộ hàng giờ

Những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch. Đây là kết luận từ một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần ngủ lâu hơn vài phút, vận động thêm một chút và ăn nhiều rau hơn cũng có thể giúp giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học European Journal of Preventive Cardiology, dựa trên dữ liệu của hơn 53.000 người trưởng thành trung niên tham gia dự án UK Biobank. Trong thời gian theo dõi kéo dài 8 năm, các nhà khoa học đã ghi nhận hơn 2.000 biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim.

Trong thời gian theo dõi kéo dài 8 năm, các nhà khoa học đã ghi nhận hơn 2.000 biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim. (Ảnh minh họa)

Kết quả cho thấy những thay đổi rất nhỏ nhưng cụ thể có thể mang lại lợi ích đo lường được. Chẳng hạn, ngủ thêm 11 phút mỗi đêm, đi bộ nhanh thêm 4,5 phút mỗi ngày hoặc tăng lượng rau tiêu thụ thêm khoảng 50 gram mỗi ngày đều liên quan đến việc giảm khoảng 10% nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Theo nhóm nghiên cứu, những điều chỉnh nhỏ này dễ thực hiện và duy trì hơn nhiều so với việc thay đổi lối sống một cách đột ngột hoặc quá khắt khe.

Để đưa ra kết luận, các nhà khoa học từ Australia, Chile và Brazil đã phân tích dữ liệu thu thập từ thiết bị đeo thông minh như đồng hồ theo dõi sức khỏe, kết hợp với thông tin về chế độ ăn uống do người tham gia cung cấp.

Thay đổi từ từ nhưng mang lại hiệu quả lớn

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chìa khóa nằm ở việc kết hợp nhiều thói quen lành mạnh cùng lúc. Nếu chỉ thay đổi một yếu tố, hiệu quả có thể không quá lớn. Tuy nhiên, khi nhiều thay đổi nhỏ được thực hiện đồng thời, lợi ích đối với sức khỏe tim mạch sẽ tăng lên đáng kể.

Nghiên cứu cũng xác định mô hình sống tối ưu cho sức khỏe tim mạch gồm:

- Ngủ từ 8–9 giờ mỗi đêm.

- Tập thể dục cường độ vừa hoặc mạnh ít nhất 42 phút mỗi ngày.

- Duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu rau củ.

Những người đáp ứng đồng thời các tiêu chí này có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch thấp hơn tới 57% so với nhóm có lối sống kém lành mạnh nhất.

Tập thể dục là cách đơn giản nhưng cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Nicholas Koemel, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu viên tại Đại học Sydney, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy việc kết hợp những thay đổi nhỏ ở một vài khía cạnh trong cuộc sống có thể tạo ra tác động tích cực đáng ngạc nhiên đối với sức khỏe tim mạch."

Ông cho rằng đây là tín hiệu rất đáng khích lệ vì phần lớn mọi người sẽ dễ dàng thực hiện và duy trì một số thay đổi nhỏ cùng lúc hơn là cố gắng thay đổi hoàn toàn một thói quen nào đó.

Theo vị chuyên gia, ngay cả những điều chỉnh khiêm tốn trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho tim mạch, đồng thời tạo động lực để hình thành thêm nhiều thói quen lành mạnh khác trong tương lai.

Những hoạt động được khuyến khích

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị mọi người nên tăng cường những hoạt động đơn giản như:

- Đi bộ nhanh.

- Đạp xe.

- Bơi lội.

- Tăng lượng rau xanh trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Nhóm tác giả cho rằng việc thay đổi từng bước nhỏ sẽ giúp mọi người dễ thích nghi và duy trì lối sống lành mạnh lâu dài hơn so với các kế hoạch thay đổi quá đột ngột.

Các chuyên gia tim mạch cũng đồng tình rằng phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, khó sắp xếp thời gian để thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống. Những cải thiện nhỏ nhưng đều đặn có thể trở thành chiến lược hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch về lâu dài.

Tóm tắt những phát hiện đáng chú ý từ nghiên cứu

- Ngủ thêm 11 phút mỗi đêm, vận động cường độ vừa hoặc mạnh thêm 4,5 phút mỗi ngày và ăn thêm khoảng 50 gram rau có liên quan đến việc giảm 10% nguy cơ biến cố tim mạch nghiêm trọng.

- Mô hình lối sống lý tưởng gồm ngủ 8–9 giờ/ngày, tập luyện ít nhất 42 phút/ngày và duy trì chế độ ăn lành mạnh giúp giảm tới 57% nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc suy tim.

- Các thay đổi nhỏ nhưng kết hợp với nhau thường dễ thực hiện và bền vững hơn so với việc cố gắng thay đổi mạnh mẽ một thói quen duy nhất.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng đôi khi những cải thiện rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày lại có thể mang đến lợi ích sức khỏe lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng.



