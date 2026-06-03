3 loại rau quả đột quỵ nghe tên là… "sợ": Cực quen trong mâm cơm người Việt

Kể từ khi nghỉ hưu, ông Wang 58 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) ăn uống thoải mái theo ý thích như một cách tận hưởng tuổi già. Đến khi khó chịu, đi khám thì nhận kết quả chỉ số axit uric tăng vọt.

Nhưng thay vì tuân thủ phác đồ của bác sĩ, ông lại lên mạng xã hội tìm kiếm các bài thuốc truyền tai vì cho rằng thực phẩm tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn thuốc tây, lại an toàn hơn và tiết kiệm nhiều tiền. Khi thấy một video khẳng định mướp là thần dược quét sạch mạch máu, ngăn ngừa đột quỵ, ông Wang lập tức mua mướp về ăn ròng rã ba bữa một ngày suốt hai tháng trời.

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Chẳng ngờ, trong lần tái khám tiếp theo, axit uric chẳng giảm đi như kỳ vọng trái lại ông còn mắc thêm mỡ máu cao. Hóa ra, mướp tốt nhưng ăn quá nhiều thì lại phản tác dụng. Đặc biệt là khi ông Wang suy nghĩ theo hướng cực đoan, cho rằng đã có mướp nhiều chất xơ, tốt cho mạch máu thì ăn thêm nhiều thịt vẫn sẽ cân bằng. Trong khi sự thật thì không phải vậy!

Bác sĩ điều trị cũng cảnh báo việc tự ý chữa bệnh, không tuân thủ hướng dẫn y tế của ông Wang có thể bỏ lỡ thời gian điều trị, khiến tình trạng axit uric tăng cao càng nặng thêm. Trong khi đó, axit uric tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ theo thời gian.

Còn về tác dụng của mướp trong giảm axit, chống đột quỵ thần kỳ như trên mạng nói được bác sĩ nhấn mạnh là không chính xác. Mướp chứa ít purin, nhiều nước và cực kỳ ít calo nên rất phù hợp cho thực đơn của người có chỉ số axit uric cao nhằm hạn chế lượng purin nạp vào cơ thể, tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn. Nhưng ăn mướp không hề có khả năng phân hủy hay tự đào thải axit uric. Quá trình chuyển hóa này hoàn toàn phụ thuộc vào chức năng của gan và thận. Vì vậy, chỉ ăn mướp không thể giải quyết tận gốc vấn đề, thậm chí ăn quá nhiều còn gây tác dụng phụ.

Thay vì ăn mướp vô tội vạ, bác sĩ khuyên ông Wang nên đa dạng hóa chế độ ăn uống, kiểm soát chặt chẽ lượng thịt nạp vào và tăng cường vận động. Mặc dù không có loại rau quả nào có thể tự phân hủy axit uric hay quét sạch mạch máu ngay lập tức nhưng nếu biết chọn đúng những thực phẩm có hàm lượng purin thấp, giàu nước và chứa các hoạt chất bảo vệ tim mạch, chúng ta sẽ giảm được tối đa áp lực lên hệ bài tiết, đồng thời ngăn ngừa cục máu đông.

Bác sĩ đã gợi ý 3 cái tên siêu quen thuộc, giá rẻ để ông Wang cũng như bất cứ ai muốn phòng tránh đột quỵ, bệnh về mạch máu thêm vào thực đơn ăn uống luân phiên:

1. Cần tây

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Cần tây sở hữu lượng purin cực thấp, giúp cơ thể không bị dung nạp thêm các tác nhân làm tăng axit uric trong máu. Điểm đắt giá nhất của loại rau này đối với người nguy cơ đột quỵ nằm ở các hợp chất thực vật, đặc biệt là phthalides, có khả năng hỗ trợ làm giãn nở cơ trơn mạch máu, giúp dòng máu lưu thông trơn tru hơn.

Huyết áp cao chính là ngòi nổ hàng đầu dẫn đến các biến chứng mạch máu não. Bạn có thể sử dụng một ly nước ép cần tây vào buổi sáng hoặc đem xào tái nhanh với lượng muối tối giản. Việc bổ sung cần tây hợp lý giúp giữ huyết áp ổn định, giảm thiểu tổn thương thành mạch và phòng ngừa đột quỵ từ sớm.

2. Bí đao

Món canh bí đao thanh mát trong mâm cơm người Việt chính là lựa chọn lý tưởng cho người có axit uric cao. Chứa đến hơn 90% là nước và gần như không có purin, loại quả này hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, kích thích chu trình bài tiết của thận để tăng cường thải lọc lượng axit uric hòa tan ra ngoài qua đường tiểu.

Thêm vào đó, bí đao rất giàu chất xơ và không chứa chất béo bão hòa. Cách ăn chuẩn nhất là luộc chín hoặc nấu canh để ăn cả cái nhằm giữ trọn vẹn chất xơ. Việc này giúp kiểm soát cân nặng chặt chẽ, ngăn ngừa mỡ máu và chặn đứng tình trạng xơ vữa động mạch, giảm thiểu yếu tố nguy cơ gây biến chứng đột quỵ.

3. Dưa chuột

Với mức giá siêu rẻ, dưa chuột giúp cơ thể pha loãng nồng độ axit uric trong máu nhờ lượng nước dồi dào, giảm nguy cơ kết tinh các tinh thể urat tại khớp và thành mạch.

Đặc biệt, dưa chuột chứa axit malonic, một hợp chất có khả năng hỗ trợ ức chế quá trình chuyển hóa đường thành chất béo trong cơ thể. Để hoạt chất này phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên rửa sạch và ăn tươi nguyên vỏ thay vì gọt bỏ đi. Khi hệ chuyển hóa không bị quá tải bởi mỡ xấu, lòng mạch sẽ sạch sẽ và đàn hồi tốt hơn, loại bỏ tận gốc các tác nhân gây tắc nghẽn dẫn đến đột quỵ.

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Việc chọn đúng và kết hợp linh hoạt các loại rau quả tốt cho mạch máu, hỗ trợ hạ axit uric là bước đi thông minh để phòng bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh cơn đột quỵ không bao giờ xuất hiện sau một đêm mà là hệ quả của nhiều năm mạch máu bị tàn phá âm thầm do lối sống buông thả.

Để bảo vệ tính mạng một cách toàn diện, bên cạnh việc tăng cường nhóm rau quả nói trên, chúng ta cần thiết lập một chế độ dinh dưỡng đa dạng, thay đổi toàn bộ lối sống lành mạnh hơn và thă. khám sức khỏe định kỳ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top 1 Health, Healthy D