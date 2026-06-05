Công an thông báo về cuộc gọi người dân không nên bắt máy

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người thân, bạn bè hoặc nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các video, hình ảnh hoặc giọng nói giả với mức độ chân thực cao. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng công nghệ này để sao chép khuôn mặt, giọng nói của người quen, sau đó thực hiện các cuộc gọi video nhằm tạo lòng tin và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi video có dấu hiệu bất thường và yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc đều hướng đến mục đích lừa đảo tài chính. Đối tượng thường giả danh người thân đang gặp sự cố khẩn cấp hoặc nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc chuyển tiền vào các tài khoản lạ.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, người dân có thể nhận diện cuộc gọi Deepfake qua một số dấu hiệu như thời lượng cuộc gọi ngắn, khuôn mặt trong video thiếu biểu cảm hoặc cử động không tự nhiên, hình ảnh và ánh sáng bất thường, âm thanh không khớp với khẩu hình hoặc chất lượng cuộc gọi chập chờn.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng lấy lý do sóng yếu, kết nối mạng không ổn định để hạn chế thời gian trao đổi, đồng thời nhanh chóng thúc giục nạn nhân chuyển tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên nhận cuộc gọi từ số lạ; cần bình tĩnh xác minh thông tin qua các kênh liên lạc khác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản nhận tiền, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi chưa được xác thực.

Đối với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị liên quan để kiểm chứng thông tin.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.