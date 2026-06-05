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Lời khuyên cho tất cả những ai hay đeo dây chuyền bạc

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Lời khuyên cho tất cả những ai hay đeo dây chuyền bạc

Tại Việt Nam, việc đeo vòng bạc từ nhỏ để "tránh gió, giải độc" thường là quan niệm khá phổ biến trong dân gian.

Đeo dây bạc có thực sự giúp "tránh gió, giải độc"?

Theo các chuyên gia, bạc và ion bạc từ lâu đã được ghi nhận có khả năng kháng khuẩn, thậm chí từng được sử dụng trong lịch sử để phát hiện hoặc hạn chế chất độc. Tuy nhiên, việc bạc phản ứng với một số chất trong môi trường chẳng hạn như lưu huỳnh… chỉ là phản ứng hóa học bề mặt. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến kim loại này chuyển sang màu xám hoặc đen.

Điều này không đồng nghĩa với việc bạc có thể hấp thụ và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Sự đổi màu chủ yếu đến từ các yếu tố bên ngoài như không khí, mồ hôi hoặc hóa chất, chứ không phải là "tín hiệu sức khỏe" như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Trong y học, bạc được ứng dụng rộng rãi nhờ đặc tính kháng khuẩn, chẳng hạn trong băng gạc, thiết bị y tế hoặc một số chế phẩm điều trị. Tuy nhiên, bạc dùng trong các lĩnh vực này thường ở dạng ion hoặc hợp chất, khác với bạc nguyên chất trong trang sức như vòng tay hay dây chuyền.

Việc đeo vòng tay bạc có thể không mang lại tác dụng giải độc trực tiếp hay phòng bệnh như quan niệm dân gian. Tuy nhiên, nó vẫn có ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp người đeo cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Đây cũng là lý do trang sức bạc vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Mẹo làm sáng dây chuyền bạc bằng chanh tươi và muối hạt

Với những sợi dây chuyền bạc thiết kế đơn giản, ít chi tiết và chỉ bị xỉn nhẹ, hỗn hợp chanh tươi và muối hạt là giải pháp vừa hiệu quả vừa tiết kiệm. Nước cốt chanh chứa axit citric giúp làm mềm và phá vỡ các mảng bám trên bề mặt kim loại. Trong khi đó, muối hạt không chỉ tăng khả năng dẫn điện của dung dịch mà còn đóng vai trò như chất mài mòn nhẹ, hỗ trợ loại bỏ lớp bạc sunfua khi được đun nóng.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị một nồi nhỏ, cho khoảng 300ml nước sạch vào.

Vắt nước cốt nửa quả chanh, thêm 1 thìa muối hạt vào nồi.

Thả dây chuyền bạc vào dung dịch.

Đun sôi ở lửa nhỏ trong 3-5 phút để các hoạt chất thẩm thấu và làm sạch bề mặt.

Tắt bếp, vớt trang sức ra, để nguội rồi lau nhẹ bằng khăn mềm, sau đó rửa lại với nước sạch để loại bỏ axit còn sót.

Dùng kem đánh răng để làm sạch bạc

Đối với các loại dây chuyền có cấu trúc mắt xích phức tạp, nhiều khe nhỏ, phương pháp dùng kem đánh răng kết hợp bàn chải sẽ mang lại hiệu quả cao. Trong kem đánh răng có các hạt vi mài mòn như silica hoặc canxi cacbonat, đủ khả năng làm sạch lớp oxy hóa mà không gây hư hại bề mặt bạc.

Cách thực hiện

Thoa một lượng nhỏ kem đánh răng lên dây chuyền bạc.

Để yên khoảng 10-15 phút để làm mềm vết bẩn.

Dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ theo từng mắt xích.

Rửa lại bằng nước ấm và lau khô để trả lại độ sáng bóng ban đầu.

Sử dụng giấy bạc kết hợp baking soda

Đây là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyến khích vì không làm mòn lớp bạc, mà thực chất là một phản ứng hóa học giúp "khôi phục" lại bề mặt kim loại.

Nhôm trong giấy bạc có khả năng liên kết với lưu huỳnh mạnh hơn bạc. Khi đặt trong dung dịch baking soda và nước nóng, lưu huỳnh sẽ tách khỏi bạc và chuyển sang kết hợp với nhôm, từ đó làm biến mất lớp màu đen, trả lại vẻ sáng bóng ban đầu cho trang sức.

Hướng dẫn thực hiện

Chuẩn bị một bát sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt, lót giấy bạc kín đáy (đặt mặt bóng hướng lên trên).

Đặt dây chuyền bạc vào bát sao cho tiếp xúc trực tiếp với giấy bạc.

Rắc khoảng 2 thìa baking soda phủ lên trang sức.

Đun sôi nước rồi đổ vào bát đến khi ngập hoàn toàn dây chuyền. Lúc này có thể xuất hiện bọt khí và mùi nhẹ đặc trưng của lưu huỳnh.

Ngâm trong khoảng 5-10 phút, sau đó dùng dụng cụ gắp ra, rửa lại với nước sạch và lau khô.

Phương pháp này không chỉ hiệu quả mà còn giúp bảo vệ bề mặt bạc, hạn chế hao mòn so với các cách làm sạch cơ học thông thường.

(Tổng hợp)

Lời khuyên cho tất cả những ai hay đeo dây chuyền bạc - Ảnh 4.Đột quỵ cũng phải “sợ” loại nước quen thuộc của người Việt, uống hàng ngày thêm lợi đủ đường: Không phải trà xanh

Đây là thức uống quen thuộc với nhiều người và ngày càng được quan tâm dưới góc độ lợi ích sức khỏe.

Thùy Linh

Phụ nữ mới

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