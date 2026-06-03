Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản hơn 776.000 tỷ đồng nhờ nuôi lợn

Sinh năm 1965 tại huyện Nội Hương, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Tần Anh Lâm lớn lên trong một gia đình nông dân đông con. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng ham chơi và có thành tích học tập không mấy nổi bật.Thậm chí, khi còn học trung học cơ sở, ông từng bị lưu ban 1 năm.

Tuy nhiên, chính cú sốc này đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tần Anh Lâm. Ông nhận ra rằng nếu không học hành nghiêm túc, bản thân rất khó thoát khỏi cảnh nghèo khó ở quê nhà. Từ đó, ông quyết tâm thay đổi, dồn sức cho việc học và nhanh chóng cải thiện thành tích. Sự tiến bộ vượt bậc của ông khiến gia đình và thầy cô đều bất ngờ.

Ước mơ làm giàu từ nghề nuôi lợn

Năm 1979, khi còn học trung học, Tần Anh Lâm tình cờ đọc được bài báo kể về Hoàng Tân Văn - một doanh nhân thành công nhờ nghề chăn nuôi lợn. Câu chuyện ấy đã khơi dậy trong ông niềm đam mê kinh doanh.

Tin rằng mình cũng có thể lập nghiệp từ ngành chăn nuôi, ông đề xuất ý tưởng với cha. Ủng hộ con trai, cha ông dùng toàn bộ 800 NDT (hơn 3 triệu đồng) tích góp được để mua 20 con lợn giống về nuôi thử.

Không may, đợt dịch tả bùng phát đã khiến 19 trong số 20 con lợn chết chỉ trong thời gian ngắn. Dù thất bại nặng nề, trải nghiệm này lại càng thôi thúc Tần Anh Lâm theo đuổi ngành chăn nuôi lợn một cách nghiêm túc hơn.

Năm 1985, nhờ thành tích học tập xuất sắc, ông được giới thiệu theo học tại Đại học Hà Nam. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ngôi trường danh tiếng này, Tần Anh Lâm quyết định theo học ngành chăn nuôi tại trường đại học nông nghiệp để hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp.

Cùng thời điểm đó, Kim Anh - bạn học cấp ba sau này trở thành vợ ông - theo học chuyên ngành thú y tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Chăn nuôi Trịnh Châu. Sau khi tốt nghiệp năm 1989, cả hai được phân công công tác tại một nhà máy chế biến thịt liên doanh của nhà nước ở Hà Nam.

Năm 1990, họ kết hôn và tiếp tục làm việc tại Nam Dương trong 3 năm. Trong thời gian này, Tần Anh Lâm không ngừng nghiên cứu sách chuyên ngành và tích lũy kiến thức về chăn nuôi.

Bỏ phố về quê khởi nghiệp

Năm 1992, làn sóng khởi nghiệp lan rộng khắp Trung Quốc. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, vợ chồng Tần Anh Lâm quyết định từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để trở về quê nhà lập nghiệp dù trong túi chỉ còn vỏn vẹn 260 NDT (hơn 1 triệu đồng).

Để có vốn đầu tư, ông vay mượn từ người thân, bạn bè và gom góp được khoảng 31.000 NDT (hơn 120 triệu đồng). Với số tiền này, Tần Anh Lâm bắt tay xây dựng một trang trại chăn nuôi theo hướng hiện đại, được trang bị hệ thống giữ nhiệt, thông gió, cho ăn và xử lý chất thải.

Nhằm cắt giảm chi phí, người đàn ông này còn tự đảm nhận hầu hết công việc, từ vận chuyển vật liệu, xây tường, đào giếng đến kéo điện. Dù vậy, khoản vốn ban đầu vẫn không đủ, buộc ông phải tiếp tục vay thêm hơn 10.000 NDT (gần 40 triệu đồng) để duy trì dự án.

Tháng 6/1993, 22 con lợn giống đầu tiên được Tần Anh Lâm đưa vào nuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm thực tế, lần khởi nghiệp này của ông nhanh chóng thất bại vì dịch bệnh. Không từ bỏ, năm 1994, ông tiếp tục mở rộng quy mô trang trại lên 2.000 con lợn nhưng khó khăn một lần nữa ập đến.

Năm 1995, trang trại của Tần Anh Lâm bất ngờ rơi vào khủng hoảng khi nhiều con lợn xuất hiện các triệu chứng bất thường. Hai vợ chồng ông liên tục kiểm tra, tìm cách xác định nguyên nhân nhưng đều bất lực. Trong lúc hoang mang, họ đành viết thư cầu cứu các giảng viên đại học từng quen biết để tìm lời khuyên.

Tuy nhiên, khi phản hồi từ chuyên gia chưa kịp đến nơi, đàn lợn đã chịu tổn thất nặng nề. Chỉ trong vòng 3 ngày chờ đợi, hơn 70 con lợn lần lượt chết vì bệnh.

Hóa ra, đàn lợn của ông mắc một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có mức độ lây lan cao, tương tự bệnh dại. Điều đáng lo ngại là loại vaccine cần thiết để khống chế dịch bệnh khi đó chỉ được sản xuất bởi một doanh nghiệp tại Cáp Nhĩ Tân. Trong khi đó, thời gian vận chuyển dự kiến kéo dài tới 10 ngày, khiến tình hình càng trở nên cấp bách.

Trước nguy cơ mất trắng, vợ chồng ông đã trực tiếp liên hệ với cơ quan quản lý chăn nuôi của tỉnh Hà Nam để cầu cứu. May mắn thay, vaccine được chuyển đến chỉ sau 2 ngày, giúp cứu sống khoảng 1.900 con lợn còn lại.

Xây dựng đế chế chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc

Sau nhiều lần thất bại, Tần Anh Lâm nhận ra yếu tố then chốt nằm ở chăn nuôi khoa học và kiểm soát dịch bệnh.

Năm 1996, ông mạnh dạn vay 1,5 triệu NDT (hơn 5,8 tỷ đồng) để mở rộng quy mô trang trại lên hơn 10.000 con lợn. Cùng với việc tăng đàn, Tần Anh Lâm áp dụng hàng loạt biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt. Trong đó, tất cả nhân viên trước khi vào làm việc tại trang trại đều phải trải qua thời gian cách ly 14 ngày nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Không dừng lại ở đó, ông thường xuyên đến tham quan các mô hình chăn nuôi tiên tiến trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực và tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo. Đến năm 2000, Tần Anh Lâm chính thức thành lập Công ty Muyuan, đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế chăn nuôi hùng mạnh sau này.

Không lâu sau đó, ngành chăn nuôi Trung Quốc đối mặt với làn sóng sử dụng clenbuterol - một chất giúp vật nuôi tăng tỷ lệ nạc và phát triển nhanh hơn. Dù nhiều trang trại áp dụng phương pháp này để tăng lợi nhuận, Tần Anh Lâm kiên quyết từ chối. Quyết định đó khiến lợn của Muyuan bị đánh giá là "quá béo", doanh số bán hàng từ đó sụt giảm, công ty thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên theo thời gian, chính sự kiên định với nguyên tắc an toàn thực phẩm đã giúp Muyuan dần giành được lòng tin của người tiêu dùng. Khi các vụ bê bối thực phẩm liên tiếp xuất hiện trên thị trường, sản phẩm của công ty ông lại được đánh giá cao về chất lượng và độ an toàn. Đến năm 2006, Muyuan đã bán được khoảng 360.000 con lợn và trở thành một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Trung Quốc.

Năm 2014, Muyuan niêm yết trên sàn chứng khoán. Ngay sau sự kiện này, Tần Anh Lâm trở thành người giàu nhất tỉnh Hà Nam với khối tài sản ròng khoảng 4,5 tỷ NDT (hơn 17.530 tỷ đồng).

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến với doanh nhân này vào năm 2018 khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Trung Quốc. Khi đó, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi gặp khó khăn do chi phí kiểm soát dịch bệnh tăng mạnh và lợi nhuận suy giảm. Tuy nhiên, nhờ mô hình quản lý tập trung cùng hệ thống phòng dịch nghiêm ngặt đã xây dựng từ nhiều năm trước, Muyuan chịu tác động thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ.

Khi nguồn cung thịt lợn trên thị trường thiếu hụt nghiêm trọng trong năm 2019, giá thịt tăng vọt. Nắm bắt cơ hội này, Muyuan ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Theo báo cáo tài chính, công ty có thể xuất bán khoảng 50.000 con lợn/ngày và thu về lợi nhuận ròng hơn 80 triệu NDT (hơn 311 tỷ đồng).

Cũng trong năm đó, tài sản của Tần Anh Lâm tăng mạnh, vượt mốc 100 tỷ NDT, giúp ông một lần nữa trở thành người giàu nhất tỉnh Hà Nam. Đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của doanh nhân này được ước tính đạt khoảng 199,2 tỷ NDT (hơn 776.000 tỷ đồng).

Hành trình vươn lên của Tần Anh Lâm được xem là minh chứng cho ý chí bền bỉ, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Chính những nỗ lực không ngừng cùng tư duy đổi mới trong kinh doanh đã giúp ông xây dựng nên một đế chế chăn nuôi quy mô lớn, từ đó viết nên câu chuyện đổi đời đầy ấn tượng.

(Theo Toutiao)