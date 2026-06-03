Việt Nam có 1 loại quả "kem chống nắng tự nhiên" vừa sạch vừa ngon: Biết dùng còn chữa say nắng, phòng ung thư và cực bổ máu

Đó chính là quả dưa hấu!

Mỗi khi mùa hè đến, dưa hấu lại trở thành loại trái cây được nhiều gia đình Việt yêu thích nhờ vị ngọt mát, nhiều nước và khả năng giải khát tức thì. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ xanh quen thuộc ấy là hàng loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Không chỉ giúp làm đẹp da, chống nắng từ bên trong, dưa hấu còn được xem là "vị thuốc" tự nhiên hỗ trợ phòng ngừa cả bệnh ung thư. Đặc biệt, loại quả này không chỉ ngon mà còn sạch, thuộc top quả cực ít dư lượng thuốc trừ sâu nhờ lớp vỏ dày bao bọc.

Vì sao dưa hấu được ví là "kem chống nắng tự nhiên"?

Dưa hấu được xem như một loại "kem chống nắng tự nhiên" nhờ chứa hàm lượng lycopene rất cao. Theo Healthline, đây là một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid, có khả năng trung hòa các gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với tia cực tím (tia UV).

Nhiều nghiên cứu cho thấy, lycopene có thể giúp giảm tổn thương tế bào da do ánh nắng mặt trời gây ra, từ đó hạn chế tình trạng da sạm màu, lão hóa sớm và xuất hiện nếp nhăn.

Không chỉ vậy, vitamin C dồi dào trong dưa hấu còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Việc bổ sung dưa hấu thường xuyên trong mùa hè có thể giúp da khỏe mạnh hơn, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Ăn dưa hấu chữa say nắng, giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, hơn 90% thành phần của dưa hấu là nước. Đây là lý do loại quả này được xem là "cứu tinh" trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải sẽ tăng lên. Dưa hấu không chỉ cung cấp nước mà còn bổ sung một số khoáng chất như kali, magie giúp duy trì cân bằng điện giải.

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), trong Đông y, dưa hấu có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải thử (giải nắng nóng), sinh tân dịch và lợi tiểu. Từ lâu, người Việt đã biết dùng loại quả này để hỗ trợ giảm cảm giác khát nước, mệt mỏi, bứt rứt do nắng nóng kéo dài.

Ăn dưa hấu giúp phòng ngừa ung thư

Một trong những điểm nổi bật nhất của dưa hấu là hàm lượng lycopene cao. Theo giới chuyên gia, lycopene được đánh giá là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận việc tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư đường tiêu hóa.

Ngoài lycopene, dưa hấu còn chứa vitamin A, vitamin C và nhiều hợp chất thực vật khác giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Tất nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng dưa hấu không phải là "thuốc chống ung thư". Việc ăn dưa hấu chỉ góp phần hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh tật khi kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học.

Ăn dưa hấu giúp bổ máu, tăng tuần hoàn nhờ hoạt chất đặc biệt

Một dưỡng chất đáng chú ý khác trong dưa hấu là citrulline. Theo Healthline, citrulline là một axit amin có khả năng tham gia vào quá trình sản sinh nitric oxide trong cơ thể.

Nitric oxide giúp các mạch máu giãn nở tốt hơn, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ vận chuyển oxy đến các cơ quan. Nhờ đó, cơ thể có thể cảm thấy khỏe khoắn hơn, giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày nắng nóng.

Bên cạnh đó, vitamin C trong dưa hấu còn giúp tăng hấp thu sắt từ thực phẩm, hỗ trợ quá trình tạo máu diễn ra hiệu quả hơn.

Từ vỏ đến hạt đều là "kho báu" dinh dưỡng

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, không chỉ phần ruột đỏ mà cả vỏ và hạt dưa hấu đều có giá trị sử dụng.

Vỏ dưa hấu có thể dùng làm món ăn hoặc chế biến thành các bài thuốc dân gian hỗ trợ thanh nhiệt, lợi tiểu.

Trong khi đó, hạt dưa hấu chứa protein, chất béo lành mạnh, magie, kẽm và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây là lý do hạt dưa từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt.

Ai không nên ăn quá nhiều dưa hấu?

Dù tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn dưa hấu một cách tùy tiện.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dưa hấu chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Người bệnh tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần và tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng.

Người bị suy thận

Dưa hấu giàu kali. Nếu chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng kali máu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Không nên ăn dưa hấu để qua đêm

Dưa hấu đã cắt miếng nếu bảo quản không đúng cách dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Khi ăn có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Hạn chế ăn quá nhiều một lúc

Dưa hấu chứa rất nhiều nước. Ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

(Ảnh minh họa: Internet)