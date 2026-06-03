Người đàn ông chi 915 triệu đồng mua căn hộ tầng 34, 4 năm sau đến hạn nhận nhà thì được thông báo: “Chung cư này chỉ có 32 tầng”

Người đàn ông họ Thẩm quê ở tỉnh Thiểm Tây, sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đầu năm 2013, thông qua người thân, ông biết đến dự án cải tạo khu chung cư Gia Bối Hoa Viên tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Theo ông, thời điểm đó dự án chưa hoàn thiện đầy đủ các giấy phép pháp lý, nhưng nhân viên môi giới khẳng định thủ tục sẽ được bổ sung sau và người mua vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tin tưởng những cam kết này, ngày 4/2/2013, ông Thẩm đặt cọc 117.700 NDT (hơn 450 triệu đồng) để mua căn hộ chung cư.

Hợp đồng ký ngày 5/2/2013 ghi rõ căn hộ ông mua là căn 3401, nằm ở tầng 34 thuộc tòa nhà số 12. Căn hộ có diện tích gần 89 m2, tổng giá trị hơn 235.000 NDT (hơn 915 triệu đồng). Theo thỏa thuận, chủ đầu tư phải bàn giao nhà trước ngày 3/5/2015.

Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ. Đến thời điểm phải bàn giao, công trình vẫn chưa hoàn thành. Một cổ đông của công ty từng liên hệ đề nghị ông đổi sang căn hộ ở khu nhà thấp tầng khác nhưng ông từ chối.

(Ảnh minh họa)

Mãi đến năm 2017, ông Thẩm mới được thông báo tòa nhà đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao. Tuy nhiên, lúc này chủ đầu tư lại cho biết tòa nhà chỉ xây đến tầng 32, hoàn toàn không có tầng 34 như trong hợp đồng.

Phía doanh nghiệp đưa ra hai phương án: hoàn tiền hoặc đổi sang một căn hộ ở tầng 32. Thời điểm đó, giá bất động sản tại thành phố Tây An đã tăng mạnh nên ông Thẩm muốn tiếp tục mua nhà và đồng ý nhận căn hộ thay thế.

Thế nhưng sau Tết Nguyên đán năm 2018, khi liên hệ để hoàn tất giao dịch, ông được thông báo căn hộ tầng 32 đã được bán cho người khác. Không còn lựa chọn, ông buộc phải làm thủ tục xin hoàn tiền.

Theo ông Thẩm, sau nhiều lần thúc giục, phía chủ đầu tư liên tục lấy lý do khó khăn tài chính để trì hoãn việc hoàn trả. Trong nhiều năm, ông chỉ nhận lại được 20.000 NDT (khoảng 78 triệu đồng) vào năm 2020 và 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) vào năm 2022.

Không chấp nhận tình trạng này, ông Thẩm đã đưa vụ việc ra Tòa án Tây An, yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả phần tiền còn thiếu, thanh toán lãi phát sinh và bồi thường vi phạm hợp đồng.

Tháng 6/2022, dưới sự hòa giải của hội đồng trọng tài, hai bên đạt được thỏa thuận. Chủ đầu tư cam kết thanh toán gần 75.000 NDT (hơn 290 triệu đồng) tiền gốc và lãi trước ngày 28/6/2022, đồng thời chịu toàn bộ chi phí xét xử. Nếu tiếp tục chậm thanh toán, doanh nghiệp phải trả thêm hơn 47.000 NDT (hơn 183 triệu đồng) tiền vi phạm.

Tuy nhiên, cam kết này không được thực hiện. Ông Thẩm phải tiếp tục đề nghị Tòa án Trung cấp Tây An cưỡng chế thi hành án.

(Ảnh minh họa)

Quá trình xác minh cho thấy chủ đầu tư gần như không còn tài sản đứng tên. Tòa án không tìm thấy tiền gửi ngân hàng, bất động sản, phương tiện hay tài sản có giá trị để kê biên. Doanh nghiệp này bị áp dụng biện pháp hạn chế tiêu dùng và phong tỏa tài khoản, nhưng việc thu hồi tiền vẫn không có kết quả.

Cuối cùng, cơ quan thi hành án tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc buộc phải tạm đình chỉ vụ việc do không có tài sản để xử lý. Tuy nhiên, quyền yêu cầu thi hành án của ông Thẩm vẫn được bảo lưu và có thể được khôi phục nếu sau này phát hiện doanh nghiệp có tài sản.

Đến nay, sau 13 năm kể từ ngày ký hợp đồng, căn hộ tầng 34 mà ông Thẩm mua vẫn chưa từng tồn tại. Còn số tiền ông bỏ ra từ năm 2013 vẫn chưa được hoàn trả đầy đủ, dù đã có đầy đủ các quyết định pháp lý có lợi cho mình.