Bức thư 86 chữ của 1 người cha được truyền tụng hơn 2.000 năm: không nói về quyền lực hay thành công, nhưng khiến nhiều người phải giật mình

Gia Cát Lượng không chỉ là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất thời Tam Quốc, mà còn được hậu thế xem như biểu tượng của trí tuệ, lòng tận tụy và nhân cách. Cả cuộc đời phò tá nhà Thục Hán, ông để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử, nhưng một trong những di sản được nhắc đến nhiều nhất lại là bức thư ngắn gửi con trai trước lúc cuối đời.

Bức thư ấy có tên “Giới tử thư” - thường được dịch là “Lời khuyên cho con trai”. Toàn văn rất ngắn, chỉ khoảng 86 chữ, song lại được xem là một trong những gia huấn nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Điều khiến tác phẩm này sống mãi không nằm ở độ dài, mà ở chỗ nó cô đọng những nguyên tắc nền tảng của đời người: tu thân, học tập, chí hướng và kỷ luật sống.

Nguyên văn bức thư:

Phù quân tử chi hạnh, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức.

Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn.

Phù học tu tĩnh dã, tài tu học dã.

Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học.

Đãi mạn tắc bất năng lệ tinh, hiểm táo tắc bất năng trị tính.

Niên dữ thời trì, ý dữ tuế khứ, toại thành khô lạc, đa bất tiếp thế.

Bi thủ cùng lư, tương phục hà cập!

Ý nghĩa bức thư 86 chữ của Gia Cát Lượng thường được diễn giải như sau: Người có đức lấy sự tĩnh để tu thân, lấy sự tiết kiệm để dưỡng đức; không sống đạm bạc thì khó làm rõ chí hướng, không giữ được sự yên tĩnh thì khó đi xa; học phải nhờ tĩnh, tài phải nhờ học; lười biếng thì không thể tinh tiến, nóng nảy thì không thể rèn nên tính cách; năm tháng qua đi, ý chí cũng dễ hao mòn, đến khi già nua, hối tiếc thì đã muộn.

Từ những dòng ngắn gọn đó, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học vẫn còn nguyên giá trị với con người hiện đại.

1. Muốn đi xa, trước hết phải biết tĩnh

Trong tư tưởng của Gia Cát Lượng, “tĩnh” không chỉ là yên lặng bên ngoài, mà còn là sự ổn định bên trong. Khi lòng người quá bận rộn với danh lợi, cảm xúc và những xao động nhất thời, rất khó để suy nghĩ thấu đáo hay xác định điều mình thật sự muốn.

Với người trẻ hôm nay, bài học này càng đáng suy ngẫm. Giữa nhịp sống gấp gáp, áp lực thành công và dòng thông tin liên tục trên mạng xã hội, giữ được một khoảng lặng để nhìn lại bản thân có thể là điều khó nhất, nhưng cũng quan trọng nhất.

2. Tiết kiệm không chỉ là chuyện tiền bạc

Gia Cát Lượng viết: “Lấy tiết kiệm để dưỡng đức”. Tiết kiệm ở đây không nên hiểu đơn thuần là chi tiêu dè sẻn, mà là sống có chừng mực, biết giới hạn ham muốn và không để vật chất chi phối mình.

Một người sống quá phụ thuộc vào tiêu dùng và hưởng thụ rất dễ đánh mất sự tự chủ. Ngược lại, lối sống giản dị giúp con người bền bỉ hơn, tỉnh táo hơn và ít bị cuốn vào những giá trị phù phiếm.

3. Không có chí hướng, rất dễ sống trôi

Một ý quan trọng trong bức thư là: không buông bỏ những thứ gây xao nhãng thì khó làm rõ chí hướng. Chí hướng không nhất thiết phải là mục tiêu quá lớn lao, nhưng đó phải là điều đủ rõ để dẫn đường cho mỗi quyết định trong cuộc sống.

Nhiều người bận rộn mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ về tương lai, phần lớn vì thiếu một điểm đến rõ ràng. Khi không biết mình đang hướng tới đâu, con người rất dễ tiêu tốn thời gian cho những việc trước mắt nhưng không thật sự có ý nghĩa dài hạn.

4. Tài năng không tự nhiên mà có

Gia Cát Lượng nhìn nhận rất rõ mối quan hệ giữa học tập và năng lực: muốn có tài, phải học. Đây là tư duy vẫn đúng trong mọi thời đại.

Sự khác biệt giữa người tiến bộ bền vững và người sớm chững lại thường không nằm ở tố chất ban đầu, mà nằm ở thái độ với việc học. Trong một thế giới thay đổi nhanh, năng lực tự học, học sâu và học liên tục chính là nền tảng giúp mỗi người nâng cấp chính mình.

5. Học nhiều nhưng không có ý chí thì vẫn bỏ dở

Bức thư không chỉ đề cao việc học mà còn nhấn mạnh vai trò của chí hướng. Có mục tiêu thì việc học mới có động lực; có ý chí thì kế hoạch mới đủ sức đi đến cùng.

Đây là điểm rất đáng chú ý. Không ít người bắt đầu rất tốt, nhưng dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Trong khi đó, thành quả lớn thường không đến từ những nỗ lực bùng phát ngắn hạn, mà từ sự bền bỉ kéo dài.

6. Trì hoãn là cách lãng phí đời sống nhanh nhất

Từ tinh thần của bức thư, có thể thấy Gia Cát Lượng đặc biệt coi trọng sự siêng năng. Lười biếng không chỉ làm chậm tiến độ, mà còn khiến con người mất dần khí chất của một người biết vươn lên.

Trong thực tế, nhiều cơ hội không mất đi vì thiếu năng lực, mà mất đi vì chần chừ. Việc cần làm hôm nay, nếu liên tục dời sang ngày mai, cuối cùng sẽ trở thành áp lực kéo dài và làm xói mòn ý chí.

7. Nóng nảy làm hỏng cả việc lẫn người

Gia Cát Lượng cho rằng sự hấp tấp, bốc đồng sẽ cản trở việc tu dưỡng nhân cách. Đây là một lời nhắc rất sâu sắc, bởi thành công bền vững không chỉ dựa vào năng lực, mà còn dựa vào phẩm chất.

Cách một người phản ứng trước áp lực, xung đột hay thất bại sẽ dần tạo nên thói quen, rồi định hình tính cách. Vì vậy, rèn sự điềm tĩnh cũng chính là rèn nền móng cho tương lai của mình.

8. Thứ mất đi nhanh nhất là thời gian, thứ hao mòn nhanh nhất là ý chí

Một trong những đoạn đáng suy ngẫm nhất của bức thư là lời cảnh báo về thời gian. Năm tháng trôi rất nhanh, và nếu con người không tự giữ mình trong kỷ luật, ý chí cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Điều này đặc biệt đúng trong đời sống hiện đại, khi sự xao nhãng xuất hiện ở khắp nơi. Mỗi ngày đều bận nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi vậy, quản trị thời gian thực chất là quản trị sự tập trung và năng lượng sống của chính mình.

9. Bi kịch lớn nhất là đến cuối mới nhận ra mình đã sống hoài phí

Những câu cuối trong bức thư gợi ra một cảm giác rất buồn: đời người dần héo mòn, xa rời thế giới, ở trong cảnh nghèo túng và tiếc nuối, nhưng khi ấy đã không còn kịp nữa.

Đó không chỉ là lời than thở, mà là lời cảnh tỉnh. Con người cần biết nghĩ xa, chuẩn bị từ sớm và sống có ý thức với tương lai của mình. Đợi đến lúc mọi thứ xuống dốc mới hối hận thì thường đã quá muộn.

10. Sự ngắn gọn cũng là một dạng trí tuệ

Giá trị đặc biệt của “Lời khuyên cho con trai” còn nằm ở hình thức thể hiện. Chỉ vài chục chữ, nhưng bức thư bao quát được gần như toàn bộ những nguyên tắc cốt lõi của việc tu thân.

Đây cũng là một bài học về giao tiếp và tư duy: điều càng sâu sắc chưa chắc cần nói thật dài. Người thực sự hiểu vấn đề thường có khả năng diễn đạt đơn giản, rõ ràng và đi thẳng vào cốt lõi.

Điều đáng nói là bức thư của Gia Cát Lượng không đưa ra những lời khuyên xa vời. Ông không dạy con cách thắng người khác trước, mà dạy cách quản trị chính mình trước: giữ tâm yên, sống tiết chế, học hành chăm chỉ, giữ mục tiêu và biết quý thời gian.

Sau hơn 2.000 năm, xã hội đã thay đổi rất nhiều, nhưng những áp lực căn bản của đời người thì gần như vẫn vậy: dễ xao động, dễ trì hoãn, dễ chạy theo thứ bên ngoài và dễ lãng phí thời gian vào điều không cần thiết. Có lẽ vì thế mà bức gia huấn ngắn ngủi này vẫn còn sức sống đến hôm nay.

Nói cho cùng, điều Gia Cát Lượng muốn để lại cho con trai không phải là một bí quyết thành công, mà là một nguyên tắc sống: muốn thành người có ích, trước hết phải biết tự rèn mình. Và đó cũng là bài học chưa bao giờ cũ.

Theo Aboluowang