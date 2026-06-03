Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ sốc khi phát hiện chiếc tăm tre cắm trong tim bé trai 13 tuổi

| | Sống

Một chiếc tăm tre xuyên vào tim bé trai 13 tuổi gây viêm nhiễm và tràn mủ màng tim hiếm gặp.

Ngày 3-6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho hay vừa điều trị thành công cho bệnh nhi R.C.K. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bị tràn mủ màng tim do dị vật là một chiếc tăm tre đâm vào tim.

Bác sĩ sốc khi phát hiện chiếc tăm tre cắm trong tim bé trai 13 tuổi - Ảnh 1.

Bệnh nhi được các bác sĩ siêu âm, kiểm tra

Trước đó, vào cuối tháng 4, bệnh nhi được chuyển từ Gia Lai đến TPHCM trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện suy hô hấp, sốc, suy tim cấp và viêm mủ màng ngoài tim.

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó trưởng Khoa Tim mạch-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đặt nội khí quản cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều loại kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Do tình trạng chèn ép tim nghiêm trọng, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để giải áp tim. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận dịch mủ cùng lớp giả mạc viêm bao bọc gần như toàn bộ tim và các mạch máu lớn.

Đáng chú ý, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre còn nguyên vẹn đâm vào mặt sau thất phải của tim. Đây được xác định là nguyên nhân tạo đường xâm nhập cho vi khuẩn, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và tràn mủ màng tim.

Bác sĩ sốc khi phát hiện chiếc tăm tre cắm trong tim bé trai 13 tuổi - Ảnh 2.

Cây tăm gần như còn nguyên sau khi được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

Sau khi lấy bỏ dị vật, ê-kíp tiến hành làm sạch ổ mủ và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh liều cao. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo BS Ngọc Phượng, nhiều khả năng bệnh nhi đã vô tình nuốt phải tăm tre từ trước nhưng không hay biết. Dị vật sau đó di chuyển theo đường tiêu hóa và bằng cơ chế hiếm gặp đã xuyên vào thất phải của tim. Tuy nhiên, cả bệnh nhi và gia đình đều không xác định được thời điểm nuốt phải dị vật.

Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi sát tại bệnh viện. Các bác sĩ lưu ý về lâu dài trẻ vẫn có nguy cơ gặp các biến chứng tim mạn tính, trong đó có viêm màng ngoài tim co thắt nên cần được tái khám định kỳ để theo dõi và điều trị kịp thời.

Bé trai 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo, mẹ cho uống ngay 1 thìa gia vị, đến bệnh viện bác sĩ khen: "Giỏi lắm"

Theo Hải Yên

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7, người cận thị ở Hà Nội đón tin vui

Từ 1/7, người cận thị ở Hà Nội đón tin vui Nổi bật

Lắp tấm năng lượng mặt trời ở nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Con số gây bất ngờ

Lắp tấm năng lượng mặt trời ở nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Con số gây bất ngờ Nổi bật

CLIP: Cá lạ "to bằng chiếc thuyền" xuất hiện gần khu nghỉ dưỡng Hoiana ở Đà Nẵng

CLIP: Cá lạ "to bằng chiếc thuyền" xuất hiện gần khu nghỉ dưỡng Hoiana ở Đà Nẵng

18:18 , 03/06/2026
90% người mặc quần jeans không biết công dụng của những chiếc khuy kim loại được bấm trên quần

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của những chiếc khuy kim loại được bấm trên quần

18:07 , 03/06/2026
Loài động vật quý chỉ được biết đến ở Việt Nam, từng xuất hiện ở Đà Lạt: Có "răng nanh" dài tới 4,5mm

Loài động vật quý chỉ được biết đến ở Việt Nam, từng xuất hiện ở Đà Lạt: Có "răng nanh" dài tới 4,5mm

17:51 , 03/06/2026
Rác đặt ở cửa ngày nào cũng biến mất bí ẩn, chủ nhà kiểm tra camera và phát hiện thủ phạm không ngờ tới

Rác đặt ở cửa ngày nào cũng biến mất bí ẩn, chủ nhà kiểm tra camera và phát hiện thủ phạm không ngờ tới

17:31 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên