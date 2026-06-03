Không chỉ giàu vitamin C, xoài còn được đánh giá cao nhờ 3 lợi ích với sức khỏe

Mỗi khi vào mùa, xoài gần như trở thành loại trái cây phủ sóng khắp các khu chợ, siêu thị và mạng xã hội. Từ xoài chín vàng ngọt lịm đến xoài xanh chua giòn, loại quả này luôn khiến nhiều người “mê mẩn” nhờ hương vị đặc trưng khó thay thế.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau vị ngon quen thuộc ấy, xoài còn được xem là một trong những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Không chỉ giàu vitamin C, xoài còn chứa beta-carotene, flavonoid, chất chống oxy hóa và lượng chất xơ tương đối dồi dào. Nếu ăn hợp lý, đây có thể là món trái cây giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích bất ngờ.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch

Một trong những lý do khiến xoài được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nằm ở hàm lượng vitamin C khá ấn tượng.

Theo nhiều dữ liệu dinh dưỡng, một quả xoài cỡ vừa có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đây là dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Ngoài vitamin C, xoài còn chứa beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Thành phần này giúp hỗ trợ sức khỏe làn da, mắt và hệ miễn dịch.

Theo ThS.BS Nguyễn Thu Hà - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Vietnamnet, các loại trái cây màu vàng cam như xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có lợi cho sức đề kháng, đặc biệt khi được bổ sung trong chế độ ăn cân bằng.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cũng ghi nhận những người duy trì thói quen ăn đủ trái cây giàu vitamin C thường có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thấp hơn.

Có lợi cho hệ tiêu hóa và đường ruột

Không ít người sau khi ăn xoài chín thường cảm thấy “dễ bụng” hơn. Điều này không hoàn toàn là cảm giác.

Xoài chứa chất xơ tự nhiên cùng một số enzyme hỗ trợ tiêu hóa, giúp kích thích nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chất xơ trong xoài còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát việc ăn quá nhiều trong ngày.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc bổ sung trái cây giàu chất xơ như xoài vào thực đơn hàng ngày có thể góp phần cải thiện tình trạng táo bón nhẹ và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong xoài cũng được cho là có khả năng giảm phần nào tình trạng viêm nhẹ trong đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên ăn quá nhiều xoài trong một lần, đặc biệt khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn quá no vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người nhạy cảm.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một lợi ích khác ít được chú ý của xoài là khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Xoài chứa flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp hạn chế stress oxy hóa - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa mạch máu.

Ngoài ra, lượng kali trong xoài cũng góp phần hỗ trợ cân bằng huyết áp và hoạt động của tim mạch.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc duy trì chế độ ăn giàu rau củ và trái cây chứa chất chống oxy hóa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Dù xoài không phải “thần dược” cho tim mạch, nhưng khi được kết hợp trong chế độ ăn khoa học, loại quả này vẫn có thể mang lại những tác động tích cực lâu dài.

Ăn xoài thế nào để không phản tác dụng?

Dù có nhiều lợi ích, xoài vẫn là loại trái cây chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể khiến tổng năng lượng nạp vào cơ thể tăng mạnh.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần chú ý khẩu phần.

Các chuyên gia thường khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng nửa đến một quả xoài cỡ vừa mỗi lần và không nên ăn liên tục với số lượng lớn.

Ngoài ra, xoài ăn trực tiếp sẽ tốt hơn so với các dạng chế biến nhiều đường như sinh tố thêm sữa đặc, xoài lắc hoặc xoài sấy tẩm đường.

Một lưu ý khác là xoài có thể gây dị ứng ở một số người, với biểu hiện như ngứa môi, nóng rát miệng hoặc nổi mẩn nhẹ. Nếu từng có tiền sử dị ứng với xoài, nên cẩn trọng khi sử dụng.

Nhiều chuyên gia cho rằng không có loại thực phẩm nào đủ khả năng thay thế hoàn toàn một chế độ ăn cân bằng. Xoài cũng vậy.

Điều quan trọng nhất vẫn là cách ăn uống tổng thể, lối sống và mức độ vận động hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu biết ăn hợp lý, xoài hoàn toàn có thể trở thành món trái cây vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe.

Từ hỗ trợ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa cho tới góp phần bảo vệ tim mạch, loại trái cây quen thuộc này đang dần được nhìn nhận như một phần quan trọng trong chế độ ăn hiện đại.

Và đôi khi, những lợi ích sức khỏe lại đến từ chính những món ăn quen thuộc nhất trên mâm trái cây mỗi ngày.