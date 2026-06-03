Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón mưa lớn

| | Sống

Trong chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to. Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có thể xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ và thu hẹp về phạm vi. Trong hai ngày 4-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần.

Miền Bắc sắp đón mưa to.

Sau đó, từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ đêm 8-10/6 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm các ngày 5-7/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, trong chiều tối và đêm 3/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều tối và tối 3/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất trưa nay (3/6) phổ biến từ 36-38 độ.

Dự báo trong các ngày 4-5/6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Nắng nóng tại khu vực này dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7, người cận thị ở Hà Nội đón tin vui

Từ 1/7, người cận thị ở Hà Nội đón tin vui Nổi bật

Lắp tấm năng lượng mặt trời ở nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Con số gây bất ngờ

Lắp tấm năng lượng mặt trời ở nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Con số gây bất ngờ Nổi bật

5 thói quen dùng điều hòa của người Nhật giúp nhà mát lâu mà không phải hạ nhiệt độ quá thấp

5 thói quen dùng điều hòa của người Nhật giúp nhà mát lâu mà không phải hạ nhiệt độ quá thấp

20:08 , 03/06/2026
Người đàn ông chi 915 triệu đồng mua căn hộ tầng 34, 4 năm sau đến hạn nhận nhà thì được thông báo: “Chung cư này chỉ có 32 tầng”

Người đàn ông chi 915 triệu đồng mua căn hộ tầng 34, 4 năm sau đến hạn nhận nhà thì được thông báo: “Chung cư này chỉ có 32 tầng”

19:40 , 03/06/2026
Khởi tố Hồng Thiên An SN 1997

Khởi tố Hồng Thiên An SN 1997

19:38 , 03/06/2026
Hệ thống nhà thuốc mở rộng vai trò trạm hỗ trợ “bảo vệ sự sống” cho người dân

Hệ thống nhà thuốc mở rộng vai trò trạm hỗ trợ “bảo vệ sự sống” cho người dân

19:30 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên