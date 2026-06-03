5 thói quen dùng điều hòa của người Nhật giúp nhà mát lâu mà không phải hạ nhiệt độ quá thấp

Mỗi mùa hè, câu chuyện điều hòa luôn trở thành chủ đề được quan tâm. Không ít người vừa muốn tiết kiệm điện vừa muốn giữ cho ngôi nhà mát mẻ, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C.

Thực tế, nhiều gia đình Nhật Bản không đặt điều hòa ở mức quá thấp. Thay vào đó, họ hình thành những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả, giúp ngôi nhà giữ được cảm giác dễ chịu suốt cả ngày.

1. Không bật điều hòa ở mức quá lạnh ngay từ đầu

Một trong những sai lầm phổ biến là vừa về nhà đã lập tức giảm nhiệt độ xuống 20–22 độ C với mong muốn làm mát thật nhanh.

Người Nhật thường không làm như vậy.

Nhiều gia đình sẽ cài đặt điều hòa ở mức 26–28 độ C ngay từ đầu và để máy vận hành ổn định. Họ cho rằng việc giảm nhiệt độ quá sâu không giúp căn phòng mát lên nhanh hơn nhiều, nhưng lại khiến máy nén hoạt động với công suất lớn trong thời gian dài.

Điều quan trọng là duy trì cảm giác dễ chịu thay vì cố đạt mức nhiệt thấp nhất.

Thực tế, cơ thể con người cảm nhận sự thoải mái không chỉ dựa vào nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào độ ẩm, luồng gió và khả năng lưu thông không khí trong phòng.

2. Luôn kết hợp quạt điện hoặc quạt tuần hoàn

Đây được xem là "bí quyết quốc dân" của nhiều gia đình Nhật.

Ngay cả khi đã có điều hòa, họ vẫn đặt thêm quạt điện hoặc quạt tuần hoàn trong phòng.

Lý do là không khí lạnh thường tập trung ở phía dưới, trong khi phần trên của căn phòng vẫn còn nóng. Quạt sẽ giúp luồng khí lạnh được phân bổ đều hơn.

Nhờ đó:

- Phòng mát nhanh hơn

- Giảm cảm giác bí bách

- Có thể tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1–2 độ C mà vẫn thấy dễ chịu

Theo các chuyên gia tiết kiệm năng lượng, chỉ cần kết hợp thêm quạt, mức tiêu thụ điện của điều hòa có thể giảm đáng kể so với việc hạ nhiệt độ liên tục.

3. Đóng rèm cửa trước khi bật điều hòa

Nhiều người chỉ tập trung vào chiếc điều hòa mà quên mất rằng cửa sổ mới là nơi nhiệt lượng xâm nhập mạnh nhất.

Tại Nhật Bản, vào mùa hè, việc kéo rèm hoặc sử dụng rèm chống nắng gần như trở thành thói quen hàng ngày.

Khi ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính:

- Nhiệt độ trong nhà tăng nhanh

- Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn

- Không gian khó giữ mát

Ngược lại, khi rèm được kéo kín vào những giờ nắng gắt, căn phòng có thể giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ từ bên ngoài.

Một số gia đình còn sử dụng thêm rèm cách nhiệt hoặc phim dán chống nóng cho cửa kính nhằm tăng hiệu quả làm mát.

4. Không bật rồi tắt điều hòa liên tục

Nhiều người nghĩ rằng tắt điều hòa mỗi khi ra ngoài 15–20 phút sẽ tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, đây lại là thói quen khiến máy phải khởi động lại nhiều lần.

Người Nhật thường có xu hướng để máy hoạt động ổn định nếu chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn.

Lý do là:

- Giai đoạn khởi động tiêu tốn nhiều điện năng

- Căn phòng đã nóng lên sẽ cần nhiều thời gian và điện năng hơn để làm lạnh lại

- Máy hoạt động thiếu ổn định

Đối với những khoảng thời gian vắng nhà ngắn, việc duy trì nhiệt độ ổn định thường hiệu quả hơn so với liên tục bật rồi tắt.

5. Vệ sinh lưới lọc định kỳ

Một thói quen rất phổ biến tại Nhật là kiểm tra và làm sạch lưới lọc điều hòa thường xuyên.

Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn bám trên lưới lọc sẽ:

- Cản trở luồng không khí

- Giảm hiệu suất làm lạnh

- Khiến máy tiêu thụ điện nhiều hơn

Chỉ mất vài phút tháo lưới lọc để rửa sạch, nhưng hiệu quả mang lại khá rõ rệt.

Nhiều gia đình Nhật duy trì việc vệ sinh lưới lọc khoảng 2–4 tuần/lần trong mùa hè, đặc biệt nếu nhà ở gần đường lớn hoặc có nuôi thú cưng.

Điều người Nhật quan tâm không phải là nhiệt độ thấp nhất

Điểm đáng chú ý là người Nhật thường không đặt mục tiêu biến căn phòng thành "tủ lạnh".

Thay vào đó, họ tập trung vào việc tạo ra môi trường sống dễ chịu, ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Một căn phòng mát lâu không chỉ phụ thuộc vào chiếc điều hòa mà còn đến từ nhiều yếu tố khác như rèm cửa, khả năng cách nhiệt, luồng gió lưu thông và thói quen sử dụng hàng ngày.

Với 5 thói quen đơn giản trên, nhiều gia đình có thể giảm bớt tình trạng phải hạ điều hòa xuống mức quá thấp mà vẫn giữ được cảm giác mát mẻ trong những ngày nắng nóng cao điểm. Không chỉ dễ chịu hơn, đây cũng là cách giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng bớt áp lực đáng kể.