Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 31.000 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh rau củ

Đó là câu chuyện của ông Lục Tế Hồng - Chủ tịch Công ty Rau củ Tế Hồng. Trên bức tường trong văn phòng của doanh nhân này có một câu nói rất nổi tiếng: "Người khác luôn tìm kiếm lối tắt, còn Tế Hồng cố gắng không đi đường tắt." Đó cũng là triết lý theo ông suốt hơn 3 thập kỷ lập nghiệp.

Khởi đầu từ sạp rau nhỏ

Năm 1984, ở tuổi 27, Lục Tế Hồng đưa vợ con từ một vùng quê nghèo thuộc tỉnh An Huy tới Thượng Hải tìm kế sinh nhai. Không có công việc ổn định, gia đình 3 người khi đó sống dựa vào khoản trợ cấp sinh hoạt 5 NDT mỗi tháng, cuộc sống vô cùng chật vật.

Để kiếm sống, Lục Tế Hồng thuê một góc nhỏ diện tích chưa tới 1m² tại chợ nông sản trên đường Giao Châu để bán hành và gừng. Khi ấy, một nhúm hành nhỏ chỉ có giá 2 xu.

Dù chỉ là sạp hàng đơn sơ, ông vẫn phải dậy từ 4 giờ sáng để giữ chỗ, nếu đến muộn sẽ bị người khác chiếm mất. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của chợ truyền thống, quầy hàng của ông luôn đông khách nhờ sự chỉn chu. Rau củ được rửa sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp trước khi bày bán.

Sau một thời gian tích cóp, Lục Tế Hồng thuê được quầy lớn hơn và bắt đầu mở rộng chủng loại rau củ. Để mua được nguồn hàng giá tốt, mỗi ngày ông phải thức dậy từ 2 giờ sáng tới bến cảng Thập Lục Phố để lấy hàng rồi vội vã quay về chợ trước khi trời sáng. Muốn chở được nhiều rau hơn, ông tự chế một chiếc xe kéo bằng gỗ với bốn ổ bi làm bánh xe.

Thời điểm đó, nhiều con đường ở Thượng Hải vẫn lát đá nên việc kéo xe vô cùng nặng nhọc. Những năm tháng ấy để lại cho ông chứng đau lưng kéo dài đến tận sau này. Tuy nhiên, nhắc lại quãng thời gian khởi nghiệp, Lục Tế Hồng cho rằng điều đáng nhớ nhất không phải những khó khăn của bản thân mà là sự đồng hành của người vợ.

"Mỗi ngày tôi dậy từ 2 giờ sáng đi lấy hàng thì vợ cũng phải thức theo để trông quầy, đồng thời chăm sóc con nhỏ. Những người làm nghề buôn rau đều phải trải qua quãng thời gian cực nhọc như vậy", ông kể.

Từng bước một, việc kinh doanh của họ dần khởi sắc. Năm 1997, Lục Tế Hồng chính thức được cấp giấy phép kinh doanh cá nhân và sở hữu quầy hàng hợp pháp tại chợ.

Chữ tín tạo nên cơ nghiệp

Theo những tiểu thương lâu năm tại chợ Giao Châu, điều làm nên thành công của Lục Tế Hồng không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là chữ tín.

Vào mùa đông hơn chục năm về trước. Một cụ bà mua phải hai củ măng mùa đông bị hỏng ruột và quay lại chợ yêu cầu đổi hàng. Tuy nhiên, bà không nhớ đã mua ở quầy nào. Trong khi nhiều tiểu thương tránh né, ông Lục Tế Hồng chủ động lấy hai củ măng tươi ngon từ quầy của mình để đổi cho khách dù đó không phải là hàng do ông bán. Vài ngày sau, cụ bà nhớ ra mình mua ở một quầy khác và quay lại cảm ơn ông.

Từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, danh tiếng về lòng tốt của Lục Tế Hồng dần lan rộng. Không chỉ khách hàng riêng lẻ, nhiều khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp lớn cũng bắt đầu tìm đến chỗ của Lục Tế Hồng đặt mua rau củ. Khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn, ông vẫn giữ quan điểm không phân biệt đơn hàng lớn hay nhỏ.

Có lần vào mùa hè, một khách sạn gọi điện khẩn cấp nhờ ông tìm mua 30 miếng đậu phụ thối trước 18 giờ cùng ngày. Dù chưa từng hợp tác với khách sạn này và giá trị đơn hàng rất nhỏ, ông vẫn nhận lời.

Sau nhiều giờ đạp xe tìm kiếm khắp các khu chợ nổi tiếng ở Thượng Hải, cuối cùng ông cũng tìm được nguồn hàng và giao đúng thời hạn.

"Muốn làm ăn lâu dài phải biết kết bạn. Sự tin tưởng của đối tác được xây dựng từng chút một, không có con đường tắt nào cả", ông thường nhắc nhở nhân viên như vậy.

Xây dựng doanh nghiệp doanh thu hơn 8 tỷ NDT

Năm 2002, Lục Tế Hồng thành lập Công ty Rau củ Tế Hồng tại Thượng Hải, chuyên cung cấp và phân phối rau củ cho các siêu thị, chợ đầu mối, khách sạn và nhà hàng. Từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, hình thành hệ sinh thái gồm 4 công ty con do tập đoàn sở hữu hoàn toàn cùng nhiều công ty đối tác tại các địa phương.

Sau hơn 20 năm phát triển, doanh thu thường niên của Tế Hồng đã vượt 8 tỷ NDT. Không những vậy, thương hiệu rau củ của công ty hiện có mặt tại hơn 160 trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị lớn trên khắp Trung Quốc, đồng thời trở thành nhà cung cấp cho nhiều khách hàng danh tiếng như khách sạn Shangri-La, tòa nhà Kim Mậu, trung tâm thương mại Dự Viên, tập đoàn ẩm thực Maxim's Hong Kong và chuỗi lẩu Xiaohuige.

Sau hơn 30 năm bền bỉ gắn bó với nghề buôn bán rau củ, Lục Tế Hồng đã xây dựng được một doanh nghiệp có doanh thu hàng tỷ NDT. Thế nhưng, điều ông coi là giá trị lớn nhất không nằm ở quy mô kinh doanh hay những con số doanh thu ấn tượng, mà là việc giữ vững nguyên tắc sống và làm nghề từ những ngày còn đứng bán hành, gừng ở chợ nhỏ: làm ăn tử tế, giữ chữ tín và không tìm kiếm những con đường tắt để thành công.

(Theo JINGAN.GOV.CN)