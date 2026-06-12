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Lời khuyên cho tất cả những ai đang sử dụng mạng xã hội: Từ ngày 1/7, những hành vi này sẽ bị phạt từ 20 - 50 triệu đồng

| | Sống

Trong thời đại số, mạng xã hội đã trở thành kênh kết nối và chia sẻ thông tin quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, môi trường này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người dùng thiếu ý thức hoặc sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả, tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng diễn ra ngày càng phổ biến. Nhiều cá nhân lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xúc phạm danh dự người khác, quảng cáo hàng hóa bị cấm hoặc phát tán những nội dung độc hại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Không ít trường hợp chia sẻ thông tin thất thiệt đã gây hoang mang trong Nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chỉ vì nóng giận, bốc đồng hoặc muốn thu hút sự chú ý đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đưa hình ảnh cá nhân của người khác kèm những nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Những hành vi tưởng chừng đơn giản này có thể dẫn đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm môi trường mạng an toàn, ngày 15/5/2026 Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026.

Theo đó, các đối tượng như tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp viễn thông, đại lý Internet, đơn vị vận hành hệ thống thông tin hay cơ quan nhà nước vi phạm đều có thể bị xử phạt theo quy định.

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, đối với các hành vi như cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, quảng cáo hàng hóa bị cấm, cổ súy tệ nạn xã hội hoặc không gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng, mức phạt có thể từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đặc biệt, các hành vi nghiêm trọng như chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư hoặc xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc có thể bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Để sử dụng mạng xã hội an toàn, mỗi người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; tôn trọng quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người khác; không phát tán thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

Mạng xã hội là công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng mục đích. Mỗi người dân hãy trở thành người dùng văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

(Theo Công an TP Đà Nẵng)

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