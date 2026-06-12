Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CẬP NHẬT: Đề các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả 9 môn)

| | Sống

Liệu các môn tự chọn sáng 12/6 có "dễ thở" như đề Toán trong ngày thi trước?

Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán trong ngày 11/6, sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi 2 môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, sáng nay, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi gồm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh được phép lựa chọn thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo lịch thi chính thức, môn thi tự chọn thứ nhất có thời gian làm bài 50 phút, đề thi được phát lúc 7h30 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất, thí sinh tiếp tục dự thi môn tự chọn thứ hai với thời gian làm bài 50 phút. Đề thi được phát lúc 8h35 và bắt đầu làm bài từ 8h40.

Dưới đây là đề các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả 9 môn):

TIẾNG ANH

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

VẬT LÝ

Ảnh: Tuyensinh247.com

Ảnh: Tuyensinh247.com

Ảnh: Tuyensinh247.com

Ảnh: Tuyensinh247.com

HÓA HỌC

SINH HỌC

ĐỊA LÝ

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

LỊCH SỬ

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

CÔNG NGHỆ

TIN HỌC

* Đang tiếp tục cập nhật

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 lạ và hay quá: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Theo Team học đường

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 ngành học đang “khát” 2,2 triệu nhân lực: Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương lên đến hơn 200 triệu/tháng vẫn khó tuyển người

1 ngành học đang “khát” 2,2 triệu nhân lực: Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương lên đến hơn 200 triệu/tháng vẫn khó tuyển người Nổi bật

Công ty “nhà người ta”: Cho nhân viên 40 triệu đi xem concert, triển lãm

Công ty “nhà người ta”: Cho nhân viên 40 triệu đi xem concert, triển lãm Nổi bật

5 dấu hiệu bất ngờ cho thấy rắn đang âm thầm ẩn náu trong nhà: Số 2 rất dễ nhầm lẫn

5 dấu hiệu bất ngờ cho thấy rắn đang âm thầm ẩn náu trong nhà: Số 2 rất dễ nhầm lẫn

10:50 , 12/06/2026
Lý do không nên dùng vân tay để mở khóa điện thoại?

Lý do không nên dùng vân tay để mở khóa điện thoại?

10:43 , 12/06/2026
5 thứ trên cơ thể nam giới càng cứng thì càng dễ "đoản thọ"

5 thứ trên cơ thể nam giới càng cứng thì càng dễ "đoản thọ"

10:20 , 12/06/2026
Loại quả tím đen đang vào mùa: Được ví như "thuốc bổ tự nhiên" cho thận, mắt và tóc, chợ Việt bán đầy, không đắt nhưng nhiều người bỏ qua

Loại quả tím đen đang vào mùa: Được ví như "thuốc bổ tự nhiên" cho thận, mắt và tóc, chợ Việt bán đầy, không đắt nhưng nhiều người bỏ qua

09:35 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên