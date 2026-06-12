CẬP NHẬT: Đề các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả 9 môn)

Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán trong ngày 11/6, sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi 2 môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, sáng nay, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi gồm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh được phép lựa chọn thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo lịch thi chính thức, môn thi tự chọn thứ nhất có thời gian làm bài 50 phút, đề thi được phát lúc 7h30 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất, thí sinh tiếp tục dự thi môn tự chọn thứ hai với thời gian làm bài 50 phút. Đề thi được phát lúc 8h35 và bắt đầu làm bài từ 8h40.

Dưới đây là đề các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả 9 môn):

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