5 thứ trên cơ thể nam giới càng cứng thì càng dễ "đoản thọ"

Bất kỳ ai cũng mong muốn sở hữu một cơ thể dẻo dai để chạm tới cột mốc sống thọ. Nhiều người lầm tưởng rằng nam giới phải cơ bắp phải cuồn cuộn, thân hình phải thật rắn rỏi mới là khỏe mạnh. Nhưng dưới góc nhìn y khoa, thước đo thực sự của bản lĩnh và tuổi thọ lại nằm ở độ "mềm mại" của các cơ quan bên trong.

Sự liên quan giữa độ mềm dẻo của cơ thể và tuổi thọ hoàn toàn không phải là lý thuyết suông, mà là cơ chế sinh học cốt lõi. Nếu nhận thấy 5 bộ phận này đang ngày càng mất đi độ đàn hồi, phái mạnh cần kiểm tra và can thiệp ngay lập tức:

1. Bụng cứng

Cách nhận biết bụng cứng là thi nằm ngửa thả lỏng, ấn tay vào vùng bụng quanh rốn thấy căng tròn, cứng ngắc như quả bóng. Ở một số vị trí, bạn thậm chí có thể sờ thấy các khối u cục gồ ghề, sần sùi bám cố định, đi kèm cảm giác đau tức âm ỉ hoặc trướng bụng kéo dài.

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Bụng cứng không chỉ là dấu hiệu của mỡ nội tạng tích tụ bao bọc chặt lấy tim gan, gây rối loạn chuyển hóa, tiểu đường và cao huyết áp. Ở góc độ nguy hiểm hơn, bụng cứng bự, sờ thấy u cục là lời cảnh báo của các khối u ác tính đang âm thầm phát triển trong ổ bụng (như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày hay u gan kích thước lớn). Khối u khi lớn lên sẽ chèn ép các cơ quan, làm tăng áp lực nội bụng và khiến thành bụng xơ cứng rõ rệt. Đây đều là những sát thủ giấu mặt khiến nam giới đoản thọ nếu không được phát hiện kịp thời.

- Giải pháp khắc phục: Nếu bụng to và có cảm giác cứng ngắc bất thường, cần đến ngay bệnh viện để siêu âm, chụp CT ổ bụng nhằm loại trừ nguy cơ ác tính. Song song đó, hãy cắt giảm tinh bột tinh chế, tăng chất xơ và duy trì vận động 30 phút mỗi ngày để tiêu trừ mỡ nội tạng.

2. Mạch máu cứng

Mạch máu dẻo dai giúp điều hòa huyết áp ổn định. Khi thói quen hút thuốc, lười vận động và ăn nhiều dầu mỡ khiến mảng xơ vữa bám chặt, lòng mạch sẽ bị hẹp lại và thô cứng. Tim phải đập mạnh hơn để ép máu đi qua, áp lực tăng vọt dẫn đến cao huyết áp. Hệ lụy nhãn tiền là mạch máu xơ cứng rất dễ bị rạn nứt hoặc hình thành cục máu đông, gây đột quỵ não hoặc nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột tử trong tích tắc.

Cách nhận biết mạch máu cứng lại là huyết áp tâm thu liên tục tăng cao, dao động thất thường, kèm theo triệu chứng hay tê bì đầu ngón tay ngón chân, thường xuyên hoa mắt khi đứng lên ngồi xuống đột ngột.

- Giải pháp khắc phục: Kiên quyết từ bỏ thuốc lá để bảo vệ thành mạch. Trong thực đơn hằng ngày, hãy chủ động giảm mặn, hạn chế chất béo xấu (đồ chiên xào, mỡ động vật) để ngăn ngừa mảng bám xơ vữa. Nên bổ sung thực phẩm giàu omega 3 từ các loại cá béo, các loại hạt.

3. Cổ bị cứng

Cổ là "trục giao thông" huyết mạch nối liền cơ thể với não bộ. Khi các bó cơ quanh cổ căng cứng hoặc đốt sống cổ thoái hóa do sai tư thế, chúng sẽ chèn ép trực tiếp vào động mạch đốt sống. Tình trạng này làm nghẽn dòng máu giàu oxy lên não, gây đau đầu, chóng mặt và mất ngủ triền miên. Cổ bị cứng lâu ngày không chỉ làm suy giảm chất lượng sống mà còn làm tăng áp lực lên hệ thần kinh trung ương, bóp nghẹt dòng chảy của sự sống.

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Dấu hiệu nhận biết cổ cứng là vùng vai gáy đau mỏi, cơ cổ căng như sợi dây thừng. Khi quay đầu hoặc cúi ngửa thấy khó khăn, biên độ chuyển động bị giới hạn, đôi khi nghe tiếng kêu rắc rắc nhỏ ở các đốt sống cổ.

- Giải pháp khắc phục: Tập các bài kéo giãn, xoay cổ nhẹ nhàng sau mỗi 45 phút làm việc. Hạn chế cúi đầu bấm điện thoại quá lâu hoặc nằm gối quá cao. Dùng khăn ấm chườm vào vùng gáy mỗi tối để thư giãn cơ, kích thích máu lưu thông.

2. Gan cứng

Gan vốn có kết cấu mềm mại, xốp mịn để thực hiện chức năng lọc máu và thải độc. Khi tiêu thụ thực phẩm bẩn, lạm dụng thuốc Tây bừa bãi hoặc ăn quá nhiều chất béo, tế bào gan sẽ bị tổn thương liên tục và chết đi. Cơ thể tự chữa lành bằng cách sinh ra các mô sẹo xơ. Các dải xơ chết này lan rộng, bóp nghẹt lá gan khiến cấu trúc gan trở nên sần sùi và hóa cứng (xơ gan). Chức năng giải độc bị tê liệt hoàn toàn khiến c

Đáng lo là gan cứng giai đoạn đầu không gây đau đớn rõ rệt do gan không có dây thần kinh cảm giác. Chỉ có thể nhận biết khi da và lòng trắng mắt hơi vàng, chán ăn, đầy bụng, sụt cân không rõ lý do hoặc xuất hiện nốt sao mạch (nốt đỏ hình nhện) trên da ngực, cổ.

- Giải pháp khắc phục: Tuyệt đối không lạm dụng các loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Hạn chế đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ để giảm gánh nặng cho gan. Tăng cường ăn rau có màu xanh đậm và uống đủ nước để hỗ trợ đào thải độc tố. Chăm tập thể dục để giảm gánh nặng cho gan.

5. Khớp xương cứng

Dấu hiệu điển hình là hiện tượng "cứng khớp vào buổi sáng". Ngay khi vừa ngủ dậy, các khớp xương bị đơ cứng, cử động rất đau. Phải ngồi xoa bóp, khởi động khoảng 15 đến 30 phút thì khớp mới lỏng ra.

Trong khi đó, độ mềm dẻo của hệ vận động là "bộ khung" duy trì năng lượng sống. Khi sụn khớp bị bào mòn và dịch khớp cạn kiệt, các đầu xương cọ xát trực tiếp vào nhau gây viêm và xơ cứng khớp. Việc lười vận động do đau khớp sẽ kích hoạt một vòng lặp tử thần hằng ngày: Calo không được tiêu thụ gây tích tụ mỡ nội tạng, cơ bắp teo nhỏ, chức năng tim phổi suy giảm nghiêm trọng. Sự cứng nhắc của hệ vận động chính là đòn bẩy làm sụt giảm khả năng miễn dịch và đẩy nhanh tiến trình đoản thọ.

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- Giải pháp khắc phục: Không ngồi một chỗ quá lâu, duy trì các bộ môn thể thao ít tạo áp lực lên khớp như bơi lội, đạp xe hoặc đi bộ đều đặn. Bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và glucosamine để nuôi dưỡng sụn khớp, kích thích tiết dịch bôi trơn giúp hệ xương khớp luôn linh hoạt.

Nguồn và ảnh: The Paper, Health Sent