5 dấu hiệu bất ngờ cho thấy rắn đang âm thầm ẩn náu trong nhà: Số 2 rất dễ nhầm lẫn

Bên cạnh những dấu hiệu rõ ràng như nhìn thấy xác da lột, dưới đây là 5 dấu hiệu bất ngờ và tinh vi nhất chứng minh rắn đang âm thầm ẩn nấp trong nhà bạn. Hãy cảnh giác nếu trong nhà bạn đột nhiên có những dấu hiệu như dưới đây nhé.

1. Mùi hôi tanh hoặc mùi ngọt kỳ lạ ở không gian kín

Rắn sinh sống lâu ngày trong không gian hẹp sẽ tích tụ mùi chất thải và tuyến mồ hôi đặc trưng. Tùy thuộc vào từng loài, mùi này có thể tanh nồng giống mùi phân chuột. Mùi này sẽ đậm đặc nhất ở những khu vực không khí kém lưu thông như hầm nhà, gác mái, kho chứa đồ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ngửi thấy m ùi ngọt kỳ lạ do có rắn thường tiết ra chất xạ hương ở tuyến hậu môn (cloaca) khi chúng bị đe dọa, căng thẳng hoặc trong mùa sinh sản.

Do đó, nếu bạn đột nhiên ngửi thấy mùi hôi tanh hoặc mùi ngọt kỳ lạ phát ra từ bất kỳ một vị trí nào đó trong nhà thì hãy cảnh giác nhé. Và có một lưu ý là hãy tuyệt đối không dùng tay trần để thò vào tìm kiếm, vì khi bị dồn vào góc kín và ngửi thấy hơi người, rắn sẽ kích hoạt bản năng tự vệ và tấn công đối phương ngay lập tức.

2. Tiếng kéo lê sột soạt trên trần nhà hoặc kẽ tường

Nhiều người thường nhầm lẫn tiếng sột soạt, cào cấu trong tường hay trần thạch cao là do chuột hoặc thằn lằn và do đó chủ quan. Tuy nhiên, rắn di chuyển bằng cách co bóp cơ bụng. Khi vảy bụng của chúng ma sát với lớp tấm trần, vách gỗ hay lớp xốp cách nhiệt, nó sẽ tạo ra tiếng động kéo lê đều đặn mượt mà và trầm hơn thay vì tiếng bước chân chạy nhanh vun vút của loài gặm nhấm.

Ảnh minh họa

Vì thế, bạn hãy cẩn trọng khi nghe thấy những âm thanh này nhé. Lưu ý khi sửa chữa hoặc mở các tấm trần thạch cao, hộp kỹ thuật điện/nước. Rắn rất thích bò theo các đường ống này để lên trần nhà săn chuột nên khi sửa chữa ở khu vực này thì hãy dùng một chiếc gậy dài để kiểm tra trước.

3. Chuột và thằn lằn đột ngột biến mất không rõ lý do

Nhà bạn từng có rất nhiều chuột hoặc thằn lằn (thạch sùng) quấy phá, nhưng dạo gần đây chúng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn dù bạn không hề đặt bẫy hay phun thuốc. Đây không phải tin vui, mà là dấu hiệu cho thấy một "kẻ săn mồi đỉnh cao" đã dọn đến nhà bạn. Rắn bị thu hút mạnh mẽ bởi mùi của loài gặm nhấm và sẽ ở lại cho đến khi ăn sạch nguồn thức ăn này.

Do đó, khi chuỗi thức ăn tự nhiên bị cắt đứt (hết chuột), những con rắn đang đói sẽ bắt đầu mở rộng phạm vi tìm mồi sang các khu vực sinh hoạt của con người như phòng ngủ, phòng bếp hoặc tủ quần áo.

4. Xuất hiện các đống phân lạ có lẫn lông hoặc xương

Phân rắn rất dễ bị nhầm với phân chim hoặc phân thằn lằn lớn. Tuy nhiên, vì rắn nuốt chửng hoàn toàn con mồi, phân của chúng thường có dạng thon dài, màu nâu đen và luôn chứa các mảnh vụn không thể tiêu hóa như lông chuột, móng vuốt hoặc các mẩu xương nhỏ. Đôi khi phân rắn còn đi kèm một vệt dịch màu trắng đục (chứa axit uric) ở một đầu.

Việc phát hiện phân rắn chứng tỏ con rắn đã cư trú tại khu vực đó một thời gian đủ dài để tiêu hóa thức ăn. Hãy kiểm tra ngay các ngóc ngách xung quanh vị trí thấy phân, đặc biệt là các khe hở nhỏ dưới chân tường hoặc tủ đồ.

5. Vết trượt "bốc hơi" bụi bẩn ở các góc khuất

Ở những nơi ít khi quét dọn như gầm giường, gầm tủ, hậu kho, bụi bẩn sẽ bám thành một lớp mỏng. Nếu có rắn bò qua, thân hình uốn lượn hình chữ S của chúng sẽ lau sạch một vệt bụi, để lại một đường rãnh nhẵn nhụi, ngoằn ngoèo rất đặc trưng. Dấu hiệu này rất dễ bị bỏ qua nếu bạn không quan sát kỹ bằng đèn pin.

Nếu nhìn thấy những đường rãnh này, bạn hãy đặc biệt cảnh giác. Các vệt trượt này thường dẫn thẳng vào các khe hở, lỗ thông gió hoặc gầm thiết bị điện tử (những nơi ấm áp). Đừng cố gắng dùng chổi thọc mạnh vào các khe này để đuổi chúng ra, vì hành động đó có thể làm rắn hoảng sợ và lao ra cắn trả.

Mẹo xử lý an toàn bạn cần biết:

1. Không tự ý bắt: Nếu phát hiện các dấu hiệu trên, hãy liên hệ ngay với đội cứu hộ động vật hoặc chuyên gia bắt rắn chuyên nghiệp.

2. Sử dụng bột lưu huỳnh: Rắc một ít bột lưu huỳnh quanh các khe hở, chân tường để tạm thời ngăn chặn rắn bò sâu vào nhà (lưu ý để xa tầm tay trẻ em và thú cưng).

3. Bịt kín các lối vào: Tiến hành trám các lỗ hổng dưới chân tường, sửa lại các tấm lưới cửa sổ và dọn dẹp các đống đồ cũ để triệt tiêu nơi ẩn nấp của chúng.