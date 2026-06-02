Cách phòng tránh rắn chui vào điều hòa trong ngày hè

Mùa hè là thời điểm điều hòa hoạt động với tần suất cao tại nhiều gia đình. Cũng trong giai đoạn này, không ít vụ việc liên quan đến rắn xuất hiện trong nhà dân đã được phản ánh, trong đó có trường hợp rắn trú ẩn trong dàn lạnh điều hòa hoặc khu vực đường ống kỹ thuật.

Tại một số địa phương, lực lượng cứu hộ và cứu nạn từng phải hỗ trợ người dân xử lý các trường hợp phát hiện rắn trong điều hòa, phía sau dàn lạnh hoặc gần vị trí lắp đặt thiết bị.

Rắn thường xâm nhập vào nhà bằng những con đường nào?

Theo khuyến cáo, rắn thường xuất hiện quanh khu dân cư khi môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc khi đi tìm thức ăn. Các vị trí như bụi rậm, vườn cây, đống vật liệu xây dựng, cống rãnh hoặc khu vực có nhiều chuột thường dễ thu hút rắn hơn những nơi khác.

Khi đã tiếp cận khu vực nhà ở, chúng có thể đi vào bên trong thông qua các khe hở trên tường, lỗ thông kỹ thuật, đường ống hoặc các khoảng trống chưa được che chắn cẩn thận.

Đối với hệ thống điều hòa, nhiều kỹ thuật viên điện lạnh cho biết vị trí đáng lưu ý nhất là lỗ xuyên tường dùng để luồn ống đồng, dây điện và ống thoát nước từ dàn lạnh ra dàn nóng. Nếu khu vực này không được bịt kín sau khi lắp đặt hoặc lớp vật liệu trám bị bong tróc theo thời gian, đây có thể trở thành lối đi cho côn trùng và các động vật nhỏ.

Một số trường hợp cho thấy rắn không nhất thiết chui trực tiếp vào điều hòa ngay từ đầu mà có thể di chuyển qua các khe hở kỹ thuật rồi vô tình trú ẩn tại khu vực phía sau dàn lạnh hoặc gần hệ thống đường ống.

Những vị trí cần kiểm tra thường xuyên

Theo khuyến nghị của các chuyên gia điện lạnh, việc kiểm tra định kỳ khu vực lắp đặt điều hòa là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế nguy cơ động vật xâm nhập.

Trước hết, mọi người nên kiểm tra các lỗ xuyên tường nơi đi qua của ống đồng, dây điện và ống thoát nước. Nếu phát hiện khe hở hoặc dấu hiệu xuống cấp của vật liệu bịt kín, cần xử lý sớm để tránh tạo khoảng trống cho côn trùng và động vật nhỏ xâm nhập.

Bên cạnh đó, khu vực đặt dàn nóng ngoài trời cũng cần được chú ý. Nhiều kỹ thuật viên cho biết dàn nóng đặt sát mặt đất, gần bụi cây hoặc nơi chứa nhiều vật dụng cũ thường dễ trở thành điểm trú ẩn của côn trùng và động vật hơn những vị trí thông thoáng.

Ngoài hệ thống điều hòa, các khe hở quanh cửa ra vào, cửa sổ, hộp kỹ thuật và đường ống cấp thoát nước trong nhà cũng nên được kiểm tra định kỳ để giảm nguy cơ động vật bò sát đi vào nhà.

Giữ môi trường sống sạch sẽ là biện pháp quan trọng

Theo khuyến cáo, việc giữ môi trường sống gọn gàng là một trong những cách hiệu quả nhất để hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà. Mọi người nên thường xuyên phát quang bụi rậm, dọn dẹp cỏ dại và không để vật liệu xây dựng, gạch đá hoặc đồ đạc cũ chất đống trong thời gian dài. Những khu vực này có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho chuột và các loài động vật khác.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nơi có nhiều chuột thường có nguy cơ xuất hiện rắn cao hơn do đây là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn. Vì vậy, việc kiểm soát chuột và giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở cũng góp phần giảm khả năng rắn xuất hiện.

Đối với những ngôi nhà nằm gần ao hồ, vườn cây hoặc khu đất trống, việc kiểm tra sân vườn thường xuyên trong mùa hè càng trở nên cần thiết.

Không tự ý xử lý khi nghi ngờ có rắn trong điều hòa

Một số vụ việc được ghi nhận cho thấy nhiều người phát hiện rắn khi nghe tiếng động bất thường từ điều hòa hoặc nhìn thấy phần thân rắn thò ra từ khe hở của dàn lạnh. Trong những trường hợp như vậy, các lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân không nên tự ý tháo dỡ thiết bị hoặc tìm cách bắt rắn nếu không có kinh nghiệm chuyên môn.

Việc tiếp cận ở khoảng cách gần có thể tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công, đặc biệt khi không xác định được đó là loài rắn gì. Thay vào đó, người dân nên giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tác động vào khu vực nghi có rắn và liên hệ cơ quan chức năng hoặc đơn vị cứu hộ để được hỗ trợ.

Các chuyên gia điện lạnh cũng lưu ý rằng việc tự ý tháo điều hòa khi không có chuyên môn có thể gây hư hỏng thiết bị hoặc làm tăng nguy cơ mất an toàn điện.

Bảo dưỡng điều hòa định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường

Ngoài việc duy trì hiệu quả làm mát, bảo dưỡng điều hòa định kỳ còn giúp phát hiện những vấn đề phát sinh tại khu vực lắp đặt.

Trong quá trình kiểm tra, kỹ thuật viên có thể đánh giá tình trạng các đường ống, khe hở kỹ thuật, vị trí đặt dàn nóng và những dấu hiệu bất thường xung quanh thiết bị. Đây là cơ hội để phát hiện sớm các vị trí có nguy cơ tạo điều kiện cho côn trùng hoặc động vật nhỏ xâm nhập.

Dù các trường hợp rắn xuất hiện trong điều hòa không phải hiện tượng phổ biến, các chuyên gia cho rằng người dân không nên chủ quan. Việc bịt kín các khe hở kỹ thuật, giữ môi trường sống sạch sẽ và bảo dưỡng điều hòa định kỳ là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế đáng kể nguy cơ không mong muốn trong mùa hè.

(Tổng hợp)