Kiểm tra ngay tủ lạnh nhà bạn: 4 món này dễ trở thành “ổ chứa” vi khuẩn gây hại sức khoẻ, gần như nhà nào cũng có

Nhiều người cho rằng chỉ cần cất thực phẩm vào tủ lạnh là có thể yên tâm sử dụng trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo tủ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình hư hỏng của thực phẩm.

Trên thực tế, một số loại thực phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu được bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu trong tủ lạnh. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm cần được kiểm tra thường xuyên trong tủ lạnh.

Cơm nguội bảo quản sai cách

Cơm nguội là món ăn gần như xuất hiện trong mọi gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là loại thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu bảo quản không đúng cách.

Theo các chuyên gia, gạo và cơm có thể chứa bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có khả năng tồn tại sau khi nấu chín. Nếu cơm được để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh, vi khuẩn có thể phát triển và sinh độc tố.

Điều đáng lưu ý là một số độc tố do Bacillus cereus tạo ra có khả năng chịu nhiệt, nghĩa là việc hâm nóng lại cơm chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên cho cơm vào tủ lạnh trong vòng 1-2 giờ sau khi nấu và sử dụng trong thời gian ngắn thay vì để nhiều ngày.

Đồ ăn thừa

Không ít gia đình có thói quen giữ lại thức ăn thừa trong tủ lạnh để dùng cho các bữa sau. Đây là cách hạn chế lãng phí thực phẩm nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu bảo quản quá lâu.

Theo khuyến nghị của nhiều cơ quan an toàn thực phẩm, hầu hết thức ăn đã nấu chín chỉ nên sử dụng trong khoảng 3-4 ngày khi được bảo quản lạnh đúng cách.

Sau khoảng thời gian này, nguy cơ vi khuẩn phát triển sẽ tăng lên, ngay cả khi thực phẩm chưa xuất hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Đặc biệt, các món chứa thịt, hải sản, trứng hoặc sữa thường có nguy cơ hư hỏng nhanh hơn so với các thực phẩm khác.

Thịt sống đã rã đông nhiều lần

Một sai lầm phổ biến khác là lấy thực phẩm từ ngăn đông ra rã đông, sử dụng một phần rồi tiếp tục cấp đông phần còn lại.

Mỗi lần rã đông, đặc biệt nếu thực phẩm được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vi khuẩn có cơ hội phát triển mạnh hơn. Việc cấp đông trở lại không tiêu diệt được những vi khuẩn này mà chỉ làm chậm hoạt động của chúng.

Khi thực phẩm tiếp tục được rã đông ở lần sau, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên đáng kể, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Để hạn chế rủi ro, nên chia thực phẩm thành từng phần nhỏ trước khi cấp đông và chỉ rã đông lượng vừa đủ cho mỗi lần sử dụng.

Rau củ đã sơ chế hoặc cắt sẵn

Các loại rau sống, salad, rau thơm hoặc trái cây đã cắt sẵn thường rất tiện lợi nhưng lại có thời gian bảo quản ngắn hơn nhiều người nghĩ.

Sau khi được cắt gọt, bề mặt thực phẩm tiếp xúc nhiều hơn với không khí, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời, quá trình oxy hóa cũng diễn ra nhanh hơn, làm giảm chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng.

Nếu rau củ xuất hiện dấu hiệu nhớt, mềm nhũn, đổi màu hoặc có mùi bất thường, người dùng nên loại bỏ ngay thay vì cố gắng tận dụng.

Cách sử dụng tủ lạnh an toàn

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tủ lạnh không phải là “lá chắn” tuyệt đối giúp thực phẩm luôn an toàn. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, người tiêu dùng nên duy trì nhiệt độ ngăn mát dưới 5 độ C và ngăn đông ở khoảng -18 độ C.

Bên cạnh đó, cần bảo quản thực phẩm trong hộp kín, ghi nhớ thời điểm cất giữ và thường xuyên kiểm tra những thực phẩm đã để lâu. Các món ăn chín nên được sử dụng trong vòng vài ngày, trong khi thực phẩm có dấu hiệu đổi màu, có mùi lạ hoặc xuất hiện nấm mốc cần được loại bỏ ngay.

Việc kiểm tra định kỳ tủ lạnh và loại bỏ những thực phẩm đã quá thời gian bảo quản không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả gia đình.