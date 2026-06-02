Không phải collagen, nhiều phụ nữ đang mê mẩn thức uống gây "bão" từ Âu Mỹ sang Hàn Quốc vì "làn da thay đổi chỉ sau 7 ngày"

Không hẹn mà gặp, từ các tín đồ làm đẹp Âu Mỹ cho đến loạt sao Hàn đình đám đều đang "phát cuồng" vì một công thức thức uống buổi sáng siêu đơn giản nhưng mang lại hiệu quả dưỡng nhan, giữ dáng thần kỳ.

Nếu là một tín đồ yêu thích làn da căng bóng chuẩn "glass skin" (da thủy tinh), bạn chắc chắn không thể bỏ qua trào lưu "Olle Shot" - công thức kết hợp giữa dầu ô liu và nước cốt chanh.

Xu hướng này đang càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội từ đầu năm 2026. Hàng loạt TikToker và Beauty Blogger đã tham gia thử thách uống "Olle Shot" liên tục trong 7 ngày và nhận về kết quả ngỡ ngàng: làn da không chỉ sáng khỏe, mịn màng hơn mà hệ tiêu hóa cũng được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, "nữ thần thế hệ mới" Jang Won-young (IVE) - người nổi tiếng với làn da ngậm nước không tì vết - cũng tiết lộ đây là thói quen không thể thiếu mỗi sáng của mình.

Thử uống dầu ô liu pha chanh trong 7 ngày, điều gì xảy ra?

Trong một trải nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội, người thực hiện không thay đổi chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt hay quy trình chăm sóc da. Điểm khác biệt duy nhất là uống một ly nhỏ hỗn hợp dầu ô liu nguyên chất và nước cốt chanh khi bụng đói vào mỗi buổi sáng.

Sau một tuần, người này cho biết làn da có vẻ sáng hơn, căng bóng hơn và tình trạng xỉn màu được cải thiện. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng hoạt động đều đặn hơn, cảm giác đầy bụng giảm đáng kể.

Chính những chia sẻ như vậy đã khiến công thức đơn giản này trở thành xu hướng được nhiều người tại châu Âu, Mỹ và một số nước châu Á quan tâm.

Vì sao dầu ô liu và chanh được xem là "bộ đôi vàng"?

Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều hoạt chất chống viêm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ô liu nguyên chất (Extra Virgin Olive Oil) giàu axit béo không bão hòa đơn, polyphenol và vitamin E. Đây đều là những hợp chất có khả năng chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Để sử dụng, nhiều người lựa chọn khoảng 1 thìa canh dầu ô liu (10-15ml) mỗi lần uống.

Chanh bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa

Nước cốt từ nửa quả chanh chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất collagen, đồng thời giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Vị chua nhẹ của chanh cũng giúp hỗn hợp dễ uống hơn, giảm cảm giác ngấy của dầu ô liu.

Những lợi ích được nhiều người ghi nhận

Hỗ trợ cải thiện làn da

Đây là lý do khiến thức uống này được quan tâm nhiều nhất. Một số người cho biết làn da trở nên căng bóng, mịn màng và có sức sống hơn sau một thời gian duy trì thói quen uống dầu ô liu pha chanh vào buổi sáng.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến tác dụng chống oxy hóa của vitamin E, polyphenol và vitamin C, những dưỡng chất giúp bảo vệ da khỏi tình trạng viêm và lão hóa sớm.

Góp phần giảm viêm trong cơ thể

Dầu ô liu nguyên chất từ lâu đã được xem là thành phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải - mô hình dinh dưỡng nổi tiếng với khả năng hỗ trợ kiểm soát viêm mạn tính và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Khi kết hợp với các chất chống oxy hóa trong chanh, hỗn hợp này có thể giúp tăng cường khả năng chống lại stress oxy hóa của cơ thể.

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy dầu ô liu có thể hỗ trợ tăng cholesterol HDL ("cholesterol tốt") và giảm tình trạng viêm ở thành mạch máu.

Trong khi đó, vitamin C từ chanh góp phần duy trì độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ chức năng tuần hoàn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhiều người sử dụng cho biết hỗn hợp này giúp kích thích nhu động ruột, giảm táo bón và cảm giác đầy hơi.

Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy từng người và không nên xem đây là phương pháp điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Nên uống vào thời điểm nào?

Buổi sáng khi bụng đói thường được xem là thời điểm phù hợp nhất để sử dụng dầu ô liu pha chanh. Một số chuyên gia cho rằng thời điểm này có thể hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, với những người có dạ dày nhạy cảm, dễ bị kích ứng hoặc cảm thấy khó chịu khi uống lúc đói, có thể sử dụng sau bữa sáng.

Không phải ai cũng phù hợp

Mặc dù là nguyên liệu tự nhiên, dầu ô liu và chanh không phù hợp với tất cả mọi người.

Những người mắc bệnh túi mật, trào ngược dạ dày - thực quản, viêm loét dạ dày hoặc thường xuyên bị kích ứng đường tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng đây chỉ là một thói quen dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe. Làn da đẹp và cơ thể khỏe mạnh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn cân đối, giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên và chăm sóc da đúng cách.

(Theo Elle)