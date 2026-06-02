Hiện tượng cây sung nở hoa

Nếu từng quan sát cây sung, bạn có thể nhận thấy một điều kỳ lạ: cây ra rất nhiều quả nhưng gần như không ai nhìn thấy hoa. Điều này khiến nhiều người tin rằng cây sung là loài thực vật không có hoa. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại.

Theo các chuyên gia thực vật học, cây sung vẫn ra hoa như những loài thực vật khác. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ hoa của chúng không mọc lộ ra bên ngoài mà phát triển hoàn toàn bên trong cấu trúc mà con người vẫn quen gọi là “quả sung”.

Khác với đa số các loài cây ăn quả, hoa sung không xuất hiện trên cành hay đầu ngọn. Thay vào đó, chúng phát triển bên trong một cấu trúc thực vật đặc biệt có tên gọi là syconium .

Về hình dạng bên ngoài, syconium trông giống như một quả sung. Tuy nhiên, theo các nhà thực vật học, đây thực chất là một dạng đế hoa khép kín có hình giống chiếc túi, bên trong chứa hàng trăm bông hoa nhỏ li ti.

Điều này đồng nghĩa với việc khi nhìn thấy một quả sung đang phát triển trên cây, người ta thực chất đang quan sát một cụm hoa đặc biệt được bao bọc kín từ bên ngoài.

Chính đặc điểm sinh học khác thường này khiến hiện tượng hoa sung nở gần như không thể được quan sát trực tiếp. Đây cũng là lý do vì sao trong dân gian thường xuất hiện quan niệm rằng cây sung không có hoa hoặc hoa sung là thứ vô cùng hiếm gặp.

Việc hoa nằm sâu bên trong quả cũng khiến cây sung không thể thụ phấn theo cách thông thường như nhờ gió hoặc các loài ong mật. Thay vào đó, nhiều loài sung trong tự nhiên phụ thuộc vào một nhóm côn trùng rất nhỏ được gọi là ong bắp cày ( fig wasps ).

Những con ong cái mang theo phấn hoa từ một cây sung khác sẽ chui qua một lỗ nhỏ ở đầu quả để đi vào bên trong. Trong quá trình di chuyển, chúng vô tình đưa phấn hoa đến các hoa cái nằm sâu trong syconium, giúp quá trình thụ phấn diễn ra.

Sau khi hoàn thành vòng đời bên trong quả sung, thế hệ ong mới lại tiếp tục mang phấn hoa đến những quả sung khác. Chu trình này lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, tạo nên một mối quan hệ cộng sinh đặc biệt giữa cây sung và ong bắp cày.

Các nhà khoa học đánh giá đây là một trong những ví dụ điển hình nhất về mối quan hệ tương hỗ trong tự nhiên, khi cả thực vật và côn trùng đều phụ thuộc vào nhau để tồn tại.

Tuy nhiên, không phải tất cả các giống sung đều cần đến côn trùng để hình thành quả. Theo các chuyên gia, nhiều giống sung được trồng phổ biến hiện nay có khả năng tạo quả mà không cần trải qua quá trình thụ phấn. Đặc tính này giúp chúng có thể được trồng ở nhiều khu vực trên thế giới, kể cả những nơi không có sự hiện diện của ong vò vẽ sung. Nhờ vậy, người trồng sung trong vườn nhà vẫn có thể thu hoạch quả bình thường dù không có loài côn trùng đặc biệt này.

Có thể nói, cây sung là một trong những loài thực vật sở hữu cơ chế sinh sản độc đáo nhất trong tự nhiên. Dù ra hoa mỗi năm như bao loài cây khác, những bông hoa ấy lại được giấu kín bên trong quả, tạo nên bí mật khiến nhiều người tò mò suốt hàng thế hệ.

(Theo Mercurynews)